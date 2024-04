Future of Work im Mittelstand

Wie lässt sich die Arbeit auch für KMU zukunfts­fähig ­­ge­stalten? Das Institut für Management und Innovation hat nach Lösungsansätzen gesucht. Ergebnis der Studie ist ein Modell zur Trans­formation, das als konkreter Hand­lungs­leitfaden für die Ausgestaltung der zukünftigen Arbeits­welt dienen kann.

New Work, Future of Work, New Normal, Arbeit 4.0 – dies sind nur einige der Begriffe, die im Zusammenhang mit der sich wandelnden Arbeitswelt verwendet werden. Im Kern geht es darum, wie sich die Arbeitswelt durch die derzeitigen disruptiven Entwicklungen verändert und wie Unternehmen optimal darauf reagieren können. Diese breite Diskussion liefert auf der einen Seite eine große Fülle an Ansatzpunkten und Lösungsvarianten, auf der anderen Seite zeigt sich, dass die schwer überschaubare Menge an Stellhebeln gerade kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) überfordern und die Auseinandersetzung mit der wichtigen Frage, wie Arbeit im eigenen Unternehmen zukunftsfähig ausgestaltet werden kann, erschweren kann.

Vor diesem Hintergrund hat das Institut für Management und Innovation eine qualitative Studie durchgeführt. Ziel der Untersuchung war es, die Arbeitswelt von Morgen aus der Perspektive der KMU näher zu beleuchten und mögliche Lösungsansätze zu entwickeln. Im Rahmen der Forschungs...