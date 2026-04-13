Schont Digitalisierung automatisch das Klima? Das Umweltbundesamt hat zehn Szenarien analysiert und versucht darzustellen, ob Digitalisierung so gut wie ihr Ruf ist. Spoiler: Die Wirkung der Digitalisierung auf CO2-Emissionen ist in allen zehn Handlungsfeldern alles andere als eindeutig. Die Erkenntnisse sind auch für Nachhaltigkeitsverantwortliche wertvoll.

Künstliche Intelligenz, smarte Produktion, digitale Verwaltung – die Digitalisierung gilt vielen als Beschleuniger der sozial-ökologischen Transformation. Doch stimmt das wirklich? Eine neue Abschlussstudie im Auftrag des Umweltbundesamts (UBA) und des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz liefert differenzierte Antworten. Forscher der Gesellschaft für Wirtschaftliche Strukturforschung (GWS) und des Instituts für Innovation und Technik (iit) haben zehn Szenarien mit dem makroökonomischen Modellsystem QINFORGE durchgespielt und die Auswirkungen auf Wertschöpfung, Beschäftigung, Löhne und CO₂-Emissionen analysiert. Die Ergebnisse sind ein nüchterner Realitätscheck für alle, die Digitalisierung und Nachhaltigkeit reflexartig gleichsetzen.

Digitalisierung ist kein automatischer Klimaretter

Das zentrale Ergebnis der Studie ist ernüchternd: In den meisten der zehn untersuchten Szenarien steigen die CO₂-Emissionen oder bleiben unverändert. Eine automatisch positive Umweltwirkung der Digitalisierung gibt es nicht. Die Forscher betonen, dass Digitalisierung ganz unterschiedliche Mechanismen in Gang setzt: sie kann Warenströme erzeugen oder vermeiden, Prozesse effizienter oder ressourcenintensiver machen. Für Nachhaltigkeitsverantwortliche bedeutet das: Digitalisierungsprojekte können nicht pauschal als Klimaschutzmaßnahmen verbucht werden. Es braucht eine sorgfältige Folgenabschätzung, ähnlich wie bei klassischen Investitionsentscheidungen.

Die entscheidende Ausnahme: Materialeffizienz in der Industrie

Wenn Digitalisierung gezielt zur Reduktion von Materialströmen im verarbeitenden Gewerbe eingesetzt wird, sinkt der CO₂-Ausstoß spannbar: Das Szenario „industrieller Kern“ modelliert eine jährliche Steigerung der Materialeffizienz um 0,5 Prozent durch Digitalisierung – über 25 Jahre summiert sich das auf rund 12,5 Prozent weniger Materialeinsatz. Die CO₂-Emissionen gingen bis 2040 um rund 1,1 Millionen Tonnen zurück. Gleichzeitig stiege die Wertschöpfung um 1,5 Prozent. Der Hebel liegt also dort, wo Digitalisierung nicht nur Prozesse optimiert, sondern Rohstoffimporte ersetzt. Für Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe ist das ein starkes Argument für Investitionen in smarte Fertigungssteuerung und KI-gestützte Materialplanung.

Rechenzentren: Wachstumsmotor mit hohem Klimapreis

Rechenzentren sind keine Randerscheinung mehr, sie sind Grundvoraussetzung für KI und schnelle Digitalisierung. Doch ihr Klimapreis ist erheblich: Das Szenario „Investition in Rechenzentren“ prognostiziert bis 2040 rund 11,5 Millionen Tonnen CO₂ mehr gegenüber dem Referenzszenario, das ist ein Anstieg von fast 40 Prozent. Der Energieverbrauch der deutschen Rechenzentren lag laut einer Bitkom-Studie bereits 2024 bei 20 Milliarden Kilowattstunden, die Kapazität soll bis 2030 von 2.700 auf 4.850 Megawatt wachsen. Neue KI-Server verbrauchen dabei bis zu zehnmal mehr Energie als herkömmliche Server. Für Unternehmen, die eigene Rechenzentren betreiben oder Cloud-Dienste nutzen, ist die Herkunft des Stroms damit zur zentralen Nachhaltigkeitsfrage geworden.

Erneuerbare Energien als Schlüsselbedingung

Die Studie formuliert eine klare Bedingung: Digitalisierung wirkt nur dann klimafreundlich, wenn sie auf erneuerbaren Strom zurückgreifen kann. Solange der Strommix fossil geprägt bleibt, ist mehr Digitalisierung gleichbedeutend mit mehr CO₂. Das gilt für Rechenzentren ebenso wie für Gebäudeautomation oder digitale Fertigungsprozesse. Für Nachhaltigkeitsverantwortliche ist das eine klare Handlungsanweisung: Die Beschaffung erneuerbaren Stroms – ob über Power Purchase Agreements, eigene PV-Anlagen oder grüne Tarife – ist keine optionale Ergänzung zu einer Digitalisierungsstrategie, sondern deren Voraussetzung. Wer beides nicht verknüpft, riskiert, die eigene Klimabilanz durch Digitalisierungsinvestitionen zu verschlechtern.

