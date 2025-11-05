Was bedeutet Nachhaltigkeit für einen TV-Konzern? Antworten liefert Steffen Hubert, Direktor External Affairs and Sustainability bei der Seven.One Entertainment Group, im Gespräch mit Alexander Kraemer.

Steffen Hubert hat einen ungewöhnlichen Karriereweg eingeschlagen: Vom Studium in Freiburg über das Wattenmeer führte ihn sein beruflicher Werdegang nach Berlin und schließlich ins Nachhaltigkeitsmanagement. Seine Erfahrungen in der Spirituosenbranche und im politischen Lobbying prägen heute seinen Umgang mit komplexen Themen. Als Direktor für External Affairs and Sustainability bei der Seven.One Entertainment Group analysiert er externe Entwicklungen, vertritt Unternehmensinteressen gegenüber Politik und Verbänden, koordiniert Stakeholder und entwickelt nachhaltige Strategien.

Nachhaltigkeitsmanagement in der Medienbranche: Herausforderungen und Chancen

Hubert betont die Verantwortung von Medienhäusern im gesellschaftlichen Wandel. Mit ihrer Reichweite können sie nicht nur ökologischen Fußabdruck reduzieren, sondern auch durch Inhalte positive Impulse setzen – etwa für Klimaschutz oder soziale Gerechtigkeit. Dabei sieht er Herausforderungen in schnellen Entscheidungen, langfristigen Strategien sowie der Balance zwischen Emissionsreduktion und redaktioneller Verantwortung.

Sein Ziel bleibt eine nachhaltigere Medienlandschaft mit Inhalten voller Substanz statt reiner Unterhaltung.