Digitalisierung im nachhaltigen Einkauf

Die Digitalisierung revolutioniert den nachhaltigen Einkauf: Technologien wie Blockchain, KI und der digitale Produktpass schaffen Transparenz, fördern Innovationen und treiben die Kreislaufwirtschaft voran. Der Artikel zeigt, wie Unternehmen diese Tools nutzen können, um Effizienz, Resilienz und Nachhaltigkeit zu vereinen.

Die Digitalisierung ist einer der wichtigsten Treiber für einen nachhaltigen Einkauf. Sie ermöglicht Unternehmen nicht nur, ihre Prozesse effizienter zu gestalten, sondern auch Transparenz entlang der gesamten Lieferkette zu schaffen und somit den wachsenden Anforderungen von Gesetzgebern, Kunden und Investoren gerecht zu werden. Digitale Technologien wie Automatisierung, E-Procurement und E-Sourcing eröffnen neue Perspektiven für Beschaffungsverantwortliche, während moderne Tools wie KI, Blockchain und das Internet der Dinge (IoT) eine präzise Nachverfolgbarkeit und Dokumentation ermöglichen. Ein besonders zukunftsweisendes Instrument ist der digitale Produktpass, der den Weg zu einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft ebnen kann.

Automatisierung, E-Procurement und E-Sourcing: Effizienz und Nachhaltigkeit vereinen

Die Automatisierung von Einkaufsprozessen ist längst mehr als ein Mittel zur Kostenreduktion. Sie ermöglicht es Unternehmen, repetitive Aufgaben wie Bestellprozesse, Vertragsmanagement oder Lieferantenbewertungen effizient und fehlerfrei abzuwickeln. Gleichzeitig schaffen automatisierte Systeme Kapazitäten, um sich auf strategische Aufgaben wie die Auswahl nachhaltiger Lieferanten oder die Optimierung der Lieferkette zu konzentrieren.

E-Procurement-Plattformen sind ein zentraler Baustein der Digitalisierung im Einkauf. Sie bündeln sämtliche Beschaffungsaktivitäten in einer digitalen Umgebung, reduzieren Papierverbrauch und ermöglichen es, Nachhaltigkeitskriterien direkt in den Einkaufsprozess zu integrieren. So können Unternehmen sicherstellen, dass nur zertifizierte Produkte oder Lieferanten mit hohen Umweltstandards in den Auswahlprozess gelangen.

Beim E-Sourcing stehen vor allem die Identifikation und Auswahl geeigneter Lieferanten im Fokus. Digitale Ausschreibungstools erlauben es, Angebote nicht nur nach Kosten, sondern auch nach Umwelt- und Sozialkriterien zu bewerten. Dies führt nicht nur zu einer objektiveren Entscheidungsfindung, sondern erhöht auch die Transparenz und Vergleichbarkeit der Angebote.

Transparenz und Nachverfolgbarkeit: Technologien für die Lieferkette der Zukunft

Ein zentrales Ziel nachhaltiger Beschaffung ist die volle Transparenz entlang der Lieferkette – von der Rohstoffgewinnung bis zum Endprodukt. Hier kommen moderne Technologien wie Künstliche Intelligenz (KI), Blockchain und IoT ins Spiel.

KI-gestützte Systeme analysieren riesige Datenmengen in Echtzeit und helfen, Risiken in der Lieferkette zu identifizieren. Beispielsweise können sie Anzeichen von Menschenrechtsverletzungen, Umweltrisiken oder Verzögerungen frühzeitig erkennen und entsprechende Gegenmaßnahmen einleiten.

Die Blockchain-Technologie ermöglicht eine unveränderliche und transparente Dokumentation aller Transaktionen entlang der Lieferkette. Jeder Schritt – von der Herkunft des Rohmaterials bis zur Lieferung des Endprodukts – wird fälschungssicher dokumentiert. Dies stärkt nicht nur das Vertrauen in die Lieferkette, sondern erleichtert auch die Einhaltung regulatorischer Anforderungen wie des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG).

