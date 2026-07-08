Biodiversität wird für das Beschaffungswesen zum entscheidenden Faktor. Von Rückverfolgbarkeit bis hin zu neuen Vorschriften: Dr. Dalia A. Conde zeigt in diesem Gastbeitrag, warum Natur und Lieferketten untrennbar verbunden sind.

Für Führungskräfte im Beschaffungswesen ist Biodiversität kein abstraktes Umweltthema mehr; sie entwickelt sich zu einem geschäftskritischen Faktor, der die Versorgungssicherheit, die Einhaltung von Vorschriften und die Reputation prägt. Rund 70–90 Prozent der naturbezogenen Auswirkungen von Unternehmen entstehen in den Lieferketten, was bedeutet, dass Entscheidungen darüber, was gekauft wird, von wem und nach welchen Standards, direkten Einfluss darauf haben, wie ein Unternehmen die Natur beeinflusst, wie es von den Verbrauchern wahrgenommen wird und wie widerstandsfähig sein Betrieb im Gegenzug sein wird.

Von Beschaffungsteams wird nun erwartet, dass sie die Rückverfolgbarkeit sicherstellen, naturbezogene Risiken bewerten und neue Offenlegungspflichten erfüllen, darunter die EU-Entwaldungsverordnung (EUDR), die EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (CSRD) und die Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD). Gleichzeitig sehen sie sich mit steigenden Kosten, komplexen Lieferketten und sich wandelnden politischen Signalen konfrontiert. Während einige Regionen ihre Nachhaltigkeitsziele zurückfahren (die EU und die USA), bewegen sich andere, insbesondere China und Indien, in Richtung einer verpflichtenden Berichterstattung zur biologischen Vielfalt.

Kurz gesagt: Die Beschaffung befindet sich im Auge des Sturms und muss Compliance, Führungserwartungen und die Notwendigkeit, die biologische Vielfalt in alltägliche Beschaffungsentscheidungen zu integrieren, unter einen Hut bringen.

Podcast-Empfehlung: Natalie Rothausen, Group Lead Biodiversity bei RWE, spricht im Podcast „Shifting Minds“ über die Bedeutung von Natur und Artenvielfalt für Unternehmen.

Was Natur und Biodiversität für die Beschaffung bedeuten und warum sie zu einem zentralen Geschäftsthema werden

Warum „Natur und Biodiversität“ statt nur „Natur“?

Obwohl Biodiversität wissenschaftlich gesehen Teil der Natur ist, verwendet die Unternehmens- und Finanzwelt aus Gründen der Klarheit oft den kombinierten Begriff „Natur und Biodiversität“. „Natur“ ist das umfassendere Konzept, das Ökosysteme, Land, Wasser, Boden, Ozeane und die von ihnen erbrachten Leistungen umfasst. „Biodiversität“ bezieht sich spezifischer auf die Vielfalt des Lebens – Gene, Arten, Lebensräume und ökologische Gemeinschaften –, die diese Systeme funktionieren lässt.

Die Verwendung beider Begriffe hilft Unternehmen, Investoren und Regulierungsbehörden zu signalisieren, dass sie sich nicht nur um den Zustand der natürlichen Umwelt im Allgemeinen sorgen, sondern auch um den Verlust der biologischen Vielfalt innerhalb dieser Umwelt. Diese Unterscheidung gewinnt zunehmend an Bedeutung, da Geschäftsrahmenwerke und Offenlegungssysteme von Organisationen verlangen, sowohl ihre allgemeineren naturbezogenen Abhängigkeiten und Auswirkungen als auch ihre spezifischeren biodiversitätsbezogenen Risiken, Kennzahlen und Ziele zu bewerten.

Für viele Beschaffungsteams mag Biodiversität wie ein abstraktes Konzept wirken, das mit Naturschutz oder Umweltpolitik assoziiert wird. In der Praxis bezieht sie sich jedoch auf die lebenden Systeme, die die Produktion von Rohstoffen, die Stabilität von Ökosystemen und sogar die Infrastruktur, die den globalen Handel ermöglicht, stützen. Im Wesentlichen beeinflusst Biodiversität operative Risiken und wirkt sich letztlich auf die langfristige Widerstandsfähigkeit von Unternehmen aus, selbst bei vielen Firmen, die nicht direkt auf natürliche Ressourcen angewiesen sind.

