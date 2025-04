Podcast Shifting Minds: Biodiversität, mit Natalie Rothausen

In der aktuellen Folge von Shifting Minds ist Natalie Rothausen, Group Lead Biodiversity bei RWE, zu Gast. Im Gespräch mit Alexander Kraemer gibt sie spannende Einblicke in ihre Karriere, die Herausforderungen im Biodiversitätsmanagement und die Bedeutung von Natur und Artenvielfalt für Unternehmen.

Von der Finanzanalystin zur Biodiversitätsexpertin

Natalie Rothausens Weg in die Welt der Nachhaltigkeit war alles andere als geradlinig. Ursprünglich im Finanzbereich tätig, begann sie ihre Karriere bei RWE als Teil eines zweijährigen Programms. Ein Angebot, als Corporate Social Responsibility Managerin einzusteigen, eröffnete ihr 2019 den Einstieg in das Nachhaltigkeitsmanagement – eine Chance, die sie mit beiden Händen ergriff. „Ich wollte etwas Neues aufbauen und mich als Expertin etablieren“, sagt sie.

Seitdem hat sich Rothausen kontinuierlich weiterentwickelt. Nach Stationen im Bereich Nachhaltigkeitsstrategie ist sie seit 2022 verantwortlich für das Thema Biodiversität – ein Bereich, der zunehmend an Bedeutung gewinnt. Sie beschreibt ihre Arbeit als privilegiert: „Ich liebe die Natur und darf jetzt hauptberuflich dafür sorgen, dass die Energiewende im Einklang mit der Natur geschieht.“

Biodiversität als strategische Priorität

Biodiversität ist für ihren Arbeitgeber mehr als ein Nischenthema. Im Rahmen der unternehmensweiten Nachhaltigkeitsstrategie wurde es 2021 als Priorität gesetzt: „Damals wussten wir noch nicht, was das bedeutet, was es kostet oder wie man es nachweist.“ Dennoch hat sich das Unternehmen das Ziel gesetzt, ab 2030 einen netto-positiven Einfluss auf die Natur zu haben. Dieses Ziel ist ambitioniert, denn es fehlen oft noch standardisierte Methoden, um Biodiversität messbar zu machen. Dennoch sieht Rothausen das als Chance: „Wenn man Vorreiter sein will, muss man Unsicherheiten aushalten und die Dinge mitgestalten.“

Herausforderungen im Biodiversitätsmanagement

Die Arbeit im Biodiversitätsmanagement ist komplex, und Rothausen begegnet immer wieder Missverständnissen. „Für viele Unternehmen ist Biodiversität noch das ‚Ding mit den Bienen auf dem Campus‘ – aber es ist so viel mehr“, erklärt sie. Entscheidend sei, die Wechselwirkungen zwischen Unternehmen und Natur zu verstehen: Wo haben Unternehmen Einfluss auf die Biodiversität? Und wo sind sie von ihr abhängig?

Besonders spannend wird es, wenn innovative Ansätze ins Spiel kommen. So arbeitet RWE an „Nature Inclusive Design“-Projekten, bei denen Infrastruktur so gestaltet wird, dass sie einen positiven Beitrag zur Natur leistet. Beispiele sind künstliche Riffe an Offshore-Windparks oder Agrivoltaik, bei der Landwirtschaft und Solarenergie kombiniert werden.

Der Business Case für Biodiversität

Ein zentraler Punkt im Podcast ist die wirtschaftliche Relevanz von Biodiversität. „Unsere gesamte Wirtschaft ist abhängig von einer stabilen und funktionierenden Natur“, betont Rothausen. Dies zeigt sich nicht nur in offensichtlichen Bereichen wie der Landwirtschaft, sondern auch im Finanzsektor, wo Versicherer zunehmend auf Biodiversitätsrisiken achten. Gerade in einer Welt, in der Nachhaltigkeit oft in Form von Berichten und regulatorischen Vorgaben stattfindet, hebt sie die Bedeutung von echten Impact-Projekten hervor: „Manchmal habe ich das Gefühl, wir produzieren zehn Seiten Papier, die niemand liest. Aber in Zusammenarbeit und greifbaren Projekten steckt echter Wert.“

Für RWE bedeutet dies, Biodiversität nicht nur als regulatorische Anforderung zu sehen, sondern als strategischen Treiber. Rothausen beschreibt das Thema als „level playing field“, das Unternehmen dazu bringen sollte, gemeinsam Lösungen zu entwickeln und die Energiewende nachhaltig zu gestalten.

Ein optimistischer Blick in die Zukunft

Trotz der Herausforderungen blickt Rothausen optimistisch in die Zukunft. Sie ist überzeugt, dass Biodiversität ein Thema ist, das Menschen bewegt und mitnimmt – ob durch Bilder von Schafen unter Solaranlagen oder künstlichen Riffen, die Lebensräume schaffen. „Ich habe den Jackpot mit meinem Job“, sagt sie. Und das merkt man – nicht nur an ihrem Wissen, sondern auch an ihrer Begeisterung, die sie mit in jedes Projekt bringt.

Shifting Minds auf allen Plattformen

Der Podcast für Nachhaltigkeitsmanager erscheint regelmäßig – mit spannenden Menschen, Meinungen und Themen. Damit Sie keine Folge verpassen, kündigen wir Neuerscheinungen immer auf unseren Online-Seiten, im Newsletter und in unseren Social-Media-Kanälen an.

Oder folgen Sie uns einfach gleich auf:

Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Podigee