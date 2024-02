In der Welt der Datenanalyse und des Reportings stehen Excel und Power BI meistens im Rampenlicht. Obwohl die beiden Microsoft-Produkte eine gewisse Integration aufweisen, unterscheiden sie sich in ihren Funktionen, Einsatzmöglichkeiten und ihrer Effizienz. Aufgrund der Effizienzvorteile von Power BI bei dauerhaften Anwendungen sollten Controller ernsthaft über einen Umstieg nachdenken.

Die Rolle des Controllers in der traditionellen Excel-Umgebung

Controller verbringen oft einen erheblichen Teil ihrer Arbeitszeit in Microsoft Excel, besonders während des monatlichen Abschlusses. Sie sammeln Daten aus verschiedenen Quellen, kopieren diese in Excel und bereiten Auswertungen vor, die oft als Excel-Dateien verteilt oder in PowerPoint-Präsentationen umgewandelt werden. Diese traditionellen Methoden wirken zunehmend veraltet und ineffizient, insbesondere da bestimmte Zellen oft schreibgeschützt sein müssen. Gleichzeitig bremsen sie den Controller in seiner eigentlichen Rolle der Steuerungsunterstützung aus.

Power BI: Der moderne Ansatz für Business Intelligence

Power BI hingegen ist als ein fortschrittlicheres Tool für Business Intelligence (BI) konzipiert. Es unterstützt die Verarbeitung großer Datenmengen, bietet umfangreiche Visualisierungsoptionen und ermöglicht die nahtlose Integration verschiedener Datenquellen. Power BI ist nicht nur ein Reporting-Tool, sondern ein umfassendes BI-System, das Einblicke in Trends und Muster liefert, die in Excel möglicherweise nicht so leicht zu erkennen sind.

Power BI als Katalysator für den Controller als Business Partner

Ein wesentlicher Vorteil von Power BI: Es erleichtert dem Controller den Übergang von einem Datenverwalter zu einem echten Business Partner. Durch die automatisierte Datenintegration in Power BI können Controller Routineaufgaben, etwa das monatliche Aufbereiten von Daten in Excel, reduzieren. Diese Automatisierung ermöglicht es ihnen, mehr Zeit für die Analyse und Interpretation von Daten zu verwenden. Dadurch können Controller proaktiver als strategische Berater innerhalb ihrer Organisationen handeln.

Bild: Alexander Wodtschel

Die Digitalisierung führt zu einem Wandel im Verständnis von Aufgaben im Controlling

Kernunterschiede zwischen Excel und Power BI

Datenverarbeitungskapazität: Excel hat seine Grenzen, wenn es um die Verarbeitung sehr großer Datensätze geht. Power BI ist hingegen für die Handhabung und Analyse großer Datenmengen ausgelegt. Datenvisualisierung: Während Excel grundlegende Diagramme und Grafiken bietet, übertrifft Power BI es mit einer Vielzahl von Visualisierungstools, die komplexe Daten anschaulich darstellen können. Cross Filtering (Kreuzfilterung): Ein herausragendes Merkmal von Power BI ist seine Fähigkeit zum Cross-Filtering zwischen verschiedenen Diagrammen und Visualisierungen. Dies ermöglicht es Nutzern, tiefere und dynamischere Einblicke in ihre Daten zu erhalten, was in Excel so nicht möglich ist. Datenintegration: Power BI ermöglicht eine einfachere Integration von Daten aus verschiedenen Quellen, einschließlich Cloud-Diensten, Datenbanken und Web-APIs. Echtzeit-Analyse: Power BI bietet die Möglichkeit, Echtzeit-Dashboards mit ständig aktualisierten Daten zu erstellen, ein Bereich, in dem Excel hinterherhinkt.

Bild: Alexander Wodtschel Beispielhafte Reportingseite in Power BI

Warum der Umstieg für Controller sinnvoll sein kann

Effizienzsteigerung: Power BI automatisiert viele Prozesse, die in Excel manuell durchgeführt werden müssen, was zu einer erheblichen Zeitersparnis führt. Controller können sich so von zeitaufwendigen manuellen Prozessen befreien und sich auf wertvollere Aufgaben konzentrieren. Bessere Erkenntnisse: Durch fortschrittliche Analysefunktionen und künstliche Intelligenz bietet Power BI tiefere Einblicke in Daten, die es den Controllern ermöglichen, fundiertere Entscheidungen zu treffen. Zusammenarbeit und Teilen: Power BI erleichtert die Zusammenarbeit, da Berichte leicht geteilt und über verschiedene Geräte hinweg zugänglich gemacht werden können. Skalierbarkeit: Mit zunehmendem Unternehmenswachstum wird die Datenmenge, die verarbeitet werden muss, umfangreicher. Power BI ist für solche Szenarien besser geeignet als Excel.

Fazit

Während Excel für bestimmte Arten von Datenanalysen und kleineren Projekten weiterhin wertvoll bleibt, bietet Power BI eine modernere, umfassendere Lösung für das Reporting und die Datenanalyse in größeren Maßstäben. Für Controller, die sich mit umfangreichen Datensätzen und komplexen Analyseaufgaben befassen, könnte der Umstieg auf Power BI eine lohnende Investition sein, um effizientere, tiefere und aussagekräftigere Einblicke in ihre Daten zu gewinnen. Power BI bietet eine effiziente, benutzerfreundliche und skalierbare Lösung für moderne Datenanalyse und Business Intelligence, indem es die Kluft zwischen der bekannten, jedoch limitierten Excel-Umgebung und der Notwendigkeit einer Anpassung an fortschrittlichere Datenanalysewerkzeuge überwindet.