Ein Wald ist beispielsweise nicht nur eine Ansammlung von Bäumen. Er ist ein funktionierendes Ökosystem, das aus vielen miteinander interagierenden Arten besteht. Bestäuber ermöglichen die Pflanzenvermehrung, Samenverbreiter regenerieren die Vegetation, Pflanzenfresser prägen Pflanzengemeinschaften, und Raubtiere tragen zur Aufrechterhaltung des ökologischen Gleichgewichts bei. Zusammen mit Bodenorganismen und Mikroorganismen erhalten diese Wechselwirkungen widerstandsfähige Ökosysteme, die in der Lage sind, den Wasserhaushalt zu regulieren, die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten, CO₂ zu binden und das Pflanzenwachstum zu unterstützen.

Diese ökologischen Prozesse bilden die Grundlage für viele Ressourcen, auf die Lieferketten angewiesen sind. Lebensmittel- und Getränkeunternehmen sind auf Bestäuber und gesunde Böden angewiesen, um Nutzpflanzen wie Obst, Kaffee, Kakao und Nüsse anzubauen. Textil- und Bekleidungsunternehmen sind auf die Verfügbarkeit von Wasser für den Baumwollanbau und die Verarbeitung angewiesen. Die Bau-, Papier- und Möbelindustrie ist auf gut bewirtschaftete Wälder für Holz und Fasern angewiesen. Pharma- und Kosmetikunternehmen beziehen Inhaltsstoffe aus Pflanzen, Meeresorganismen und anderen biologischen Ressourcen.

Wenn die biologische Vielfalt abnimmt, werden diese Systeme instabiler und weniger produktiv. Ernteerträge können sinken, Fischbestände können zurückgehen, die Wasserversorgung kann unzuverlässiger werden und Ökosysteme können anfälliger für Schädlinge, Krankheiten und extreme Wetterereignisse werden. Für Unternehmen können diese ökologischen Veränderungen zu Versorgungsengpässen, Preisschwankungen und erhöhten Betriebsrisiken führen.

Die biologische Vielfalt spielt auch eine Rolle bei der Erhaltung der Infrastruktur, die den globalen Handel ermöglicht. Süßwassersysteme, Küstenökosysteme und stabile Landschaften tragen dazu bei, Häfen, Schifffahrtsrouten und Transportnetze zu unterstützen, von denen Lieferketten abhängen. Süßwassersysteme, die von gesunden Ökosystemen gestützt werden, sind zudem entscheidend für die industrielle Infrastruktur. Große Rechenzentren sind beispielsweise auf erhebliche Mengen an Süßwasser angewiesen, um Server zu kühlen und stabile Betriebstemperaturen aufrechtzuerhalten. In vielen Regionen hängt dieses Kühlwasser letztlich vom Zustand der lokalen Wassereinzugsgebiete und Süßwasserökosysteme ab, die die Wasserverfügbarkeit und -qualität regulieren⁴. Energiesysteme bieten ein weiteres Beispiel. Wasserkraftwerke sind auf stabile Flussläufe und gut funktionierende Wassereinzugsgebiete angewiesen, um Strom zu erzeugen, der Industrie und Lieferketten versorgt. Wenn Wälder geschädigt oder Wassereinzugsgebiete gestört werden, können Sedimentablagerungen und veränderte Wasserströme die Stauseekapazität und die Energieerzeugung verringern.

