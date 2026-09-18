Wasser als strategisches Risiko

Niedrigwasser: Wenn der Rhein zum Engpass wird

Historische Pegelstände am Rhein legen offen, wie stark deutsche Industriezweige von Flusssystemen abhängen. Eine BDO/NABU-Studie zeigt: 60 Prozent der Unternehmen sind wasserabhängig, ein Drittel stuft das Thema trotzdem nicht als wesentlich ein.

Die Welt ist in den Wasserbankrott gerutscht

Ein UN-Bericht zeigt, dass viele Wassersysteme weltweit dauerhaft übernutzt und teils unwiederbringlich geschädigt sind. Für Unternehmen wird Wasserknappheit damit zu einem strategischen Risiko entlang der gesamten Lieferkette.

Versicherer haben keine Meinung zum Klima. Sie haben Preise.

Der Debattenbeitrag zeigt, wie Versicherer, Fremdkapitalgeber und Käufer Wasserverfügbarkeit an Produktionsstandorten längst in ihre Preise einrechnen. Politische Haltung spielt dabei keine Rolle mehr, nur noch das Risiko selbst zählt.

Bundesbank warnt vor Ökosystemabhängigkeit im Kreditportfolio

Eine Bundesbank-Analyse zeigt, dass fast alle Bankkredite stark von wasserbezogenen Ökosystemleistungen abhängen. Besonders betroffen sind Genossenschaftsbanken und Sparkassen mit hohen Anteilen wasserabhängiger Kreditportfolios.

Darum gehört virtuelles Wasser in die Nachhaltigkeitsstrategie

Der Artikel erklärt das Konzept des virtuellen Wassers und des Wasserfußabdrucks, von importierten Agrarrohstoffen bis zum Kühlwasser für Rechenzentren. Er liefert konkrete Handlungsschritte, mit denen Unternehmen ihren gesamten Wasserfußabdruck erfassen können.

Regulatorik und Berichterstattung

§ 8 ESRS E3 – Wasser- und Meeresressourcen (€)

Der Grundlagenbeitrag im Haufe Sustainability Office führt in die ESRS-E3-Berichtspflichten zu Wasser- und Meeresressourcen ein. Er ordnet die Vorgaben in den Kontext des European Green Deal ein und verweist auf die Unterkapitel zu Konzepten, Maßnahmen und Wasserverbrauch.

Taten für Tropfen: Wasserwende aktiv gestalten

Der Beitrag ordnet die Nationale Wasserstrategie und den ESRS-E3-Standard für die betriebliche Praxis ein. Am Beispiel von METRO zeigt er, wie Unternehmen Verantwortung für Wasser- und Gewässerschutz konkret übernehmen können.

Nachhaltigkeitsbericht – die wichtigsten Datenpunkte

Der Überblick fasst zentrale Kennzahlen für Nachhaltigkeitsberichte zusammen, darunter Wasserverbrauch, Wasserquellen und Wassereffizienz-Initiativen. Er zeigt, welche Daten Unternehmen für eine vollständige Berichterstattung bereithalten sollten.

Trinkwasserverordnung: Pflichten nicht nur für den Wasserversorger (€)

Der Beitrag erläutert Pflichten zur Legionellenprävention und Gefahrenminimierung bei der Trinkwassernutzung im Betrieb. Er macht deutlich, dass diese Vorgaben nicht nur Wasserversorger, sondern jedes Unternehmen mit eigener Trinkwasserinstallation treffen.

Betriebliche Wasserversorgung / 1 Wasserqualität (€)

Der Fachbeitrag aus dem Arbeitsschutz-Portal gibt einen rechtlichen Überblick zur Trinkwasserqualität im Betrieb nach der Trinkwasserverordnung. Er ist besonders relevant für Unternehmen mit eigener Wasseraufbereitung oder Grundwassernutzung.

Praxisbeispiele aus Unternehmen und Landwirtschaft

Nachhaltiger Hochwasserschutz: WEPA renaturiert Diemel

Am Beispiel der WEPA Gruppe aus dem Sauerland zeigt der Artikel, wie Unternehmen Flüsse renaturieren, um Anlagen und Umgebung vor Hochwasser zu schützen. Gemeinsam mit einem lokalen Verein verändert das Unternehmen den Lauf der Diemel nachhaltig.

Hochwasserschutz: DUH sieht Risiken für Unternehmen

Die Deutsche Umwelthilfe kritisiert fehlende naturbasierte Lösungen beim Hochwasserschutz in Deutschland. Für Betriebe in Überschwemmungsgebieten entstehen daraus konkrete Eigenvorsorge- und Haftungspflichten.

Biodiversität im Unternehmen: Schwartauer Werke

Das Praxisbeispiel zeigt nachhaltiges Wassermanagement in der spanischen Obstanbau-Lieferkette der Schwartauer Werke. Mit Defizitbewässerung und Bodensensorik senkt das Unternehmen seinen Wasserverbrauch gezielt.

Wie Landwirtschaft mit High-Tech nachhaltiger wird

Der Artikel zeigt, wie Sensorik und automatisierte Bewässerungssteuerung das Wassermanagement in der Landwirtschaft präziser machen. Moderne Systeme öffnen Ventile automatisch, sobald der Feuchtigkeitswert im Boden einen Schwellenwert unterschreitet.

Wasser und Biodiversität: Was das für Umwelt und Unternehmen bedeutet

Der Beitrag beleuchtet die wechselseitige Abhängigkeit von Wasser und Artenvielfalt. Er zeigt, warum Unternehmen beide Themen nicht getrennt voneinander betrachten sollten.

10 konkrete Maßnahmen für Nachhaltigkeit in Unternehmen

Die Maßnahmenliste behandelt unter anderem wassersparende Technologien, Regenwassernutzung und geschlossene Wasserkreisläufe in der Produktion. Sie richtet sich an Unternehmen, die pragmatisch statt mit Mammutprojekten vorankommen wollen.

Was muss der Einkauf über Natur und Biodiversität wissen?

Der Gastbeitrag zeigt, warum Wasserverfügbarkeit etwa für Textil- und Baumwollproduktion zum geschäftskritischen Faktor im Einkauf wird. Für Beschaffungsverantwortliche wird Wasser damit zu einer festen Größe im Lieferantenmanagement.

Plastik, Meere und Kreislaufwirtschaft

everwave: Die Plastikflut an der Quelle stoppen

Das Aachener Start-up everwave holt mit Booten und Datenanalyse Plastikmüll aus Flüssen, bevor er ins Meer gelangt. Unternehmen können sich über Plastic Credits an der Kompensation beteiligen.

Start-up traceless: Für eine plastikfreie Welt

Die Gründerinnen von traceless entwickeln ein Material, das sich rückstandslos zersetzt und Plastik ersetzen soll. Pilotkunde des jungen Unternehmens war der Handelskonzern OTTO.

Reality Check Kreislaufwirtschaft

Ein Sozialunternehmer sammelt seit 2019 Plastikmüll aus Flüssen in Indonesien und Indien, finanziert über Unternehmenspartnerschaften. Der Artikel zeigt ernüchternd, dass 90 Prozent des gesammelten Plastiks nicht recycelbar sind.

Recht und Betrieb

Überblick: Arbeitsrecht während einer Flutkatastrophe

Der Beitrag aus dem Personal-Portal behandelt Lohnfortzahlungspflichten, wenn Hochwasser den Betrieb lahmlegt. Er erklärt, dass Arbeitgeber auch bei Zulieferausfällen durch Flutschäden entgeltfortzahlungspflichtig bleiben.