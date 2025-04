Zertifikate für Biodiversität: Ein schwieriges Terrain

News 02.04.2025 Biodiversitätszertifikate

In Amerika und Australien sind Biodiversitätszertifikate vergleichsweise verbreitet. In Deutschland beginnt dieser Handel gerade erst. Anbieter verkaufen zertifizierte Produkte, denen selbst erstellte Metriken zugrunde liegen. Warum es noch keine regulierten oder kontrollierten Alternativen gibt und was die Wissenschaft sagt.