IoT-Geräte ergänzen diese Technologien, indem sie Echtzeitdaten liefern. Sensoren können beispielsweise den CO₂-Ausstoß während des Transports messen oder die Einhaltung von Kühlketten sicherstellen. Die so gewonnenen Daten bilden die Grundlage für fundierte Entscheidungen und ermöglichen es Unternehmen, ihre Nachhaltigkeitsziele präzise zu verfolgen.

Der digitale Produktpass: Ein Schlüssel zur Kreislaufwirtschaft

Ein bahnbrechendes Instrument, das die Digitalisierung in den nächsten Jahren prägen wird, ist der digitale Produktpass. Er wurde von der Europäischen Union im Rahmen der Circular Economy Action Plan (CEAP) initiiert und soll Transparenz über den gesamten Lebenszyklus eines Produkts schaffen.

Der digitale Produktpass enthält umfassende Informationen über ein Produkt, einschließlich seiner Zusammensetzung, der verwendeten Rohstoffe, der Recyclingfähigkeit und des CO₂-Fußabdrucks. Diese Daten ermöglichen es nicht nur, die Nachhaltigkeit von Produkten zu bewerten, sondern fördern auch die Wiederverwendung und das Recycling.

Für Beschaffungsverantwortliche eröffnet der digitale Produktpass neue Möglichkeiten. Sie können gezielt Produkte auswählen, die den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft entsprechen, und so aktiv zur Reduktion von Abfall und zur Schonung natürlicher Ressourcen beitragen. Gleichzeitig erleichtert der Produktpass die Zusammenarbeit mit Lieferanten, da alle relevanten Informationen in einem standardisierten Format vorliegen.

Herausforderungen und Chancen der Digitalisierung

Trotz der enormen Potenziale bringt die Digitalisierung auch Herausforderungen mit sich. Um die Digitalisierung im Einkauf erfolgreich zu nutzen, bedarf es eines strategischen Ansatzes. Dies umfasst die enge Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen wie IT, Compliance und Logistik, um Technologien nahtlos zu integrieren. Gleichzeitig sollten Beschaffungsverantwortliche in Pilotprojekte investieren, um die Wirksamkeit neuer Tools zu testen und Erkenntnisse für die breite Implementierung zu gewinnen.

Eine große Herausforderung ist der Mangel an belastbaren Daten. Transparenz in der Lieferkette ist wie das Licht eines Leuchtturms – sie zeigt den richtigen Kurs und hilft, Risiken zu vermeiden. Nachhaltiger Einkauf erfordert eine detaillierte Kenntnis der Lieferkette, doch gerade bei globalen Lieferketten sind Transparenz und Nachverfolgbarkeit oft schwer zu gewährleisten.

Denn noch gibt es inkompatible Datensysteme zwischen Lieferanten, die einer Transparenz im Wege stehen. Und auch der Widerstand seitens der Lieferanten, sensible Informationen preiszugeben, stellt eine Herausforderung dar.

Der Einsatz von Technologien wie Blockchain, die Daten manipulationssicher dokumentieren, kann helfen, Vertrauen und Transparenz zu schaffen. Wenn Einzelinformationen nicht verfügbar sind, können Unternehmen branchenspezifische Durchschnittswerte oder andere aggregierte Daten als Ausgangspunkt verwenden.

Unternehmen, die digitale Technologien konsequent einsetzen, können ihre Lieferketten widerstandsfähiger machen, regulatorische Anforderungen erfüllen und gleichzeitig das Vertrauen von Kunden und Partnern stärken. Innovative Technologien wie Blockchain, IoT und KI-gestützte Analysetools bieten heute vielfältige Möglichkeiten, einen nachhaltig orientierten Einkauf zu unterstützen. Die Implementierung neuer Technologien erfordert dabei natürlich Investitionen in IT-Infrastruktur, Datenmanagement und die Qualifikation von Mitarbeitenden. Diese Investitionen zahlen sich jedoch aus. Denn Digitalisierung ist weit mehr ist als ein technisches Hilfsmittel. Sie ist ein Enabler, der den Einkauf in die Lage versetzt, seine strategische Rolle in der nachhaltigen Transformation von Unternehmen voll auszuschöpfen.