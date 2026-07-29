Ökologisch auf Pump: Was der Erdüberlastungstag bedeutet

Seit diesem Donnerstag konsumiert die Menschheit mehr, als die Erde in einem Jahr regenerieren kann. Das Global Footprint Network berechnet diesen sogenannten Erdüberlastungstag (Earth Overshoot Day) jährlich auf Basis eines bilanziellen Vergleichs: Auf der einen Seite steht der globale Ressourcenbedarf – von Acker- und Weideland über Fischgründe bis hin zur CO₂-Absorptionskapazität von Wäldern und Ozeanen. Auf der anderen Seite steht die Regenerationsfähigkeit des Planeten. Das Ergebnis für 2026: Rechnerisch wären 1,73 Erden nötig, um den tatsächlichen Bedarf der Menschheit zu decken.

Die sichtbaren Folgen dieser Übernutzung sind längst dokumentiert – Entwaldung, Bodendegradation, Artenverlust und ein kontinuierlicher Anstieg der atmosphärischen CO₂-Konzentration, wie der WWF in seiner aktuellen Einschätzung betont.

Sechs Tage Aufschub – kein Grund zur Entwarnung

Gegenüber 2025, als der Erdüberlastungstag auf den 24. Juli fiel, hat sich das Datum um sechs Tage nach hinten verschoben. Doch WWF-Experte Björn Schulz warnt vor einer Fehlinterpretation: Die Verschiebung sei überwiegend auf aktualisierte und verfeinerte Datensätze zurückzuführen – nicht auf ein nachhaltigeres Verhalten der Menschheit. „Tatsächlich wächst die Lücke zwischen dem hohen Ressourcenverbrauch der Menschheit und der Regenerationsfähigkeit der Erde weiter“, so Schulz.

Historisch betrachtet lag der Erdüberlastungstag Anfang der 1970er Jahre noch Ende Dezember. Seitdem hat er sich weit in Richtung Jahresbeginn verschoben. Immerhin: In den vergangenen 20 Jahren bewegte sich das Datum innerhalb eines Zeitfensters von etwa viereinhalb Wochen – die jährlichen Sprünge werden kleiner.

Deutschland als Problemfall

Besonders deutlich wird die globale Ungleichverteilung des ökologischen Fußabdrucks am deutschen Beispiel: Würde die gesamte Weltbevölkerung so konsumieren wie die Deutschen, wäre das Jahresbudget der Erde bereits am 10. Mai erschöpft gewesen – fast drei Monate früher. Der BUND fordert daher von der Bundesregierung einen beschleunigten Ausbau erneuerbarer Energien sowie einen konsequenten Ausstieg aus fossilen Brennstoffen. BUND-Vorsitzender Olaf Brandt fasst zusammen: „Unser Wirtschaftssystem frisst seine eigene Substanz und zerstört damit die Lebensgrundlagen für künftige Generationen.“

Welche Maßnahmen wirken wirklich?

Das Global Footprint Network hat analysiert, welche konkreten Maßnahmen den Erdüberlastungstag am stärksten nach hinten verschieben könnten. Da CO₂-Emissionen für rund 60 Prozent des ökologischen Fußabdrucks verantwortlich sind, liegen dort die größten Hebel. Die Analyse zeigt:

Maßnahme Verschiebung des Erdüberlastungstags CO₂-Preis erhöhen +63 Tage 75 % Strom aus CO₂-armen Quellen (aktuell: 39 %) +26 Tage Fleischkonsum halbieren +17 Tage Autofahrten um 50 % reduzieren +13 Tage Lebensmittelverschwendung halbieren +13 Tage 350 Mio. Hektar Wald aufforsten +8 Tage Touristische Flugreisen halbieren +1 Tag

Die Zahlen verdeutlichen: Einzelne Verhaltensänderungen wie das Verzichten auf Urlaubsflüge haben zwar symbolische Kraft, aber kaum messbare Wirkung im Systemmaßstab. Strukturelle Instrumente wie CO₂-Bepreisung und der Umbau des Energiesystems sind die entscheidenden Stellschrauben.

Was das für Nachhaltigkeitsmanager bedeutet

Der Erdüberlastungstag ist mehr als ein kommunikatives Datum – er ist ein systemischer Indikator, der Nachhaltigkeitsmanagern in Unternehmen eine klare Botschaft sendet: Inkrementelle Effizienzverbesserungen reichen nicht aus, um die planetaren Grenzen einzuhalten.

Für die Praxis bedeutet das konkret, den eigenen unternehmerischen Scope-3-Fußabdruck entlang der gesamten Wertschöpfungskette ernst zu nehmen – insbesondere in den Bereichen Energie, Rohstoffverbrauch und Lieferkette. Die in der Analyse hervorgehobenen Hebel decken sich mit zentralen Handlungsfeldern des betrieblichen Nachhaltigkeitsmanagements: Dekarbonisierung der Energieversorgung, Transformation zu Kreislaufwirtschaftsmodellen und die Reduzierung konsumbedingter Emissionen durch nachhaltige Beschaffung.

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mit dpa