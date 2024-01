Nachhaltigkeit-Lernreisen für Unternehmen

In Bezug auf die nachhaltige Transformation von Unternehmen werden technologische Fähigkeiten, digitale Grundfertigkeiten aber auch klassische Fähigkeiten wie Eigeninitiative immer wichtiger. Lernreisen sind ein Ansatz, der Unternehmern, Führungskräften und Mitarbeitenden hilft, von den Erfahrungen anderer Firmen zu profitieren.

Führungskräfte und Mitarbeitende werden heute ständig mit Veränderungen, neuen Entwicklungen und Technologien konfrontiert. Sie müssen akzeptieren lernen, dass es keine endgültigen Antworten gibt, und dass jene, die gegeben werden, kurze Halbwertszeiten haben können. Das stellt sie immer wieder vor neue Anforderungen. Das Lernen der Zukunft umfasst unterschiedlichste Lernformen, bietet Abwechslung und Vielfalt. Ihrem Wesen nach ist Bildung analog. Digitale Medien und Methoden können allerdings dazu beitragen, sie zu ergänzen, zu vertiefen und auszubreiten.

In Zukunft werden technologische Fähigkeiten, digitale Grundfertigkeiten und klassische Fähigkeiten (Problemlösungsfähigkeiten, Eigeninitiative, Resilienz) immer wichtiger. Lebenslanges Lernen ist deshalb dringlich. In diesen Kontext gehören auch Lernreisen, die für Unternehmer, Führungskräfte und Mitarbeitende zugleich wichtige Quellen der Inspiration sind.

Digitale Lernreisen – Bildung als Prozess

Der Ansatz der Lernreisen basiert auf Bildung als Prozess, bei der Erfahrene ihr Wissen teilen und sich als Lernende das Wissen anderer aneignen.

Da klassische Trainings oder Führungskräftecurricula heute häufig nicht mehr den Zweck erfüllen, wird mit vielen Unternehmen verstärkt mit Lernreisen experimentiert – eine Kombination verschiedener Lernformate. Sie bilden einen Rahmen, in dem die Teilnehmenden miteinander lernen und können auch im virtuellen Raum erfolgreich sein: Das virtuelles Lernen dazu verleitet, sich ablenken zu lassen, arbeiten Anbieter mit „learning journeys“ , die mit unterschiedliche Designansätze und Methoden nutzen (Flipped Classroom, Social Learning, Storytelling, Nudging). Interaktive Workshops, praktische Übungen und der Austausch mit anderen Teilnehmenden vermitteln Mitarbeitenden neue Arbeitsmethoden, innovative Ideen und Denkweisen, um Veränderungsprozesse besser zu meistern.

Lernreise „Nachhaltigkeit als Innovationstreiber“

bwcon ist eine Wirtschaftsinitiative zur Förderung des Innovations- und Hightech-Standortes Baden-Württemberg. Ausgehend von einem tiefen Verständnis der Informationstechnologie und datengetriebener Wertschöpfung, liegt hier der Fokus auf den Anwendungsfeldern Mobilität, Gesundheit, Produktion und Energie. Der Verband bot die sechswöchige modular aufgebaute Lernreise „Nachhaltigkeit als Innovationstreiber verstehen“ an. In jedem Modul teilten Expertinnen und Experten Einblicke in ihre Arbeit oder Best Practices. Zur Zielgruppe gehörten Nachhaltigkeitsmanager, Geschäftsführer oder Führungskräfte im mittleren oder oberen Management. Auf diese Weise entstand im Prozess auch ein Leitfaden für eine erfolgreiche, nachhaltige Transformation.

Digitalisierung und Nachhaltigkeit auf der Lernreise des Digitalzentrums Zukunftskultur

Auch beim Digitalzentrum Zukunftskultur richten sich Nachhaltigkeitsreisen vorrangig an Fach- und Führungskräfte kleiner und mittelständischer Unternehmen. Hier werden aber auch Personen aus Wissenschaft und wirtschaftsnahen Organisationen angesprochen. „Reiseziele“ werden hier als Orte verstanden, an denen nachhaltige Digitalisierung und digitale Nachhaltigkeit anhand eines konkreten Themas greifbar wird. Pro Reiseziel wird ein thematischer Schwerpunkt gesetzt (z.B. „Digitale Nachhaltigkeit in der Bauwirtschaft“ oder „Nachhaltigkeit in der Informationstechnologie (IT)“).

Es werden zudem Unternehmen, Organisationen und Initiativen vorgestellt, die im jeweiligen Themenfeld aktiv sind und über ihre Arbeit sprechen. Jedes der zwölf Reiseziele ist als Tagesausflug geplant. Das Programm vor Ort dauert ca. vier bis sechs Stunden. Am Tag der Reise gibt es eine Führung, anschließend geht es in einen Workshopraum, in dem Experten aus dem Themenfeld des Reiseziels ihre Projekte vorstellen.

Lernreisen bieten Mitarbeitenden und Führungskräften die Möglichkeit, sich gemeinsam im Austausch mit anderen auf eine „echte“ Reise in die Welt des Lernens und des Entdeckens zu begeben. Das Konzept entstand mit der Absicht, eine ganzheitliche und nachhaltige Form von Lernen und Persönlichkeitsentwicklung in Unternehmen zu ermöglichen. Der Fokus liegt dabei nicht nur auf theoretischen Inhalten, sondern vor allem auf praktischer Anwendung und Erfahrung.

Vorteile von Lernreisen für Unternehmen:

Verlassen der bekannten Arbeits- und Workshopsettings

Austausch mit anderen Unternehmen

mit anderen Unternehmen Lösung von traditionellen Denkmustern

individuelle Einblicke in Klimastrategien, Maßnahmen und Herausforderungen

in Klimastrategien, Maßnahmen und Herausforderungen Konfrontation mit neuen Gedanken, Ideen, Themen und Perspektiven

mit neuen Gedanken, Ideen, Themen und Perspektiven themenspezifisches Lernen von Praktikern

von Praktikern Stärkung der eigenen Unternehmenskultur und des Zusammenhalts der Belegschaft

und des Zusammenhalts der Belegschaft Unterstützung der Bewältigung von Veränderungsprozessen

Verbindung unterschiedlicher Lernzugänge und Arbeitsmodi

unterschiedlicher Lernzugänge und Arbeitsmodi Schaffung von Wissens- und Erfahrungstransfer

Zusammenführung von Menschen unterschiedlichster Branchen

Die Nachhaltigkeits-Lernreise als Such- und Austauschraum

Lernreisen haben ein thematisch abgegrenztes Gelände, sind zugleich aber auch „offene Suchräume“, die Inspirierende Einblicke in andere Unternehmenswelten bieten. Lernreisen vereinfachen Unternehmen den Austausch mit anderen Unternehmen – unabhängig von ihrer Branche oder Größe. So können diese dazulernen und eigene Erfahrungen teilen.