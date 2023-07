40 führende HR-Köpfe 2023: Big Five

Bild: Haufe Online Redaktion Die Porträtbilder der "40 führenden HR-Köpfe 2023" für die Titelstrecke im Personalmagazin wurden mithilfe einer KI erstellt. Heike Bruch und Torsten Biemann sind zwei der aktuell zwölf Preisträgerinnen und Preisträger in der Sonderkategorie "Big Five".

Wer mehr als fünfmal mit dem Award "40 führende HR-Köpfe" ausgezeichnet wurde und immer noch ganz vorne mitmischt, zieht ein in die neue Sonderkategorie "Big Five". Das Personalmagazin hieß 2023 sieben Persönlichkeiten aus der Wissenschaft und vier aus der Beratung unter den "Big Five" willkommen.