Compliance-Trainings – Kostenloses Whitepaper

Wie beugen Sie Compliance-Verstößen vor? Mit Compliance-Schulungen sensibilisieren Sie Ihre Mitarbeiter:innen und erwecken Compliance zum Leben.

Nichts lässt sich umsetzen ohne die Unterstützung und Bereitschaft der Mitarbeiter:innen. Dies gilt umso mehr für die Einführung von Compliance im Unternehmen. Unser Whitepaper „Compliance-Trainings“ bietet Ihnen Tipps für das richtige Compliance-Trainingskonzept zur nachhaltigen Sensibilisierung.

Download-Tipp: Compliance-Trainings – Trainingskonzept zur nachhaltigen Sensibilisierung Das kostenlose „Whitepaper Compliance-Kultur“ hier zum Download.

Das Personal zum Thema Compliance zu schulen, gewinnt immer mehr an Bedeutung. Dies bewirken die Vorgaben der ISO-Norm 37301, welche für Unternehmen große Herausforderungen darstellen – vor allem Wiederholungsschulungen und die regelmäßige Überprüfung von Schulungsinhalten.

Informationen über die Norm finden Sie hier:

ISO 37301: Zertifizierung von Compliance-Management-Systemen

Ein sinnvoll konzipiertes Training transportiert nicht nur harte Fakten und droht mit Risiken, sondern bringt den Mitarbeiter:innen Compliance als Teil der Unternehmenskultur näher. Mit Schulungen helfen Sie Ihren Mitarbeiter:innen, sodass sie in zweifelhaften Situationen aufmerksam werden und reagieren. Die Compliance eines Unternehmens kann auch von Personen gefährdet sein, denen man vertraut. Industriespionage und Kriminalität durch Freund:innen oder Geliebte kommt keineswegs nur in Romanen vor.

Bewusstsein und Haltung als A & O für Compliance-Trainings

Die Voraussetzung für Compliance-Schulungen ist ein strukturiertes Gesamtkonzept, das die verschiedenen Zielsetzungen abdeckt. Minimieren Sie so Ihr Haftungsrisiko und schaffen Sie bei Ihren Mitarbeiter:innen das Bewusstsein für Compliance. Denn sobald Mitarbeiter:innen sich in einer kritischen Situation wiederfinden, müssen sie sich auf ihre Grundhaltung verlassen können, um die richtige Entscheidung zu treffen.

Für Trainings sollten optimale Bedingungen geschaffen werden. Mit dem richtigen Methoden-Mix und einem ganzheitlichen Konzept führen Compliance-Schulungen zum Erfolg. Zu berücksichtigen sind dabei die verschiedenen Anforderungen je nach Zielgruppe. Daher sollte die Möglichkeit vorhanden sein, flexible Schulungszyklen einzurichten, um die jeweilige Zielgruppe bedarfsgerecht zu sensibilisieren.

Wichtig: Bestimmte Abläufe muss man immer wieder trainieren, z.B. korrektes Verhalten bei Problemen. Erforderlich ist auch die regelmäßige Kontrolle, ob man die Ziele der Schulung erreicht hat und ob sich bei der Umsetzung noch etwas verbessern lässt. Durch eine didaktische Aufbereitung der Inhalte wird der Lernprozess des Compliance-Trainings gefördert. Wie werden Sie den didaktischen Anforderungen in der Praxis gerecht? Erfahren Sie mehr im Whitepaper und lernen Sie den passenden Methoden-Mix von Informationsplattformen, E-Learnings bis hin zu Präsenztrainings kennen.

Durch ganzheitliche Trainingsmaßnahmen haben Sie es in der Hand, Compliance von Anfang an in die richtigen Bahnen zu leiten. Wenn sich alle Mitarbeiter:innen rechtskonform und nach internen Compliance-Grundsätzen verhalten, tragen alle zu einer positiven Wahrnehmung des Unternehmens im Markt bei.

Schulen Sie Compliance – unser Whitepaper zeigt Ihnen wie es geht!