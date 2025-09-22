Nachhaltiger Einkauf

Nachhaltigkeit und Resilienz in globalen Lieferketten

Serie 22.09.2025
Thomas Heine
Thomas Heine
 Co-Chair von SustainableIT.org und Herausgeber des Magazins „Kleine Kniffe“
Serienelemente
Nachhaltigkeit und Resilienz in globalen Lieferketten
Bild: Getty Images / Natalya Kosarevich Ein aktives Nachhaltigkeitsmanagement kann dazu beitragen, Lieferketten gesünder zu gestalten.

Globale Lieferketten stehen im Spannungsfeld von Effizienz, Nachhaltigkeit und Resilienz. Der Artikel zeigt, wie Unternehmen kulturelle, regulatorische und geopolitische Herausforderungen meistern und durch Diversifikation, Technologie und Nachhaltigkeit zukunftsfähige Lieferketten schaffen. 

Weltweit vernetzte Lieferketten sind das Rückgrat vieler Unternehmen und tragen entscheidend zu ihrer Wettbewerbsfähigkeit bei. Doch die zunehmende Vernetzung birgt nicht nur Chancen, sondern auch erhebliche Herausforderungen. Unterschiedliche Kulturen, komplexe regulatorische Anforderungen und geopolitische Spannungen stellen Einkaufsabteilungen vor enorme Anforderungen. Gleichzeitig bietet die Transformation zu nachhaltigen und resilienten Lieferketten eine einzigartige Gelegenheit, Risiken zu minimieren und zukunftsfähige Geschäftsmodelle zu schaffen. 

Internationale Lieferketten: Vielfalt und Komplexität meistern 

Globale Lieferketten sind geprägt von einer bemerkenswerten Vielfalt. Unterschiedliche kulturelle Werte, Arbeitspraktiken und gesetzliche Vorschriften können Herausforderungen schaffen, aber auch bereichern. 

Kulturelle Unterschiede: Kommunikation ist der Schlüssel zum Erfolg in multinationalen Netzwerken. Missverständnisse können nicht nur zu Verzögerungen führen, sondern auch Vertrauen und langfristige Partnerschaften gefährden. Interkulturelle Kompetenz und klare Kommunikationsstrukturen sind essenziell. Beispielsweise können Workshops und Trainings dabei helfen, kulturelle Barrieren zu überwinden und eine gemeinsame Basis für Zusammenarbeit zu schaffen. 

Regulatorische Anforderungen: Unternehmen müssen zunehmend eine Vielzahl internationaler und regionaler Vorschriften einhalten. Vom europäischen Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) bis hin zu branchenspezifischen Standards wie der EU-Taxonomie oder den Anforderungen in Asien und Nordamerika: Der rechtliche Rahmen wird komplexer. Hier ist der Einsatz digitaler Compliance-Tools unverzichtbar, um den Überblick zu behalten und die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben zu gewährleisten. 

Geopolitische Spannungen: Politische Instabilität, Handelskonflikte oder Embargos können die globale Lieferkette erheblich beeinträchtigen. Einkaufsabteilungen sollten Szenarien analysieren und alternative Lieferanten in stabileren Regionen identifizieren. Ein diversifiziertes Lieferantenportfolio ist essenziell, um Abhängigkeiten zu reduzieren und auf geopolitische Disruptionen vorbereitet zu sein. 

Resilienz stärken: Stabilität durch Flexibilität

Die globale Pandemie, Naturkatastrophen und geopolitische Konflikte haben gezeigt, wie verwundbar internationale Lieferketten sein können. Resilienz – die Fähigkeit, auf Störungen zu reagieren und sich anzupassen – ist zu einem entscheidenden Wettbewerbsfaktor geworden. 

Diversifikation statt Abhängigkeit: Ein zentraler Ansatz zur Stärkung der Resilienz ist die Diversifizierung von Lieferanten und Produktionsstandorten. Anstatt sich auf einen einzigen Anbieter oder ein einzelnes Land zu verlassen, sollten Unternehmen strategisch in mehrere Partner investieren. So können beispielsweise Rohstoffe aus verschiedenen Regionen bezogen werden, um Engpässe zu vermeiden. 

Regionale Beschaffung: Nearshoring und Onshoring gewinnen zunehmend an Bedeutung. Lokale Lieferketten reduzieren nicht nur Transportwege und CO₂-Emissionen, sondern erhöhen auch die Flexibilität bei plötzlichen Unterbrechungen. Zudem kann die Nähe zu Lieferanten eine engere Zusammenarbeit fördern und die Transparenz erhöhen. 

Agilität durch Technologie: Moderne Technologien wie KI-gestützte Prognosemodelle, digitale Zwillinge und Echtzeit-Tracking ermöglichen eine proaktive Steuerung von Lieferketten. Unternehmen können potenzielle Risiken frühzeitig identifizieren und durch Simulationen verschiedene Szenarien testen. So wird die Anpassungsfähigkeit der Lieferkette erheblich verbessert. 

