Rechtsanwalt: Verwendung von beA auch in eigenen Angelegenheiten

Bild: PhotoDisc Inc. Tritt ein Anwalt in eigener Angelegenheit als Anwalt auf, hat er beA zu verwenden

Ein Rechtsanwalt muss in einer verwaltungsgerichtlichen Angelegenheit Schriftsätze auch dann in elektronischer Form einreichen, wenn er in eigener Sache tätig wird. Dies gilt jedenfalls dann, wenn er formal in seiner Eigenschaft als Anwalt auftritt.