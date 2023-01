Bild: Adobe Stock/Korn V. Die BaFin hat ihre Prüfungsschwerpunkte für die Konzernabschlüsse 2022 veröffentlicht.

Ergänzend zu den von der European Securities and Markets Authority (ESMA) am 28.10.2022 veröffentlichten gemeinsamen europäischen Prüfungsschwerpunkten will die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in den Konzernabschlüssen 2022 auch schwerpunktmäßig Angaben über Beziehungen zu nahestehenden Unternehmen und Personen prüfen.