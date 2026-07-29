Earth Overshoot Day

Ökologisches Konto überzogen: Der Erdüberlastungstag 2026

Die Menschen haben bereits am Donnerstag die Rohstoffe aufgebraucht, die die Erde innerhalb eines Jahres erneuern kann. Den sogenannten Erdüberlastungstag berechnet die Organisation Global Footprint Network jedes Jahr aufs Neue. Was hinter dem Datum steckt, welche Maßnahmen wirklich helfen würden, und was das für Nachhaltigkeitsmanager bedeutet.
Haufe Online Redaktion
Haufe Online Redaktion
Erde vom Mond aus gesehen
Bild: Roberto Machado Noa 1,73 Erden wären nötig, um den Bedarf der Menschen zu decken.

Ökologisch auf Pump: Was der Erdüberlastungstag bedeutet

Seit diesem Donnerstag konsumiert die Menschheit mehr, als die Erde in einem Jahr regenerieren kann. Das Global Footprint Network berechnet diesen sogenannten Erdüberlastungstag (Earth Overshoot Day) jährlich auf Basis eines bilanziellen Vergleichs: Auf der einen Seite steht der globale Ressourcenbedarf – von Acker- und Weideland über Fischgründe bis hin zur CO₂-Absorptionskapazität von Wäldern und Ozeanen. Auf der anderen Seite steht die Regenerationsfähigkeit des Planeten. Das Ergebnis für 2026: Rechnerisch wären 1,73 Erden nötig, um den tatsächlichen Bedarf der Menschheit zu decken.

Die sichtbaren Folgen dieser Übernutzung sind längst dokumentiert – Entwaldung, Bodendegradation, Artenverlust und ein kontinuierlicher Anstieg der atmosphärischen CO₂-Konzentration, wie der WWF in seiner aktuellen Einschätzung betont.

Sechs Tage Aufschub – kein Grund zur Entwarnung

Gegenüber 2025, als der Erdüberlastungstag auf den 24. Juli fiel, hat sich das Datum um sechs Tage nach hinten verschoben. Doch WWF-Experte Björn Schulz warnt vor einer Fehlinterpretation: Die Verschiebung sei überwiegend auf aktualisierte und verfeinerte Datensätze zurückzuführen – nicht auf ein nachhaltigeres Verhalten der Menschheit. „Tatsächlich wächst die Lücke zwischen dem hohen Ressourcenverbrauch der Menschheit und der Regenerationsfähigkeit der Erde weiter, so Schulz.

Historisch betrachtet lag der Erdüberlastungstag Anfang der 1970er Jahre noch Ende Dezember. Seitdem hat er sich weit in Richtung Jahresbeginn verschoben. Immerhin: In den vergangenen 20 Jahren bewegte sich das Datum innerhalb eines Zeitfensters von etwa viereinhalb Wochen – die jährlichen Sprünge werden kleiner.

Deutschland als Problemfall

Besonders deutlich wird die globale Ungleichverteilung des ökologischen Fußabdrucks am deutschen Beispiel: Würde die gesamte Weltbevölkerung so konsumieren wie die Deutschen, wäre das Jahresbudget der Erde bereits am 10. Mai erschöpft gewesen – fast drei Monate früher. Der BUND fordert daher von der Bundesregierung einen beschleunigten Ausbau erneuerbarer Energien sowie einen konsequenten Ausstieg aus fossilen Brennstoffen. BUND-Vorsitzender Olaf Brandt fasst zusammen: „Unser Wirtschaftssystem frisst seine eigene Substanz und zerstört damit die Lebensgrundlagen für künftige Generationen.

Welche Maßnahmen wirken wirklich?

Das Global Footprint Network hat analysiert, welche konkreten Maßnahmen den Erdüberlastungstag am stärksten nach hinten verschieben könnten. Da CO₂-Emissionen für rund 60 Prozent des ökologischen Fußabdrucks verantwortlich sind, liegen dort die größten Hebel. Die Analyse zeigt:

MaßnahmeVerschiebung des Erdüberlastungstags
CO₂-Preis erhöhen+63 Tage
75 % Strom aus CO₂-armen Quellen (aktuell: 39 %)+26 Tage
Fleischkonsum halbieren+17 Tage
Autofahrten um 50 % reduzieren+13 Tage
Lebensmittelverschwendung halbieren+13 Tage
350 Mio. Hektar Wald aufforsten+8 Tage
Touristische Flugreisen halbieren+1 Tag

Die Zahlen verdeutlichen: Einzelne Verhaltensänderungen wie das Verzichten auf Urlaubsflüge haben zwar symbolische Kraft, aber kaum messbare Wirkung im Systemmaßstab. Strukturelle Instrumente wie CO₂-Bepreisung und der Umbau des Energiesystems sind die entscheidenden Stellschrauben.

