Nachhaltigkeit und Führungskompetenz

Wenn man denkt, Nachhaltigkeit ist was, was man quasi als Schleifchen oben dran bindet, kann man es lassen. […] Wenn wir, es nicht schaffen, unseren Kindern einen lebenswerten Planeten zu hinterlassen, dann brauchen wir doch gar nicht erst weiterzumachen. […] Das ist doch die relevanteste Frage. Wie ordnest du Nachhaltigkeit ein. Wie ordnest du unternehmerische Verantwortung ein. Für mich gehört es zur unternehmerischen Verantwortung dazu. Wenn ich Teil eines Problems bin, muss ich doch gucken, dass ich es wieder aufräume. Und dann ist nicht mehr die Frage ob, sondern wie mache ich es und dann kommt einfach eine saubere Managementkompetenz ins Spiel. Also ich frage ja bei Qualität auch nicht, lass ich es weg oder mache ich es oder bei Digitalisierung. Ich muss doch da auch schauen, wie schaffe ich das gegen alle Widerstände, gegen alle Kosten und Aufwand eben doch Schrittchen für Schrittchen nach vorne zu kommen.

Antje von Dewitz von VAUDE auf dem Sustainable Economy Summit, der unter anderem vom Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft (BNW) organisiert wurde, Berlin im Dezember 2023