Sustainability People Watchlist 2024

Die Bedeutung des Nachhaltigkeitsmanagements wächst. Einige Nachhaltigkeitsverantwortliche machen schon jetzt mit ihren Leistungen auf sich aufmerksam. Diese Woche wurden 21 beeindruckende Nachhaltigkeitsmanager:innen ausgezeichnet. Worum es eigentlich geht und wer ausgezeichnet wurde.

In der Villa Viva kamen am Mittwoch, den 9. Oktober, 70 Expert:innen im Nachhaltigkeitsmanagement zusammen, um 21 beeindruckende Fachkolleg:innen zu würdigen. Die Sustainability People Watchlist ‘24 ehrt 21 herausragende Persönlichkeiten, die in ihrer Rolle als Nachhaltigkeitsmanager:innen oder -berater:innen maßgebliche Pionierarbeit leisten. Die Jury, bestehend aus sechs erfahrenen Nachhaltigkeitsmanager:innen, wählte die Fachkollegen aus über 120 Nominierungen aus und setzte so ein starkes Zeichen für die Zukunft des Berufs.

Nachhaltigkeitsmanagement als dynamisches Berufsfeld

„Wir brauchen sowohl Nachwuchs als auch Quereinsteiger:innen in einem Berufsfeld, das sich rasant weiterentwickelt und wächst“, so Meike Rapp, Director Sustainability bei BRITA und Mitglied der Jury. Die Juror:innen betonen, dass der Beruf des Nachhaltigkeitsmanagers an Komplexität gewinnt. „Es gibt keine Blaupause für diesen Beruf“, ergänzt Ulrike Penz von der Segmenta Kommunikationsberatung. Die Herausforderungen reichen von der Reduktion von Treibhausgasen bis hin zu kulturellen Empowerment-Kampagnen. Die Vielfalt der Aufgaben und Karrieremöglichkeiten ist enorm.

Best Practices und neue Impulse

Ein zentrales Ziel der Watchlist ist es, Best Practices im Bereich Nachhaltigkeit zu fördern und Inspiration zu bieten. „Wir müssen mehr über Erfolgsgeschichten sprechen, um voneinander zu lernen“, sagt Jonas Spitra, Head of Sustainability Communications bei SCHOTT. Die Watchlist soll dabei helfen, Nachhaltigkeit stärker in Unternehmensprozesse zu integrieren und den Austausch zwischen Führungskräften und Nachhaltigkeitsmanager:innen zu fördern. Riccarda Crantz von EY betont, dass Nachhaltigkeit auf C-Level-Ebene strategisch verankert werden muss.

Die Preisträger:innen der Sustainability People Watchlist ‘24

Die diesjährige Watchlist umfasst 21 herausragende Persönlichkeiten, die in unterschiedlichen Branchen tätig sind:

Martina Birk, Krones AG

Dominique Breuer, OMR

Sandra Broschat, SV Werder Bremen

Dr. Verena Buback, Merck KGaA

Merve Cebeci, HCD / Green IT Solutions GmbH

Lisa Fiedler, Wackler Group / Wackler Holding SE

Anna Gruber, Hugo Kern und Liebers GmbH & Co. KG

Kristin Heinemann, HEWI Heinrich Wilke GmbH

Marco Jekel, Rossmann Private Labels / Dirk Rossmann GmbH

Sarah Lüngen & Katrin Wipper, The Changency GmbH

Dr. Andrea Nakoinz, BG Klinikum Unfallkrankenhaus Berlin gGmbH

Dr. Mirjam Peters, Hoëgh Autoliners

Diana Reuter, Gebrüder WOERLE Ges.m.b.H

Ruben von Ristok, DEKRA SE

Anna Rüchardt, Hakro GmbH

Elena Spöri, ZF Friedrichshafen AG

Christoph Teusch, 1&1 Mail & Media Applications SE

Nina Thorbeck, Berliner Wasserbetriebe

Julia Urbauer, Sustainable AG

Corinna Weinmiller, findig GmbH

Die Jury der Sustainability People Watchlist ‘24

Und diese Expert:innen haben sich in der Fachjury zusammengefunden:

Riccarda Crantz, EY GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Kathrin Kalda, Jungheinrich AG

Daniel Marting, Domino's Pizza Deutschland GmbH

Ulrike Penz, segmenta communications GmbH

Maike Rapp, BRITA SE

Jonas Spitra, SCHOTT AG

Über den Auswahlprozess

Aus dem Herzen der Branche erreichten die Jury im Sommer mehr als 120 Nominierungen zu beeindruckenden Nachhaltigkeitsmanager:innen. Herzstück jeder Nominierung ist ein leidenschaftliches Plädoyer, das der Jury aufzeigen sollte, warum eine Person herausragend ist, und über das die Jury intensiv debattiert hat, um eine vielfältige Auswahl zu finden.

Diese ausgewählten Persönlichkeiten zeichnen sich durch besondere Lebens- und Karrierewege, ihr inspirierendes Wirken und ihre starke Führung in ihren Teams aus, und sie sollen damit Vorbild sein für all jene, die eine Karriere im Nachhaltigkeitsmanagement anstreben – oder mit ihren Geschichten jene inspirieren, die bisher noch nicht darüber nachgedacht haben, im Nachhaltigkeitsmanagement zu arbeiten.

Ein Blick in die Zukunft

Die Watchlist will nicht nur Anerkennung aussprechen, sondern auch zukünftige Talente fördern. „Es geht um mehr als Zahlen und Reporting“, erklärt Kathrin Kalda von Jungheinrich. Netzwerke und der Austausch von Best Cases sind entscheidend, um den Beruf weiterzuentwickeln. Daniel Marting von Domino’s Pizza unterstreicht die Bedeutung von Pioniergeist: „Es geht darum, den Wandel aktiv mitzugestalten.“

Für eine nachhaltige Zukunft

Die Jury betont, dass Resilienz und strategisches Denken im Nachhaltigkeitsmanagement immer wichtiger werden. Angesichts regulatorischer Anforderungen und globaler Herausforderungen wie Inflation und geopolitischen Unsicherheiten erfordern Innovation und Kreativität neue Lösungen. Die Sustainability People Watchlist ‘24 setzt dabei ein starkes Zeichen: Nachhaltigkeit ist nicht nur ein Beruf, sondern eine Haltung.

Hier geht's zur Sustainability People Watchlist 2024!

____________________

Für Rückfragen und weitere Informationen wenden Sie sich gerne an:

The Sustainability People Company

Wir vernetzen Unternehmen mit Expert:innen im Bereich Nachhaltigkeitsmanagement. Dabei sind wir spezialisiert auf die Vermittlung von Speaker:innen, Mentor:innen, Interim Manager:innen, Beratungen sowie Personal mit hoher Expertise im Nachhaltigkeitsmanagement. Weitere Informationen finden Sie unter www.SustyPeople.com oder kontaktieren Sie Alexander Kraemer: kraemer@sustypeople.com.

Kunkel & Kumpane. Talent Relations GmbH

Wir vernetzen und entwickeln Nachwuchs- und Fachkräfte, insbesondere in der Kommunikationsbranche, die von- und miteinander lernen und wachsen. Eine prominente Plattform ist die Nachwuchsinitiative #30u30, die talentierte Aufsteiger:innen identifiziert und fördert und die als Ressource zahlreiche junge Communitys und Netzwerke für Talente unterstützt. Mehr unter: www.30u30.de. Kontakt: Nico Kunkel: nico@kunkel.co.