Risiken minimieren: Strategien für unsichere Zeiten

Umgang mit Unsicherheiten und Disruptionen ist für globale Einkaufsabteilungen eine ständige Herausforderung. Ein systematischer Risikomanagementansatz hilft, die Kontrolle zu behalten. 

Risikobewertung und Priorisierung: Eine regelmäßige Analyse potenzieller Risiken entlang der Lieferkette ist unverzichtbar. Tools wie Risk Mapping und Supplier Risk Dashboards können helfen, die kritischsten Schwachstellen zu identifizieren und Maßnahmen zur Schadensbegrenzung zu priorisieren. 

Strategische Partnerschaften: Die Zusammenarbeit mit Lieferanten ist eine der wirksamsten Methoden, um Risiken zu minimieren. Langfristige Verträge, gemeinsame Innovationsprojekte und der Aufbau von Vertrauen fördern Stabilität und gemeinsame Problemlösungen. 

Krisenmanagementpläne: Unternehmen sollten detaillierte Pläne für den Umgang mit unerwarteten Störungen entwickeln. Dazu gehören Notfallstrategien, klare Kommunikationswege und regelmäßige Übungen, um auf Krisensituationen vorbereitet zu sein. 

Nachhaltigkeit als Risikopuffer: Nachhaltigkeit und Resilienz gehen Hand in Hand. Umweltfreundliche und sozial verantwortliche Lieferketten sind oft weniger anfällig für regulatorische Änderungen, öffentliche Kritik oder Ressourcenknappheit. Unternehmen, die proaktiv in nachhaltige Praktiken investieren, verringern nicht nur ihre Risiken, sondern schaffen auch langfristige Werte. 

Weil die Erwartungen an Nachhaltigkeit und Resilienz stetig wachsen, kann der Einkauf zu einer zentralen Quelle für Wettbewerbsvorteile und Innovation werden. 

Schlagworte zum Thema:  Lieferkette , Beschaffung , Nachhaltigkeit
Meistgelesene Beiträge
Neueste Beiträge
Zum Haufe Shop
Zum Thema Strategie
Twin Transformation: Digitale Resilienz: Die Synergie von Cybersecurity und Nachhaltigkeit
Red carbine with clutch. Equipment for climbing and mountaineering. Safety rope. Knot eight.

Stellen Sie sich vor, Ihre Firewall wäre nicht nur ein digitaler Schutzschild, sondern auch ein Werkzeug für den Klimaschutz. Utopie? Keineswegs. Während Unternehmen sich zunehmend auf nachhaltige Praktiken konzentrieren, wird oft übersehen, dass auch Cybersicherheit ein Bestandteil dieser Strategie sein muss. Die Integration von Cybersicherheit und Nachhaltigkeit in Unternehmens-IT-Infrastrukturen ist keine Zukunftsmusik mehr, sondern eine dringende Notwendigkeit.
Lieferketten: Nachhaltigkeit gemeinsam gestalten: Lieferanten als vertrauensvolle Partner
Containerhafen (1)

Die Einbindung verantwortungsvoller Lieferanten zählt zu den größten Herausforderungen moderner Nachhaltigkeitsstrategien. Sie sind entscheidend, um ambitionierte Ziele und regulatorische Vorgaben zu erfüllen. Wie Transparenz, Partnerschaftlichkeit und moderne Technologien dazu beitragen, diese Zusammenarbeit erfolgreich zu gestalten, soll im Folgenden beleuchtet werden.
Congress der Controller 2025: Controlling als strategischer Partner der Supply Chain
Congress der Controller 2025: Sabrina Bouchenak

Der Congress der Controller 2025 stellte unter dem Motto "Global Competition" die strategische Rolle des Controllings im internationalen Wettbewerb in den Mittelpunkt. Sabrina Bouchenak, Partnerin bei BCG, zeigte in ihrem Vortrag, wie sich Controlling in der Supply Chain vom operativen Zahlenwerk zum strategischen Steuerungsinstrument wandelt – als Antwort auf Disruption, geopolitische Risiken und steigende Transparenzanforderungen.
Nachhaltigkeit umsetzen: Das Sustainability-Toolbook
Das Sustainability-Toolbook

Dieses Buch bietet ein praktisches Vorgehensmodell zur strukturierten und agilen ESG-Umsetzung mit vordefinierten Templates und zeigt, wie Nachhaltigkeit in Abteilungen und Bereichen erfolgreich integriert wird.
Controlling im Zeitalter ge... / 2.2.2 Implikationen für Unternehmen in der Europäischen Union
Controlling im Zeitalter ge... / 2.2.2 Implikationen für Unternehmen in der Europäischen Union

Diese Transformation bietet Chancen, sich durch Innovationen, nachhaltige Wertschöpfungsstrukturen, technologische Modernisierung und neue Marktstrategien zukunftsfähig zu positionieren. Doch sie bringt auch große Herausforderungen mit sich: Unsicherheiten zu ...

4 Wochen testen
Bleiben Sie immer Up-to-date mit dem Sustainability Newsletter - kostenlos und unverbindlich