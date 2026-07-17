Microsofts CO₂-Fußabdruck steigt um deutliche 25 Prozent
Was im Bericht steckt: Mehr Nachfrage, weniger Beschönigung
Microsofts Environmental Sustainability Report 2026 meldet einen deutlichen Anstieg der eigens verursachten Treibhausgase. Der Konzern nennt dafür zwei Gründe: die rasant wachsende Rechenzentrums‑Infrastruktur für KI und eine ehrgeizigere Stromstrategie. Beides wirkt: Der Energiebedarf steigt, und ohne die Pufferwirkung von Zertifikaten tauchen Emissionen sichtbar in der Bilanz auf.
KI frisst Ressourcen: Die versteckte Last in Scope-3
Neue Rechenzentren bedeuten Beton, Stahl, Chips und Kühlung. Dieser „eingebettete“ Kohlenstoff dominiert weiterhin den Fußabdruck. Microsoft kündigt strengere Erwartungen an Zulieferer an und will ihnen den Zugang zu CO₂‑freiem Strom erleichtern. Das ist sinnvoll, bleibt aber vage, solange verbindliche Anforderungen, klare Zeitpläne und Sanktionsmechanismen fehlen. Die Bitte des Konzerns an Partner, bis 2030 nachhaltigen Flugtreibstoff für Microsoft‑bezogene Reisen einzuplanen, ist ein Signal – gemessen an der Bau‑ und Hardwarelast jedoch ein Nebenschauplatz.
Vom Zertifikat zur echten Kilowattstunde
Der Kern des Kurswechsels bezüglich Zertifikate: Microsoft pausiert ungebündelte Herkunftsnachweise und will stattdessen neue CO₂‑freie Erzeugung anstoßen. Im Bericht heißt es: „Auch wenn diese Entscheidung unsere gemeldeten Emissionen kurzfristig erhöht, ermöglicht sie uns, den Ausbau neuer CO₂‑freier Stromquellen voranzutreiben, statt uns allein auf Zertifikate zu verlassen. Wir glauben, dass dieser Ansatz längerfristig robustere Emissionsminderungen bewirkt.“ Ob die Projekte rechtzeitig ans Netz gehen und dort wirken, wo der Verbrauch stattfindet, muss die Praxis zeigen.
„Wir bleiben bei unseren Ambitionen“ – der Zielkonflikt bleibt spürbar
Der Bericht benennt den „steigenden Bedarf an Energie, Wasser, Fläche und Materialien“ durch KI und betont zugleich die Ziele bis 2030: kohlenstoffnegativ, wasserpositiv, null Abfall. Gleichzeitig steigt die Kurve aktuell an. Ohne einen klaren Pfad zum Emissions‑Peak und belastbare Meilensteine wirkt das 2030‑Versprechen zunehmend ehrgeizig.
Das könnte Sie auch interessieren:
-
Tschüss, Greenwashing-Siegel: Was ab September 2026 nicht mehr auf die Verpackung darf
84
-
Marginal Abatement Cost Curve (MACC): Vorteile und Anwendung
20
-
Schweiz reformiert Verpackungs- und Abfallrecht – Schritt in Richtung Kreislaufwirtschaft
16
-
REACH-Verordnung: EU-Kommission aktualisiert Restrictions Roadmap
11
-
Informationen zum Klimaschutz: China (CSDS) versus EU (ESRS)
10
-
PPWR – wenn Nachhaltigkeit Kosten senkt
10
-
Wasserstoff im Ofen: Der Feind bringt Hoffnung
9
-
Batteriepass ab 2027: Neue Testumgebung für Unternehmen ist online
7
-
EUDR-Update: Kommission legt Vereinfachungspaket vor
7
-
Der Klimastandard ESRS E1 – Basiswissen
6
-
Ökologisches Konto überzogen: Der Erdüberlastungstag 2026
29.07.2026
-
EU-ETS vor dem Umbau: Was die Reform für Unternehmen bedeutet
21.07.2026
-
REACH-Verordnung: EU-Kommission aktualisiert Restrictions Roadmap
21.07.2026
-
Microsofts CO₂-Fußabdruck steigt um deutliche 25 Prozent
17.07.2026
-
Warum intelligente Lichtsteuerung zum Schlüssel nachhaltiger Nichtwohngebäude wird
16.07.2026
-
Kultur und Organisation: Erfolgsfaktoren für die Anpassung an den Klimawandel
16.07.2026
-
Risikomanagement und Klimawandelanpassung
16.07.2026
-
Klimawandelanpassung: Risiken für die Wertschöpfungskette und innovative Lösungsansätze
16.07.2026
-
Return on Resilience Investment (RORI): Wie sich Investitionen in Klimawandelanpassung lohnen
16.07.2026
-
Klimawandelanpassung entlang der Wertschöpfungskette – ein organisatorischer Ansatz
16.07.2026