Ein eindrucksvolles Beispiel ist der Panamakanal, eine der weltweit wichtigsten Seehandelsrouten. Da jedes Jahr etwa 11.000–14.000 Schiffe mit mehr als 400 Millionen Tonnen Fracht – im Wert von schätzungsweise 270–300 Milliarden US-Dollar – den Panamakanal passieren, was etwa 4–5 Prozent des globalen Seehandels ausmacht. Da der Kanal auf Süßwasser aus bewaldeten Wassereinzugsgebieten angewiesen ist, beeinflusst der Zustand dieser Ökosysteme direkt die Zuverlässigkeit einer der weltweit wichtigsten Handelsrouten. Wenn sich diese Waldökosysteme verschlechtern, kann der Wasserstand des Kanals sinken, was den Schiffsverkehr einschränkt und die Schifffahrtsströme in globalen Lieferketten stört.

Die Bedeutung solcher Infrastrukturen wird deutlicher, wenn man sie mit geopolitischen Engpässen wie der Straße von Hormus vergleicht, durch die rund 20 Prozent der weltweiten Ölversorgung fließen. Es ist allgemein bekannt, dass Störungen in Hormus unmittelbare Marktreaktionen auslösen, darunter Preisspitzen und Versorgungsängste. Im Gegensatz dazu werden Störungen im Panamakanal nicht durch geopolitische Faktoren, sondern durch Umweltauswirkungen verursacht – insbesondere durch die Wasserverfügbarkeit, die mit funktionierenden Waldökosystemen und Klimaschwankungen zusammenhängt – Faktoren, die weniger sichtbar sind, aber ebenso in der Lage sind, den globalen Handel zu stören.

Im Gegensatz zu geopolitischen Risiken lassen sich diese Störungen nicht durch Diplomatie lösen – sie hängen vom Zustand der Ökosysteme ab, die sie erhalten.

Natürliche Infrastruktur – Warum Wälder für globale Lieferketten wichtig sind: Der Panamakanal Der Panamakanal ist eine der weltweit wichtigsten Schifffahrtsrouten und wickelt etwa 4–5 Prozent des globalen Seehandels ab. Sein Betrieb hängt jedoch stark von Süßwasser ab, das aus der umliegenden Landschaft stammt. Jedes Schiff, das das Schleusensystem des Kanals passiert, benötigt etwa 190–200 Millionen Liter Süßwasser, das während der Durchfahrt aus dem Gatún-See abgelassen wird. Dieses Wasser stammt aus Niederschlägen, die im Einzugsgebiet des Panamakanals, einer tropischen Waldregion, aufgefangen werden, die den Wasserzufluss in die Stauseen des Kanals reguliert. Wälder spielen in diesem System eine entscheidende Rolle: Sie nehmen Niederschläge auf, verringern die Erosion, speichern Wasser im Boden und geben es nach und nach an Flüsse und Seen ab, die den Kanal speisen. Wenn die Waldbedeckung abnimmt, fließt das Regenwasser schneller ab, was die Sedimentation erhöht und die in Stauseen wie dem Gatún-See gespeicherte Wassermenge verringert. Niedrigere Wasserstände können die Anzahl der Schiffe begrenzen, die den Kanal passieren können, wie die jüngsten Dürren gezeigt haben, was zu Störungen der Schiffsfahrpläne und steigenden Kosten in den globalen Lieferketten führt. Der Schutz der Wälder im Wassereinzugsgebiet des Kanals ist daher zu einer wesentlichen Strategie für die Aufrechterhaltung des Kanalbetriebs geworden. Dies ist ein klares Beispiel dafür, wie gesunde Ökosysteme als kritische Infrastruktur für den globalen Handel fungieren können.

Warum Biodiversität jetzt wichtig ist: die wachsende Welle von Regulierung und Offenlegung

Wenn Biodiversität schon lange als wichtig anerkannt ist, da sie für die Stabilität und die Leistungen von Ökosystemen sorgt, warum wird sie dann plötzlich zu einer Priorität für Beschaffungsteams?

Die Antwort liegt in einem sich rasch wandelnden Umfeld aus Regulierung, Berichtspflichten und Investoren-Erwartungen, das Unternehmen dazu drängt, zu verstehen und offenzulegen, wie sich ihre Geschäftstätigkeit und ihre Lieferketten auf die Natur auswirken.

