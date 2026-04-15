Kanada hat einen unabhängigen Taxonomy and Transition Planning Council eingesetzt, der bis Ende 2026 verbindliche Kriterien für „grüne“ und „Transitionsinvestitionen“ erarbeiten soll. Das Land holt damit gegenüber anderen G7-Staaten auf und sendet klare Signale an globale Kapitalmärkte. Für Unternehmen bedeutet das: Die Ära des undefinierten „Green“-Labels läuft ab.

Nachzügler holt mit Tempo auf

Am 8. April 2026 gab ein unabhängiges Ernennungskomitee die Besetzung des neuen Taxonomy and Transition Planning Council bekannt. Das 17-köpfige Gremium vereint Expertise aus Finanzwesen, Klimaforschung, indigener Vertretung und Zivilgesellschaft. Den Vorsitz übernimmt Marlene Puffer, ehemalige Chief Investment Officer bei AIMCo; als Stellvertreter fungiert frühere OSFI-Manager Jamey Hubbs. Laut Canadian Climate Institute sind weltweit bereits über 60 Nachhaltigkeitstaxonomien in Gebrauch oder in Entwicklung – Kanada hinkte bisher hinterher.

Grün oder Transition: zwei Labels, ein System

Die Taxonomie unterscheidet zwei Kategorien: Das „grüne“ Label gilt für emissionsarme Aktivitäten wie erneuerbare Energien oder Elektromobilität. „Transitionsinvestitionen“ adressieren emissionsintensive Sektoren, die substanzielle Treibhausgasreduktionen ermöglichen – mit expliziterem Fokus auf Schwerindustrien als in der EU-Taxonomie. Jonathan Arnold vom Canadian Climate Institute formuliert den Anspruch: Die Leitlinien sollen nicht nur saubere Technologien definieren, sondern emissionsintensiven Sektoren glaubwürdige Transformationspfade aufzeigen.

Stufenplan bis 2027: Drei Sektoren kommen zuerst

Die Umsetzung erfolgt in zwei Phasen. Der Council soll bis Ende 2026 Investitionsleitlinien für drei Prioritätssektoren finalisieren; drei weitere Sektoren folgen bis Herbst 2027. Welche Sektoren zuerst bearbeitet werden, ist noch nicht öffentlich festgelegt. Die Auswahl orientiert sich daran, wo Taxonomie-Leitlinien das größte Potenzial zur Emissionsreduktion und zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit in der Niedrigemissionswirtschaft haben.

Die Governance-Struktur ist auf Unabhängigkeit ausgelegt: Der Council steht an der Spitze der Initiative Business Future Pathways. Die inhaltliche Forschungs- und Entwicklungsarbeit liegt beim Canadian Climate Institute; sektorspezifische Technical Working Groups liefern die Grundlagen für die Entscheidungen des Rats. Die kanadische Bundesregierung stellte Anschubfinanzierung bereit – der Rat agiert jedoch bewusst auf Abstand zur Politik.

Was das für Unternehmen außerhalb Kanadas bedeutet

Auch wenn die Taxonomie zunächst freiwillig gilt, dürfte die praktische Wirkung erheblich sein. Unternehmen können die Kriterien nutzen, um grüne oder transitionsbezogene Anleihen zu emittieren; Investoren erhalten ein Werkzeug zur Bewertung der Glaubwürdigkeit nachhaltiger Anlageprodukte. Parallel entstehen sektorspezifische Leitfäden für Transitionspläne – pragmatische, wissenschaftsbasierte Orientierungshilfen, die Unternehmen helfen sollen, Transformationsstrategien zu operationalisieren, das Vertrauen von Investoren zu stärken und langfristige Investitionen zu erschließen.

Für Nachhaltigkeitsverantwortliche in international aufgestellten Unternehmen gilt: Wer in Kanada investiert oder dort Geschäftsbeziehungen unterhält, sollte die Taxonomieentwicklung im Blick behalten. Denn das Muster ist bekannt – erst Freiwilligkeit, dann Marktdruck, dann Regulierung. Experten schätzen, dass Kanada jährlich zwischen 125 und 140 Milliarden kanadische Dollar an Investitionen benötigt, um seine Klimaziele zu erreichen. Die Taxonomie ist das Instrument, das diesen Kapitalstrom kanalisieren soll – und damit auch definiert, was künftig als klimakonformes Investment zählt und was nicht.

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