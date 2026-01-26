Biodiversitätspreis für die Wirtschaft Ausschreibung

Biodiversitätspreis für die Wirtschaft 2026: Jetzt bewerben!
Biodiversität als Erfolgsmodell
Der „Biodiversitätspreis für die Wirtschaft“ soll das Engagement von Unternehmen für die Ziele der Nationalen Biodiversitätsstrategie 2030 sichtbar machen. Biodiversität ist nicht nur ein ökologisches, sondern auch ein wirtschaftliches Thema: Ohne fruchtbare Böden, Bestäubung oder sauberes Wasser gerät die Grundlage unseres Wirtschaftens in Gefahr. Der Wettbewerb bietet Unternehmen die Chance, ihre Vorreiterrolle zu zeigen und Best Practices für ein Wirtschaften, das die Biodiversität fördert, zu verbreiten.
Zwei Kategorien für nachhaltiges Engagement
Der Wettbewerb prämiert Unternehmen in zwei Kategorien, die jeweils in „KMU“ und „Konzerne“ unterteilt sind:
1. Biodiversität entlang der Lieferkette
Hier werden Unternehmen ausgezeichnet, die ihre Lieferketten nachhaltig gestalten und die biologische Vielfalt aktiv schützen. Von regenerativer Rohstoffbeschaffung bis hin zu prinzipiengetriebenem Lieferantenmanagement – diese Kategorie richtet sich an Unternehmen, die Verantwortung übernehmen und innovative Maßnahmen umsetzen.
2. Naturnahes Firmengelände
Wildblumenwiesen, Biotope oder Bienenstöcke: Unternehmen, die ihre Firmengelände in produktive Lebensräume für die Natur verwandeln, stehen im Fokus dieser Kategorie. Hier geht es darum, wie Unternehmensflächen zur Förderung der Artenvielfalt beitragen können.
Die Gewinner werden von einer Expertenjury bestimmt. Zusätzlich gibt es einen Publikumspreis, über den die Öffentlichkeit ab März 2026 abstimmen kann.
Die verleihenden Organisationen
Der Biodiversitätspreis für die Wirtschaft wird von der Initiative „Biodiversity in Good Company“ und dem Bundesprogramm „Unternehmen Biologische Vielfalt“ (UBi) vergeben. „Biodiversity in Good Company“ unterstützt Unternehmen dabei, Biodiversität in ihre Nachhaltigkeitsstrategien zu integrieren und zeigt, wie sich biodiversitätsförderndes Handeln auch wirtschaftlich auszahlen kann. Das UBi-Projekt wird im Rahmen des Bundesprogramms Biologische Vielfalt durch das Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit gefördert.
Zu den Projektpartnern zählen renommierte Organisationen wie die Bodensee-Stiftung, das Collaborating Centre on Sustainable Consumption and Production (CSCP), die DIHK Service GmbH, der Global Nature Fund und BAUM e.V.
Bewerbungsfrist endet am 28. Februar 2026
Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihr Engagement für Biodiversität sichtbar zu machen. Bewerbungen sind bis zum 28. Februar 2026 möglich. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Bundesprogramms UBi.
-
Marginal Abatement Cost Curve (MACC): Vorteile und Anwendung
16
-
So bedroht der Klimawandel deutsche Regionen
15
-
Kreislaufwirtschaft - die "7 R"
14
-
In vier Schritten zur Klimarisikoanalyse
8
-
CBAM mit Anlaufschwierigkeiten: Neue Zollcodes verzögern Importe
7
-
Recyclingverfahren: Herausforderungen der Rezyklatbeschaffung
6
-
Strengere Regeln für Green Claims: Gesetzentwurf vorgestellt
5
-
Fischer verklagen Konzern – Schweizer Gericht lässt Klimaklage gegen Holcim zu
5
-
Nachhaltige Batterien: Wie Graphit die Mobilitätswende prägt
5
-
PPWR in der Praxis – Handlungsempfehlungen für Verpackungshersteller und Produktverkäufer
5
-
Biodiversitätspreis für die Wirtschaft 2026: Jetzt bewerben!
26.01.2026
-
Meeresschutzabkommen tritt in Kraft - „historischer Tag“
16.01.2026
-
2025 drittwärmstes Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen
15.01.2026
-
Grün googeln: Darum kosten selbst simple Suchanfragen Energie
15.01.2026
-
CBAM mit Anlaufschwierigkeiten: Neue Zollcodes verzögern Importe
14.01.2026
-
e-PRTR erklärt: Was das europäische Schadstoffregister für Unternehmen bedeutet
12.01.2026
-
Emissionshandel 2025: über 21 Milliarden Euro flossen in den Klimafonds
07.01.2026
-
So bedroht der Klimawandel deutsche Regionen
07.01.2026
-
Fischer verklagen Konzern – Schweizer Gericht lässt Klimaklage gegen Holcim zu
29.12.2025
-
Product Carbon Footprint: Schlüssel zur Klimaneutralität von Produkten
22.12.2025