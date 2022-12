Nachhaltigkeitskongress Vorbericht

Vom 12. bis 14. Dezember 2022 findet in Düsseldorf der Nachhaltigkeitskongress 2022 statt. Neben klassischen Vorträgen steht vor allem der direkte Austausch der Teilnehmenden in interaktiven Workshopformaten im Vordergrund.

Nachhaltigkeitsthemen spielen eine immer größere Rolle in der Unternehmenswelt. Und so ist es nur konsequent, dass auch die Zahl der Veranstaltungen, die zum Austausch und der Vernetzung einladen, stetig zunimmt. Mitte Dezember lädt die Fachmedien Otto Schmidt KG zur ersten Auflage ihres Nachhaltigkeitskongresses in Düsseldorf ein.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen die vier Nachhaltigkeits-Dimensionen Ökonomie, Ökologie, Soziales und Regulatorik. Unternehmen sind die zentralen Akteure der nachhaltigen, gesellschaftlichen Transformation. Um sie dabei zu unterstützen, soll der Kongress den kritischen Diskurs der Stakeholder ermöglichen und begleiten. Die Veranstaltung sieht sich als Diskussionsplattform für Entscheider, Experten und Interessierte rund um Nachhaltigkeit in Unternehmen. Es geht darum, spannende Lösungen zu präsentieren und den Austausch untereinander zu fördern.

Blick ins Programm

Das Programm unterteilt sich in einen Workshop am 12. Dezember und das eigentliche Kongressprogramm am 13. und 14. Dezember. Der Pre-Workshop soll Grundlagenwissen rund um Nachhaltigkeit in Unternehmen vermitteln: Es geht um aktuelle Anforderungen wie CSRD und EU-Taxonomie. In Praxisblöcken können die Teilnehmenden dann selbst (erste) Erfahrungen mit unternehmerischem Nachhaltigkeitsmanagement sammeln.

Das Konferenzprogramm der Haupttage umfasst fünf thematische Blöcke:

Die vier Dimensionen der Nachhaltigkeit

Business-Strategien

Die besten Start-Up-Ideen

Planet and People

Green Technology und Innovationen

Ein kleiner Ausschnitt: Yvonne Ruf von der Unternehmensberatung Roland Berger befasst sich in ihrem Vortrag mit der Frage, ob die grüne Transformation auch vor dem Hintergrund der Energiekrise gelingen kann. Dr. Petra Wicklandt spricht darüber, wie Nachhaltigkeit in die Business-Strategie und -Praxis des Pharmaunternehmens Merck integriert ist. Ebenso praktisch zeigt Dr. Katharina Reuter vom Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft auf, wie Unternehmen authentisch nachhaltig wirtschaften und Nachhaltigkeit in ihrer DNA verankern können.

Am letzten Kongresstag spricht Alix Chambris von der Viessmann Group darüber, wie Unternehmen Nachhaltigkeit als Jahrhundertchance für ihr Geschäftsmodell nutzen können. Dr. Christian Jürgens von CONET Solutions GmbH zeigt, wie Unternehmen ihre Prozesse im Sinne einer Green IT nachhaltig gestalten.

Ergänzt werden die klassischen Vorträge durch „World Café“-Workshops. Hier haben die Teilnehmenden die Gelegenheit, unter professioneller Anleitung konstruktiv, offen und kooperativ zu diskutieren und so gemeinsam Probleme aufzulösen.

Last Call: Einreichungen zum Econic Start-Up-Award

Im Rahmen des Kongresses wird der Econic Start-Up-Award verliehen. Noch bis zum 14. November können sich Start-Ups bewerben, die Dienstleistungen oder Produkte im Themenfeld Nachhaltigkeit anbieten. Die drei Bestplatzierten präsentieren ihre Idee auf dem Nachhaltigkeitskongress und stellen sich der Wahl des Publikums.

Termin und Tickets

12. - 14. Dezember 2022

Fürstenwall 172 | 40217 Düsseldorf

Design Offices Fürst & Friedrich

Weitere Informationen und Tickets finden Sie auf der Website der Veranstaltung.