Compliance-Change-Kommunikation - Kostenloser Ratgeber

Compliance-Management im Un... / a) Kreative Kommunikation von Compliance-Themen

Die Bedeutung von Compliance sollte an alle Unternehmensangehörigen ebenso wie an die Stakeholder (Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten, Investoren etc.) kommuniziert werden (tone from the top).[87] Im Rahmen der Compliance-Strategie ist die Akzeptanz der ...

mehr

30-Minuten testen