Reparatur und Kreislaufwirtschaft: gut, aber begrenzt

Digitale Plattformen für Reparaturvermittlung können einen kleinen, aber echten Klimabeitrag leisten: Das Szenario „Reparatur“ zeigt bis 2040 rund 53.000 Tonnen weniger CO₂ gegenüber dem Referenzszenario. Dies, weil Haushaltsgeräte länger genutzt und weniger Importe getätigt werden. Beim digitalisierten Recycling hingegen ist der Effekt ambivalent: Zwar werden Importe vermieden, doch entstehen neue energieintensive Produktionsprozesse im Inland. Die CO₂-Emissionen verändern sich kaum, weil Emissionen lediglich verlagert werden. Für Unternehmen, die Kreislaufwirtschaftsansätze in ihre Nachhaltigkeitsstrategie integrieren, gilt: Reparatur und Wiederverwendung sind klimawirksamer als Recycling allein. Digitale Vermittlungsplattformen können diesen Effekt verstärken.

Very Fast Fashion: ökonomisch attraktiv, ökologisch problematisch

Das Szenario „Very Fast Fashion“ modelliert den wachsenden Konsum von Billigmode über Plattformen wie Temu oder Shein. Das Ergebnis ist ein Paradox: Die Wertschöpfung steigt um 5,6 Milliarden Euro, die Löhne legen zu, aber die CO₂-Emissionen steigen um 670.000 Tonnen jährlich. Der stationäre Einzelhandel verliert, Innenstadtinfrastrukturen werden geschwächt. Laut der Europäischen Umweltagentur liegt der Textilkonsum in der EU bereits bei einem Rekordwert von 19 Kilogramm pro Kopf. Für Unternehmen der Textil- und Konsumgüterbranche zeigt das Szenario, dass digitalisierter Massenkonsum und Nachhaltigkeitsziele fundamental in Spannung stehen und dass regulatorische Eingriffe wie schärfere Zollgrenzen Haushalten auch finanzielle Nachteile bringen könnten.

Verwaltungsdigitalisierung verschärft das Stadt-Land-Gefälle

Digitalisierungsgewinne konzentrieren sich in Großstädten. Das Szenario „industrieller Kern“ zeigt: Kreisfreie Städte verzeichnen die größten Beschäftigungszuwächse, ländliche Kreise profitieren kaum. Der Grund: IKT-Dienstleistungen und Fachkräfte sind urban konzentriert, während das verarbeitende Gewerbe eher in ländlichen Räumen sitzt und durch Materialeffizienzgewinne Stellen abbaut. Für Unternehmen mit Standorten in ländlichen Regionen ist das ein strukturelles Risiko. Nachhaltigkeits- und Personalverantwortliche sollten prüfen, wie regionale Weiterbildungsangebote und Kooperationen mit IKT-Anbietern den Strukturwandel abfedern können, bevor der Fachkräftemangel durch Abwanderung in städtische Wirtschaftsräume weiter verschärft wird.

KI bleibt die große Unbekannte

Die wirtschaftlichen und ökologischen Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz sind in der Studie bewusst ausgespart. Nicht aus Unwillen, sondern aus methodischer Seriosität. ChatGPT wurde erst im November 2022 veröffentlicht, belastbare Branchendaten existieren kaum. Die Autoren betonen, dass Large Language Models über ihre Integration in Standardsoftware bereits massiv an Verbreitung gewinnen – mit noch unklaren Folgen für Produktionsweisen, Berufsbilder und Ressourcenverbrauch. Für Nachhaltigkeitsverantwortliche bedeutet das: KI-Investitionen sollten mit einem systematischen Monitoring ihrer Umweltwirkungen verknüpft werden. Wer jetzt keine Messsysteme aufbaut, wird später keine Grundlage für Steuerungsentscheidungen haben.

Regulierung ist nötig, aber mit Augenmaß

Die Studie hält staatliche Eingriffe für unverzichtbar, um Digitalisierung in Richtung Klimaschutz zu lenken, warnt aber ausdrücklich vor unbeabsichtigten Nebenwirkungen. Ein Reparaturbonus wirkt nur, wenn es genügend Reparaturbetriebe gibt. Recyclingquoten für Textilien könnten dazu führen, dass Kleidung zur Aufbereitung nach China verschifft wird, wenn dort die Recyclingkapazitäten günstiger sind. Und Importzölle auf Billigmode verteuern Kleidung für einkommensschwache Haushalte. Für Unternehmen, die Nachhaltigkeitsregulierung antizipieren müssen, ist das eine wichtige Lektion: Regulatorische Szenarien sollten stets auch ihre Wechselwirkungen mit Marktbedingungen, Lieferketten und sozialen Verteilungseffekten abbilden – und nicht nur die intendierte Wirkung.

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