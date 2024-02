Künstliche Intelligenz fasziniert, die Möglichkeiten scheinen schier grenzenlos. Wie kann Corporate Learning davon profitieren? Die Corporate Learning Community lädt dazu ein, die Potenziale generativer KI beim "CLC Promptathon" kennenzulernen und auszuprobieren.

Die Corporate Learning Community richtet den Prompt-Hackathon "Prompt in die Zukunft: Generative KI entdecken!" erstmalig aus. Ziel ist es, Anwendungsfälle für künstliche Intelligenz (KI) im Corporate Learning zu beschreiben und auf die eigene Arbeit übertragen zu können. Am Ende der Veranstaltung sollen die Teilnehmenden in der Lage sein, KI-Werkzeuge wie ChatGPT einzusetzen, effiziente Prompts zu formulieren und im Team Probleme mit KI zu lösen.

Wie läuft der Prompt-Hackathon ab?

Die Veranstaltung findet am 24. April 2024 von 9 bis 18 Uhr in Walldorf statt. Der Tag beginnt mit einer kurzen Einführung ins Thema sowie den Pitches der Challenges. Die Challenges umfassen Aufgaben aus der Arbeitswelt der Corporate Learning Community, die mithilfe der KI gelöst werden sollen.

Es werden zehn bis zwölf Challenges zur Auswahl stehen, die die Teilnehmenden alleine, im Tandem oder in der Kleingruppe bearbeiten können. Wie bei einem Barcamp erfolgt die Auswahl der Challenges selbstgesteuert, auch die Gruppen finden sich selbstständig zusammen. Anschließend startet die Arbeit an den Challenges. Der Tag endet mit der Präsentation der Ergebnisse.

An wen richtet sich der Prompt-Hackathon?

Die Veranstaltung richtet sich an Learning- und HR-Profis sowie an alle, die an Lernen und neuen Technologien Interesse haben. Erste Erfahrungen mit generativer KI und Prompting sind laut Veranstaltung Voraussetzung für die Teilnahme. Für Interessierte, die keine Vorkenntnisse mitbringen, soll es eine Lernempfehlung geben.

Der Hackathon bietet Platz für circa 100 Teilnehmende, davon etwa 65 vor Ort in Walldorf und bis zu 50 online. Wer sich für die Präsenz-Veranstaltung entscheidet, kann am Vorabend des Hackathons beim Event zum Netzwerken und Kennenlernen dabei sein. Die Teilnahmegebühr beträgt 30 Euro (online und vor Ort).

Weitere Informationen, auch zur Anmeldung, gibt es auf der Seite der Corporate Learning Community.