Was das für Nachhaltigkeitsmanager bedeutet

Der Erdüberlastungstag ist mehr als ein kommunikatives Datum – er ist ein systemischer Indikator, der Nachhaltigkeitsmanagern in Unternehmen eine klare Botschaft sendet: Inkrementelle Effizienzverbesserungen reichen nicht aus, um die planetaren Grenzen einzuhalten.

Für die Praxis bedeutet das konkret, den eigenen unternehmerischen Scope-3-Fußabdruck entlang der gesamten Wertschöpfungskette ernst zu nehmen – insbesondere in den Bereichen Energie, Rohstoffverbrauch und Lieferkette. Die in der Analyse hervorgehobenen Hebel decken sich mit zentralen Handlungsfeldern des betrieblichen Nachhaltigkeitsmanagements: Dekarbonisierung der Energieversorgung, Transformation zu Kreislaufwirtschaftsmodellen und die Reduzierung konsumbedingter Emissionen durch nachhaltige Beschaffung.

 

Das könnte Sie auch interessieren:

mit dpa
Schlagworte zum Thema:  Umweltschutz , Klimaschutz
Meistgelesene Beiträge
Neueste Beiträge
0 Kommentare
Sie haben noch keinen Text eingegeben.
Noch keine Kommentare - teilen Sie Ihre Sicht und starten Sie die Diskussion
Zum Haufe Shop
Zum Thema Umwelt
Studien-Whitepaper: Neu: Sustainability People Report 2026
Sustainability People Report 2026 Titel

Der Sustainability People Report schafft Klarheit über Gehälter und Stimmung im Nachhaltigkeitsmanagement. Wie entwickeln sich die Budgets, wer bangt um seinen Job? Alle Ergebnisse finden Sie im Studien-Whitepaper.
Ökologischer Fußabdruck: Overshoot Day: Wenn die Welt ökologisch auf Pump lebt
Braunkohletagebau

Deutschland hat am 10. Mai 2026 rechnerisch sein ökologisches Jahresbudget aufgebraucht. Der nationale Overshoot Day markiert den Tag, ab dem ein Land ökologisch „auf Pump“ lebt. Sein Pendant, der Earth Overshoot Day, markiert den Tag, an dem die Menschheit mehr Ressourcen verbraucht hat, als der Planet innerhalb eines Jahres regenerieren kann. Hier erfahren Sie alles über das Konzept des Weltüberlastungstags und warum es auch Kritik am Konzept des ökologischen Fußabdrucks gibt.
Kommunale Energie- und Wärmeversorgung: Energiewende in Kommunen
Energiewende in Kommunen

Die Energiewende ist keine Option, sondern eine kommunale Pflichtaufgabe. Das Buch bietet einen Überblick über das Thema Wärmeplanung – von zukünftigen Energiequellen und finanziellen Aspekten bis hin zur Einbindung der Bürger und konkreten Berechnungen. Mit Beispielen gelungener Projekte.
Circular Economy: Reality Check Kreislaufwirtschaft: Eine runde Sache?
Plastikrecycling

Die Kreislaufwirtschaft soll Ressourcen schützen und das Klima schonen. Doch während einige Vorreiter:innen zeigen, wie Kreislaufwirtschaft schon heute funktionieren kann, hakt es noch an Technik, Strukturen und Anreizen. Ein Reality Check.
Sustainability Office: Jetzt KI-gestützt mit CoPilot
NEU Sustainability Office

KI trifft auf fundiertes Nachhaltigkeitswissen: Erhalten Sie passendes Fachwissen, praktische Umsetzungshilfen, effiziente Checklisten und inspirierende Weiterbildung. Jetzt im aktuellen Haufe Sustainability Office mit CoPilot!
Bleiben Sie immer Up-to-date mit dem Sustainability Newsletter - kostenlos und unverbindlich