Compliance-Kultur – kostenloses Whitepaper

Das „Whitepaper Compliance-Kultur" beschreibt, wie Sie als Geschäftsführer:in oder Compliance Verantwortliche:r die entsprechenden Grundsätze und Verhaltensweisen in Ihrem Unternehmen verankern und wie Sie Vorbild für Ihre Mitarbeitenden sein können.

Die ISO 37301, veröffentlicht am 13.42021, definiert Compliance-Kultur wie folgt: „Werte, ethische Grundsätze und Überzeugungen, die in der gesamten Organisation bestehen und mit den Strukturen und Steuerungssystemen der Organisation interagieren, um Verhaltensnormen zu erzeugen, die die Compliance unterstützen.“ Nach der ISO-Norm können Compliance-Leistungen des Unternehmens zertifiziert werden.

Die Entwicklung, Aufrechterhaltung und Förderung der Compliance-Kultur einer Organisation muss sich auf alle Ebenen erstrecken. Dies gelingt nur, wenn die oberste Geschäftsleitung sich ebenfalls aktiv dazu bekennt und mit entsprechendem Verhalten als positives Beispiel und Vorbild voranschreitet, was man auch als „Tone from the Top“ bezeichnet. Es ist Sache der Unternehmensleitung, Compliance-Richtlinien für den Betrieb zu erstellen. Dies gibt die ISO 37301 unter „5.1.2 Compliance-Kultur“ ferner vor.

Die schwere Greifbarkeit des Begriffs Compliance-Kultur stellt Verantwortliche vor die zusätzlichen Fragen, wie, wo und womit angefangen werden soll, um eine entsprechende Kultur im Unternehmen aufzubauen.

Durch ein Compliance-Konzept und die Einführung der ISO-Norm kann sich im Unternehmen Gravierendes ändern, wie bspw. die Unternehmenskultur. Die Compliance-Kultur wird von mehreren Faktoren beeinflusst, z.B. der wirtschaftlichen Lage. Gerade in Krisenzeiten ist es wichtig, Compliance-Grundsätze und Überzeugungen zu bewahren und umzusetzen. Spätestens seit der EU-Whistleblower-Richtlinie bauten viele Unternehmen Hinweisgebersysteme auf, für die ebenfalls Compliance-Richtlinien gelten müssen, damit niemand ungerecht benachteiligt wird.

Grundlagen sind die vier Compliance-Prinzipien:

Dokumentationsprinzip: Alle Geschäftsvorgänge müssen so rasch wie möglich sorgfältig und vollständig dokumentiert werden. Dabei sind die rechtlichen und unternehmensinternen Vorschriften zu beachten.

Äquivalenzprinzip: Leistung und Gegenleistung sollten in einem angemessenen Verhältnis stehen.

Trennungsprinzip: Zuwendungen und ein tatsächliches oder mögliches Umsatzgeschäft müssen voneinander getrennt werden.

Transparenzprinzip: Zuwendungen und Vergütungen sind offenzulegen und Prozesse sowie Entscheidungen transparent zu gestalten.

