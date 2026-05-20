Klimastrategien als Schlüssel zur Zukunftsfähigkeit

Welche Teile unserer Lieferkette sind besonders anfällig für Auswirkungen des Klimawandels? Und welche Auswirkungen könnten steigende CO₂-Preise auf unsere Kosten haben? Diese Fragen treibt nicht nur Entscheiderinnen und Entscheider in Unternehmen um. Auf diese Fragen wollen auch immer mehr Investoren, Banken und andere Stakeholder Antworten haben.

Steigende Durchschnittstemperaturen, regelmäßige Extremwetterereignisse und damit verbundene Schadensfälle sind längst Realität und wirken sich zum Teil drastisch auf Wirtschaft und Gesellschaft aus. Laut Swiss Re erreichen klimabedingte Schäden weltweit mittlerweile dreistellige Milliardenbeträge pro Jahr. Gleichzeitig reagieren Finanzmärkte, Banken und Versicherer zunehmend sensibel auf klimabezogene Risiken. Unternehmen sehen sich daher mit der Tatsache konfrontiert, dass Klimathemen nicht mehr nur Gegenstand gesellschaftlicher Debatten oder regulatorischer Anforderungen sind, sondern sich außerdem zu einem wichtigen Faktor für Wettbewerbsfähigkeit, langfristige Wertschöpfung und Resilienz entwickeln. Vor diesem Hintergrund verändert sich auch die Rolle unternehmenseigener Klimastrategien. Was lange Zeit hauptsächlich als Compliance-und Berichtsthema betrachtet wurde, entwickelt sich immer mehr zu einem potenziellen Werttreiber. Dabei sind Unternehmen einerseits gefragt, einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, indem sie den Ausstoß klimawirksamer Treibhausgase auf ein Mindestmaß reduzieren. Andererseits gilt es, das eigene Geschäftsmodell gegenüber physischen und transitorischen Klimarisiken resilient und zukunftsfähig zu gestalten.

Auf vielen Wegen zum 1,5 Grad-Ziel

Aus der Unterzeichnung des Pariser Klimaabkommen durch die internationale Staatengemeinschaft ergeben sich vor allem für die Wirtschaft weitreichende Transformations-Anforderungen sowie ein dringender Innovationsbedarf. In der EU soll diese Transformation durch den European Green Deal vorangetrieben werden, der Europa bis 2050 klimaneutral machen soll. Ergänzend dazu schafft ein umfangreiches regulatorisches Rahmenwerk Transparenz- und Steuerungsinstrumente für Unternehmen und Kapitalmärkte.

Trotz der zunächst ausgebliebenen Umsetzung der CSRD in deutsches Recht, verschärfen sich bei uns auch auf nationaler Ebene die politischen und regulatorischen Anforderungen. Das 2024 reformierte deutsche Klimaschutzgesetz definiert verbindliche Emissionsziele für verschiedene Sektoren und verankert so den Pfad hin zur Klimaneutralität im Jahr 2045.

Diese Entwicklungen zeigen, dass Klimastrategien nicht mehr nur Ausdruck freiwilliger oder marketing-getriebener Nachhaltigkeitsambitionen, sondern zunehmend Voraussetzung für regulatorische Konformität, Marktfähigkeit und strategische Resilienz sind.

Klimastrategien zwischen Anpassung und Transformation

Eine Klimastrategie umfasst im Kern zwei eng miteinander verbundene Handlungsfelder. Zum einen geht es um die sogenannte Anpassung an den Klimawandel. Unternehmen müssen sich dafür mit den physischen und transitorischen Risiken auseinandersetzen, die sich aus klimatischen Veränderungen und politischen, technologischen sowie markt- und reputationsrelevanten Entwicklungen für sie ergeben. Physische Risiken reichen dabei von akuten Extremwetterereignissen wie Starkregen, Überflutungen oder Dürreperioden bis hin zu dauerhaften Temperaturanstiegen und veränderten Wind- und Niederschlagsmustern, die gesamte Liefer- und Wertschöpfungsketten stören können. Transitorische Risiken ergeben sich hingegen im Zusammenhang mit politischen und regulatorischen Veränderungen, steigenden CO₂-Preisen, technologischen Disruptionen oder neuen Marktanforderungen.

Auf der anderen Seite steht die Reduktion von Treibhausgasemissionen im Fokus. Unternehmen entwickeln dafür umfassende Transitionspläne, die konkrete Hebel und Maßnahmen zur Dekarbonisierung ihrer Geschäftsmodelle definieren. Dazu gehören unter anderem Energieeffizienzmaßnahmen, die Umstellung auf erneuerbare Energien, klimafreundliche Produktinnovationen sowie die Transformation ganzer Lieferketten. Die Kombination aus Klimaanpassung und Emissionsreduktion bildet somit die Grundstruktur einer modernen Klimastrategien und zielt darauf ab, Unternehmen nachhaltig resilient und zukunftsfähig zu machen. Mehr zur zukünftigen Relevanz von Transitionsplänen lesen Sie auch im Beitrag von Hannah Helmke, Gründerin und Geschäftsführerin von right°.

Bild: Kirchhoff Consult

Wachsende Anforderungen aus Markt und Gesellschaft

Neben der regulatorischen Entwicklung erhöhen auch Markt- und Stakeholder-Anforderungen den Druck auf Unternehmen, sich strategisch mit dem Klimawandel und seinen Auswirkungen zu befassen. Investoren und Banken integrieren klimabezogene Risiken mittlerweile explizit in ihre Bewertungen und Finanzierungsentscheidungen. Initiativen wie die Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) oder die Standards des International Sustainability Standards Board (ISSB) fördern zusätzlich eine stärkere Integration klimabezogener Informationen in die Finanzberichterstattung. Auch Versicherungen reagieren auf die steigenden Klimarisiken mit angepassten Risikomodellen und Prämienstrukturen. Unternehmen, die es verpassen, sich gegenüber ihren wesentlichen Klimarisiken resilient aufzustellen, können so zukünftig mit steigenden Versicherungskosten oder eingeschränkter Versicherbarkeit konfrontiert sein. Darüber hinaus verändern sich die Stakeholder-Erwartungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Kunden, Mitarbeitende, Investoren und Geschäftspartner fordern zunehmend klare, wissenschaftsbasierte Klimaziele und transparente Transformationsstrategien. In vielen Branchen sind ambitionierte Klimaziele bereits Teil der Vergabe-Kriterien in Ausschreibungsprozessen. Last but not least gewinnen Klimathemen auch im Wettbewerb um Talente im Arbeitsmarkt an Bedeutung. Studien zeigen, dass insbesondere jüngere Fachkräfte verstärkt Wert auf nachhaltige Unternehmensstrategien legen und ihre Arbeitgeberwahl konkret daran ausrichten. Das verdeutlicht, dass eine glaubwürdige Klimastrategie heutzutage ein zentraler Bestandteil unternehmerischer Zukunftsfähigkeit ist.