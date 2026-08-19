Deutscher Nachhaltigkeitspreis wird europäisch – Bewerbungsfrist bis 14. September verlängert
Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis (DNP) bekommt eine neue Dimension : Ab diesem Jahr wird er erstmals nach den Regeln des künftigen European Sustainability Award (ESA) durchgeführt. Die Gewinner des DNP Unternehmen 2026 erhalten den Titel „National Champions Germany“ und treten 2027 gemeinsam mit den Siegern aus 29 weiteren Ländern im europäischen Wettbewerb an. Der ESA selbst wird 2027 zum ersten Mal vergeben.
Drei Größenklassen statt einer Kategorie
Auch die Bewertungslogik ändert sich. Erstmals unterscheidet der Wettbewerb zwischen SMEs, Large Companies und Corporations. Die Veranstalter versprechen sich davon ein fokussierteres Verfahren und ein deutlich engeres Spitzenfeld als in den Vorjahren – Unternehmen treten künftig gegen vergleichbare Wettbewerber an, nicht mehr gegen die gesamte Bandbreite deutscher Betriebe.
Bewertet werden Leistungen in den Themenfeldern Klima, Ressourcen, Natur, Arbeit und Gesellschaft. Gesucht werden Unternehmen, die trotz steigender Kosten und wachsender regulatorischer Anforderungen in Nachhaltigkeit investieren und ihre Prozesse weiterentwickeln.
Mehr Zeit für die Bewerbung
Die ursprüngliche Bewerbungsfrist wurde bis kommenden Monat verlängert: Unternehmen können sich nun bis zum 14. September 2026 für den DNP Unternehmen bewerben . Die Auszeichnung selbst findet am 3. und 4. Dezember 2026 in Düsseldorf statt, im Rahmen des #DNP26 mit Kongress und Preisverleihung.
Für Unternehmen bedeutet die Teilnahme künftig mehr als nationale Sichtbarkeit: Der direkte Zugang zum europäischen Netzwerk des ESA schafft neue Kontakte zu Transformationsunternehmen aus ganz Europa und stärkt die Position im internationalen Vergleich.
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