Biodiversitätspreis für die Wirtschaft Ausschreibung

Unternehmen, die Artenvielfalt fördern und schützen, können sich noch bis zum 28. Februar 2026 für den „Biodiversitätspreis für die Wirtschaft“ bewerben. Die Initiative „Biodiversity in Good Company“ und das Bundesprogramm „Unternehmen Biologische Vielfalt“ (UBi) suchen Pioniere, die zeigen, wie Wirtschaft und Natur Hand in Hand gehen können.

Biodiversität als Erfolgsmodell

Der „Biodiversitätspreis für die Wirtschaft“ soll das Engagement von Unternehmen für die Ziele der Nationalen Biodiversitätsstrategie 2030 sichtbar machen. Biodiversität ist nicht nur ein ökologisches, sondern auch ein wirtschaftliches Thema: Ohne fruchtbare Böden, Bestäubung oder sauberes Wasser gerät die Grundlage unseres Wirtschaftens in Gefahr. Der Wettbewerb bietet Unternehmen die Chance, ihre Vorreiterrolle zu zeigen und Best Practices für ein Wirtschaften, das die Biodiversität fördert, zu verbreiten.

Zwei Kategorien für nachhaltiges Engagement

Der Wettbewerb prämiert Unternehmen in zwei Kategorien, die jeweils in „KMU“ und „Konzerne“ unterteilt sind:

1. Biodiversität entlang der Lieferkette

Hier werden Unternehmen ausgezeichnet, die ihre Lieferketten nachhaltig gestalten und die biologische Vielfalt aktiv schützen. Von regenerativer Rohstoffbeschaffung bis hin zu prinzipiengetriebenem Lieferantenmanagement – diese Kategorie richtet sich an Unternehmen, die Verantwortung übernehmen und innovative Maßnahmen umsetzen.

2. Naturnahes Firmengelände

Wildblumenwiesen, Biotope oder Bienenstöcke: Unternehmen, die ihre Firmengelände in produktive Lebensräume für die Natur verwandeln, stehen im Fokus dieser Kategorie. Hier geht es darum, wie Unternehmensflächen zur Förderung der Artenvielfalt beitragen können.

Die Gewinner werden von einer Expertenjury bestimmt. Zusätzlich gibt es einen Publikumspreis, über den die Öffentlichkeit ab März 2026 abstimmen kann.

Die verleihenden Organisationen

Der Biodiversitätspreis für die Wirtschaft wird von der Initiative „Biodiversity in Good Company“ und dem Bundesprogramm „Unternehmen Biologische Vielfalt“ (UBi) vergeben. „Biodiversity in Good Company“ unterstützt Unternehmen dabei, Biodiversität in ihre Nachhaltigkeitsstrategien zu integrieren und zeigt, wie sich biodiversitätsförderndes Handeln auch wirtschaftlich auszahlen kann. Das UBi-Projekt wird im Rahmen des Bundesprogramms Biologische Vielfalt durch das Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit gefördert.

Zu den Projektpartnern zählen renommierte Organisationen wie die Bodensee-Stiftung, das Collaborating Centre on Sustainable Consumption and Production (CSCP), die DIHK Service GmbH, der Global Nature Fund und BAUM e.V.

Bewerbungsfrist endet am 28. Februar 2026

Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihr Engagement für Biodiversität sichtbar zu machen. Bewerbungen sind bis zum 28. Februar 2026 möglich. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Bundesprogramms UBi.