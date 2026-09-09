Green Storytelling: Geschichten, Animationen und Panels über Naturschutz
Das Programm ist dicht gepackt und thematisch breit aufgestellt. Eine vom Förderverein NaturVision e. V. kuratierte Filmreihe zeigt ausgewählte Natur- und Umweltfilme, darunter Produktionen wie „Watching People Watching Birds“ oder „Mabadiliko. Kein Leben ohne Wasser“. Nach vielen Vorführungen stehen die Regisseur:innen für Filmgespräche bereit – ein Format, das den direkten Austausch zwischen Publikum und Filmschaffenden ermöglicht und den dokumentarischen Blick auf ökologische Themen greifbar macht.
Workshop zu Klima-Narrativen und Live-Musik
Neben den Filmen setzt das Festival auch auf Wissenstransfer und Diskussion. Am Freitag eröffnet Biodiversitätsexpertin Dr. Frauke Fischer mit einer Keynote, es folgen Impulse von Journalist Rolf-Dieter Krause sowie von Vertreter:innen aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Am Samstag lädt ein Workshop zu Klima-Narrativen zum praktischen Arbeiten ein, moderiert von Ron Kellermann und Mara Gerstner. Ergänzt wird das Programm durch Live-Musik, Impro-Theater und ein Panel zum „Stand der Dinge“, bei dem Zukunftsforscher Alexander Mankowsky mitdiskutiert.
Ein besonderer Programmpunkt ist der gemeinsame Empfang im Naturkundemuseum, der die diesjährige Kooperation zwischen den beteiligten Institutionen feiert und in besonderer Museumskulisse Raum für persönlichen Austausch schafft. Das erklärte Ziel des Festivals: positive Geschichten und innovative Lösungen sichtbar machen, um eine lebenswerte Zukunft greifbarer zu erzählen.
Viele Programmpunkte kostenlos
Mit Ausnahme der NaturVision-Filmreihe ist das gesamte Festivalprogramm kostenfrei zugänglich. Wer die Veranstaltung unterstützen möchte, kann dies vor Ort mit einem freiwilligen Beitrag tun. Tickets für die kuratierten Filme sowie das laufend aktualisierte Gesamtprogramm finden Interessierte auf der Festival-Website.
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