Awards

Biodiversitätspreis für die Wirtschaft 2026: Jetzt bewerben!

News 26.01.2026 | 16:03 Uhr
Haufe Online Redaktion
Haufe Online Redaktion
Biodiversitätspreis für die Wirtschaft Ausschreibung
Bild: Getty Images / Andyworks Auf Firmengeländen eher selten zu sehen: der Buntspecht (Dendrocopos major).

Unternehmen, die Artenvielfalt fördern und schützen, können sich noch bis zum 28. Februar 2026 für den „Biodiversitätspreis für die Wirtschaft“ bewerben. Die Initiative „Biodiversity in Good Company“ und das Bundesprogramm „Unternehmen Biologische Vielfalt“ (UBi) suchen Pioniere, die zeigen, wie Wirtschaft und Natur Hand in Hand gehen können.

Biodiversität als Erfolgsmodell

Der „Biodiversitätspreis für die Wirtschaft“ soll das Engagement von Unternehmen für die Ziele der Nationalen Biodiversitätsstrategie 2030 sichtbar machen. Biodiversität ist nicht nur ein ökologisches, sondern auch ein wirtschaftliches Thema: Ohne fruchtbare Böden, Bestäubung oder sauberes Wasser gerät die Grundlage unseres Wirtschaftens in Gefahr. Der Wettbewerb bietet Unternehmen die Chance, ihre Vorreiterrolle zu zeigen und Best Practices für ein Wirtschaften, das die Biodiversität fördert, zu verbreiten.

Zwei Kategorien für nachhaltiges Engagement

Der Wettbewerb prämiert Unternehmen in zwei Kategorien, die jeweils in „KMU“ und „Konzerne“ unterteilt sind:

1. Biodiversität entlang der Lieferkette
Hier werden Unternehmen ausgezeichnet, die ihre Lieferketten nachhaltig gestalten und die biologische Vielfalt aktiv schützen. Von regenerativer Rohstoffbeschaffung bis hin zu prinzipiengetriebenem Lieferantenmanagement – diese Kategorie richtet sich an Unternehmen, die Verantwortung übernehmen und innovative Maßnahmen umsetzen.

2. Naturnahes Firmengelände
Wildblumenwiesen, Biotope oder Bienenstöcke: Unternehmen, die ihre Firmengelände in produktive Lebensräume für die Natur verwandeln, stehen im Fokus dieser Kategorie. Hier geht es darum, wie Unternehmensflächen zur Förderung der Artenvielfalt beitragen können.

Die Gewinner werden von einer Expertenjury bestimmt. Zusätzlich gibt es einen Publikumspreis, über den die Öffentlichkeit ab März 2026 abstimmen kann.

Die verleihenden Organisationen

Der Biodiversitätspreis für die Wirtschaft wird von der Initiative „Biodiversity in Good Company“ und dem Bundesprogramm „Unternehmen Biologische Vielfalt“ (UBi) vergeben. „Biodiversity in Good Company“ unterstützt Unternehmen dabei, Biodiversität in ihre Nachhaltigkeitsstrategien zu integrieren und zeigt, wie sich biodiversitätsförderndes Handeln auch wirtschaftlich auszahlen kann. Das UBi-Projekt wird im Rahmen des Bundesprogramms Biologische Vielfalt durch das Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit gefördert.

Zu den Projektpartnern zählen renommierte Organisationen wie die Bodensee-Stiftung, das Collaborating Centre on Sustainable Consumption and Production (CSCP), die DIHK Service GmbH, der Global Nature Fund und BAUM e.V.

Bewerbungsfrist endet am 28. Februar 2026

Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihr Engagement für Biodiversität sichtbar zu machen. Bewerbungen sind bis zum 28. Februar 2026 möglich. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Bundesprogramms UBi.

Schlagworte zum Thema:  Biodiversität , Nachhaltigkeitsmanagement
Meistgelesene Beiträge
Neueste Beiträge
0 Kommentare
Das Eingabefeld enthält noch keinen Text oder nicht erlaubte Sonderzeichen. Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe, um den Kommentar veröffentlichen zu können.
Noch keine Kommentare - teilen Sie Ihre Sicht und starten Sie die Diskussion
Zum Haufe Shop
Zum Thema Umwelt
ESRS E4 – Biodiversität & Ökosysteme: Biodiversität im Unternehmen: So gelingt der Start
A White-tailed bumblebee (Bombus lucorum) visits lavender plants in a south London suburban garden,

Die weltweite Gefährdung der biologischen Vielfalt birgt erhebliche Unternehmensrisiken. Dennoch berücksichtigen viele Firmen Biodiversität kaum, oft aus Mangel an Verständnis, Wissen oder praktikablen Ansätzen. Biodiversitätschecks bieten einen strukturierten Einstieg, um Auswirkungen und Abhängigkeiten zu erkennen und gezielt die ersten Maßnahmen abzuleiten.
Sustainability Office: Jetzt KI-gestützt mit CoPilot
NEU Sustainability Office

KI trifft auf fundiertes Nachhaltigkeitswissen: Erhalten Sie passendes Fachwissen, praktische Umsetzungshilfen, effiziente Checklisten und inspirierende Weiterbildung. Jetzt im aktuellen Haufe Sustainability Office mit CoPilot!
Biodiversitätszertifikate: Zertifikate für Biodiversität: Ein schwieriges Terrain
Regenwald Amazonas Fluss

In Amerika und Australien sind Biodiversitätszertifikate vergleichsweise verbreitet. In Deutschland beginnt dieser Handel gerade erst. Anbieter verkaufen zertifizierte Produkte, denen selbst erstellte Metriken zugrunde liegen. Warum es noch keine regulierten oder kontrollierten Alternativen gibt und was die Wissenschaft sagt.
Starten statt warten: Sustainability Toolkit
Packshot Sustainabilty Toolkit

Beschleunigen und vereinfachen Sie Ihre Nachhaltigkeits-Prozesse direkt im Alltag durch smarte Tools mit KI-Unterstützung.
Haufe Shop: Finden statt Suchen – Jobs für Fach- und Führungskräfte.
Haufe Stellenmarkt HR

Sind Sie auf der Suche nach geeigneten Fach- und Führungskräften im Bereich Sustainability? Auf dem Haufe-Stellenmarkt präsentieren Sie sich crossmedial in den relevanten Branchenmagazinen, Online-Portalen und Newslettern für Ihre Zielgruppe.
Bleiben Sie immer Up-to-date mit dem Sustainability Newsletter - kostenlos und unverbindlich