In der Europäischen Union gestalten bereits mehrere neue Rahmenwerke die Unternehmensverantwortung neu. Die EU-Entwaldungsverordnung (EUDR) verpflichtet Unternehmen, die Produkte wie Soja, Kakao, Kaffee, Palmöl, Kautschuk und Holz auf den EU-Markt bringen, nachzuweisen, dass diese nicht mit Entwaldung in Verbindung stehen. Dies stellt neue, erhebliche Anforderungen an Beschaffungsteams, um die Rückverfolgbarkeit über komplexe globale Lieferketten hinweg sicherzustellen.

Die Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (CSRD) erweitert die Offenlegungspflichten im Bereich Nachhaltigkeit auf Tausende von in der EU tätigen Unternehmen. Gemäß den European Sustainability Reporting Standards (ESRS) und insbesondere ESRS E4 (Biodiversität und Ökosysteme) sind Unternehmen verpflichtet, ihre Auswirkungen auf und Abhängigkeiten von Biodiversität und Ökosystemen zu bewerten und offenzulegen, einschließlich der Risiken, die innerhalb der Lieferketten entstehen. Es wird erwartet, dass sich der Umfang dieser Anforderungen im Laufe der Zeit ausweiten und die Detailgenauigkeit zunehmen wird, wenn die Umsetzung voranschreitet, die Datenverfügbarkeit verbessert wird und die Erwartungen an die Nachweise steigen.

Auf globaler Ebene bietet die Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) einen Rahmen für Unternehmen und Finanzinstitute, um naturbezogene Risiken und Chancen zu identifizieren, zu bewerten und darüber zu berichten. Die TNFD, die sich teilweise am klimafokussierten TCFD-Rahmen orientiert, findet rasch Verbreitung bei Unternehmen, Banken und Investoren, die verstehen wollen, wie sich Umweltzerstörung auf die finanzielle Performance auswirken kann.

Zudem entstehen neue Berichtsstandards. Der GRI 101 Biodiversity Standard der Global Reporting Initiative erweitert die Erwartungen hinsichtlich der Berichterstattung von Unternehmen über ihre Auswirkungen auf Ökosysteme und Arten, einschließlich der Auswirkungen innerhalb von Lieferketten, erheblich.

Wichtig ist, dass diese Entwicklungen nicht auf Europa beschränkt sind. Länder wie China und Indien bewegen sich im Rahmen umfassenderer Reformen der Nachhaltigkeits-Governance in Richtung einer strengeren Offenlegung von Biodiversitätsdaten und einer naturbezogenen Finanzberichterstattung.

Für Beschaffungsteams ist die Konsequenz klar: Biodiversität ist nicht mehr ausschließlich Sache der Nachhaltigkeitsabteilungen. Da die meisten Umweltauswirkungen von Unternehmen innerhalb der Lieferketten auftreten, sind Beschaffungsfunktionen zunehmend dafür verantwortlich, Lieferanteninformationen zu sammeln, die Rückverfolgbarkeit sicherzustellen und naturbezogene Risiken in Beschaffungsentscheidungen einzubeziehen.

In der Praxis bedeutet dies, dass der Einkauf zu einer zentralen Schnittstelle zwischen der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und der Lieferantenbindung wird – verantwortlich nicht nur für Beschaffungsentscheidungen, sondern auch dafür, dass die Daten, die zur Erfüllung gesetzlicher und investorenbezogener Erwartungen erforderlich sind, verfügbar, glaubwürdig und überprüfbar sind.

Mit anderen Worten: Biodiversität wandelt sich von einem Umweltanliegen zu einer Frage der Compliance, der Daten und des Risikomanagements – einer Frage, bei deren Bewältigung zunehmend von Einkaufsexperten erwartet wird, dass sie mitwirken.

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Dieser Beitrag wurde ursprünglich in Ausgabe April 2026 des Magazins „ Kleine Kniffe –Das betriebliche Magazin für einen nachhaltigen Einkauf“ veröffentlicht. Wir danken der Redaktion für die freundliche Genehmigung der Zweitveröffentlichung.