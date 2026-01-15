Julia Strauss

Julia Strauss

Redakteurin Haufe Sustainability

Info

Julia Strauss schreibt für das Themenportal Haufe Sustainability über Nachhaltigkeit in Unternehmen, ESG-Berichterstattung und portalübergreifend über KI und Tech-Themen. Ihre Interessen bewegen sich zwischen sozialen und gesellschaftlichen Herausforderungen, Klimakrise und dem KI-Zeitalter.

Julia Strauss studierte an der Hochschule MAZ Journalismus und bildete sich an der Hochschule Luzern zu Data Science und Digital Forensics weiter. In Liechtenstein arbeitete sie mehrere Jahre bei der größten Tageszeitung, publizierte einen Podcast und brachte die Social-Media-Strategie des Medienunternehmens voran.

Themen

Nachhaltigkeitsberichterstattung

Klimawandel

Nachhaltigkeit

11 Artikel von dieser Autorin

Grün googeln: Darum kosten selbst simple Suchanfragen Energie
News 15.01.2026 Digitale Nachhaltigkeit

Suchmaschinen sind aus dem Arbeitsalltag nicht mehr wegzudenken. Rasch googeln über neuste Trends, Zahlen, Fakten und News. Doch Suchanfragen sind unterschätzte Energiefresser. Jede Anfrage aktiviert Rechenzentren, Netze und Kühlung. Wer Suchanbieter bewusst auswählt, kann digitale Routinen nachhaltiger gestalten und somit aktiv die Nachhaltigkeitsstrategie unterstützen.

CBAM mit Anlaufschwierigkeiten: Neue Zollcodes verzögern Importe
News 14.01.2026 CBAM-Umsetzung

Der CO2-Grenzausgleich CBAM galt seit Oktober 2023 in einer Übergangsphase. Am 1.Januar 2026 startete die Regelphase. Doch die neuen Zolltarifnummern führen aktuell zu Verzögerungen bei Importen. Systeme erkennen die neuen Codes noch nicht einwandfrei und Lieferungen bleiben am Zoll hängen.

EMAS-Plattform vom Umweltbundesamt getestet: Hier hakt es noch
News 13.01.2026 Digitales Umweltmanagement

Firmeninternes Umweltmanagement mittels EMAS gilt als anspruchsvoll, aber wirksam. Damit mehr Unternehmen das Umweltmanagementsystem nutzen können, hat das Umweltbundesamt die digitale EMAS-Plattform entwickeln und testen lassen. Der Bericht zeigt, was das Tool leistet und wo es noch hakt. 

e-PRTR erklärt: Was das europäische Schadstoffregister für Unternehmen bedeutet
News 12.01.2026 Transparente Umweltpolitik

Das europäische Schadstoffregister e-PRTR legt offen, welche Industrieanlagen welche Schadstoffe freisetzen. Und das öffentlich, vergleichbar und dauerhaft abrufbar. Dieser Grundlagenartikel erklärt, wer melden muss, wozu die Daten genutzt werden und warum das Register für Nachhaltigkeitsverantwortliche strategisch relevanter ist als viele denken.

Blauer Engel für grüne Software: Bedeutung, Praxis und erste Auszeichnungen
News 08.01.2026 Nachhaltige Digitalisierung

Software bestimmt in zunehmendem Maße, wie viel Energie IT-Systeme verbrauchen und welche Hardware-Lebensdauer möglich ist. Das überarbeitete Siegel „Blauer Engel für ressourcen- und energieeffiziente Software“ setzt hier neue Maßstäbe. Für Nachhaltigkeitsprofis entsteht ein strategisch relevantes Steuerungsinstrument zwischen Green-IT, Beschaffung und ESG-Reporting.

Emissionshandel 2025: über 21 Milliarden Euro flossen in den Klimafonds
News 07.01.2026 Klimapolitik

Der Emissionshandel entwickelt sich immer mehr zu einem wichtigen finanziellen Instrument der deutschen Klimapolitik. 2025 flossen über 21 Milliarden Euro aus europäischen und nationalen CO2-Preisen in den Klima- und Transformationsfonds – deutlich mehr als im Vorjahr. Warum die Einnahmen steigen, welche Sektoren zahlen und was sich in den kommenden Jahren ändert.

Nachhaltigkeitsberichte unter Druck: Das legt der UBA-Bericht offen
News 06.01.2026 Abschlussbericht des Umweltbundesamts

Die CSRD verändert die Spielregeln in der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Ein neuer Abschlussbericht des Umweltbundesamts zeigt auf, was davon in der Praxis ankommt, wo die Unternehmen aber gleichzeitig mit erheblichen Lücken rechnen müssen.

Soziale Kipppunkte: Wie Unternehmen Nachhaltigkeit wirksam beschleunigen können
News 02.01.2026 Nachhaltige Veränderung anstossen

Wie schaffen es Nachhaltigkeitsverantwortliche, Veränderungen im Betrieb nicht vorzuschreiben, sondern wie von selbst zu beschleunigen? Positive soziale Kipppunkte rücken hierbei in den Fokus: eine kritische Masse und Role Models innerhalb des Unternehmens setzen neue Normen, beispielsweise in der Kantine oder bei der Mobilität.

Fischer verklagen Konzern – Schweizer Gericht lässt Klimaklage gegen Holcim zu
News 29.12.2025 Klimaklagen

Der Klimawandel gilt als globales Problem, das schwer greifbar und politisch aufgeladen ist. Doch vor dem Kantonsgericht Zug in der Schweiz wird es nun sehr konkret. Vier Bewohner einer kleinen indonesischen Insel klagen gegen den Baustoffkonzern Holcim – und das Gericht entschied nun, dass die Klage zulässig ist. Für Unternehmen ist dieser Entscheid mehr als ein juristisches Detail. Klimarisiken werden somit zivilrechtlich relevant.

Klimakrise und KI: Nachhaltigkeitsprofis müssen neu priorisieren
News 23.12.2025 Studie "2025 Investor Sustainability Pulse"

Extreme Wetterereignisse, komplexe Offenlegungspflichten und der Einsatz von Künstlicher Intelligenz prägen die Zukunft der Nachhaltigkeitsstrategien. Die neue Studie „2025 Investor Sustainability Pulse“ zeigt, warum Unternehmen frühzeitig investieren sollten, um ihre Marktposition zu sichern.

Grüner Handyvertrag: Nachhaltigkeit in der Hosentasche
News 22.12.2025 Nachhaltige Diensthandys und Mobilfunktarife

E-Mails checken, Teamcalls führen und Reisen planen: im Büroalltag ist das Mobiltelefon kaum mehr wegzudenken. Non-Stop sendet und empfängt das Diensthandy Daten – und verbraucht somit große Mengen an Energie. Erhebliche Umweltbelastungen, hoher Wasserverbrauch und soziale Risiken summieren sich dazu bei der Herstellung der Endgeräte. Lohnen sich für Unternehmen nachhaltige Handytarife?

