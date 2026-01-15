Info

Julia Strauss schreibt für das Themenportal Haufe Sustainability über Nachhaltigkeit in Unternehmen, ESG-Berichterstattung und portalübergreifend über KI und Tech-Themen. Ihre Interessen bewegen sich zwischen sozialen und gesellschaftlichen Herausforderungen, Klimakrise und dem KI-Zeitalter.

Julia Strauss studierte an der Hochschule MAZ Journalismus und bildete sich an der Hochschule Luzern zu Data Science und Digital Forensics weiter. In Liechtenstein arbeitete sie mehrere Jahre bei der größten Tageszeitung, publizierte einen Podcast und brachte die Social-Media-Strategie des Medienunternehmens voran.