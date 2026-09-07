Versicherer haben keine Meinung zum Klima. Sie haben Preise.

Es wird gestritten, als wäre Klima eine Frage der Haltung. Als müsste man sich entscheiden, in welchem Lager man steht, bevor man über Wasserverfügbarkeit an einem Produktionsstandort sprechen darf.

Für drei Akteure ist diese Sortierung längst irrelevant: Versicherer, Fremdkapitalgeber und Käufer. Sie haben keine Meinung zum Klima. Sie haben Preise.

Eine Klarstellung vorweg: Entpolitisierung heißt nicht, den ordnungspolitischen Rahmen zu leugnen – Emissionshandel, Aufsicht und Offenlegungspflichten sind politisch gesetzt und politisch veränderbar. Sie heißt, die Lagerfrage von der Sachfrage zu trennen. Ob ein Standort in zehn Jahren noch Wasser, Versicherungsschutz und eine Betriebsgenehmigung hat, ist keine Frage der Parteipräferenz.

Erstens: Versicherbarkeit

Nach Daten der europäischen Versicherungsaufsicht EIOPA war zwischen 1980 und 2024 nur rund ein Viertel der Schäden aus Extremwetter- und Klimaereignissen in Europa versichert – und die Behörde erwartet, dass steigende Prämien Versicherungsschutz weiter verteuern oder unverfügbar machen. Weltweit lagen die ökonomischen Naturkatastrophenschäden 2025 nach Swiss-Re-Daten bei rund 220 Mrd. USD – selbst im Rekordjahr der Versicherungsdurchdringung war nur etwa die Hälfte versichert. Wo sich private Risikopoolung zurückzieht, entsteht kein politisches Problem, sondern ein betriebswirtschaftliches: Das Risiko verschwindet nicht, es wandert – in steigende Prämien, in härtere Besicherungsanforderungen, in Rückstellungen und spätestens im Verkaufsprozess in die Bewertungsdiskussion. Und diese Preise sind regulierungsunabhängig: Man kann Berichtspflichten zurückdrehen; Hochwasserstände beeinflusst das nicht.

Zweitens: Finanzierungskosten

Die EZB-Bankenaufsicht hat es in diesem Sommer unmissverständlich formuliert: Im Euroraum existieren faktisch bereits zweigeteilte Kreditkonditionen – Unternehmen mit niedrigen Emissionen oder glaubwürdigen Transitionsplänen erhalten günstigere Konditionen als emissionsintensive Firmen ohne Plan („in a practical sense, dual lending rates already exist in the euro area“, Frank Elderson, Juli 2026). Die zugrunde liegende EZB-Kreditregisterforschung zeigt zudem: Der Zinsabschlag für ein nachweisbares Emissionsziel ist größer als der Aufschlag für hohe Ist-Emissionen. Banken bepreisen also weniger den heutigen Fußabdruck als die dokumentierte Steuerungsfähigkeit.

Zur Ehrlichkeit gehört: Diese Zinsdifferenzen sind heute noch moderat – im einstelligen Basispunktbereich. Aber sie sind statistisch robust, richtungsstabil und werden von der Aufsicht aktiv verstärkt. Wer auf ihre Trivialität wettet, wettet gegen den Trend. Und auch das physische Risiko kommt im Kreditbuch an: Nach den vier großen europäischen Flutereignissen 2021 bis 2024 stiegen die Ausfallraten betroffener Firmen dauerhaft um rund 0,7 Prozentpunkte, während Hausbanken zwar weiter Kredit gaben, aber härtere Besicherung verlangten – so eine aktuelle EZB-Studie vom Mai 2026. Die Frage im Kreditkomitee lautet nicht, ob man an den Klimawandel glaubt. Sie lautet, ob der Cashflow des Schuldners in zehn Jahren noch dieselbe Qualität hat – und ob das Management den Übergang nachweislich steuert.

Bild: Columbia Center on Sustainable Investment, June 2026 Drei Arten klimabedingter Risiken und die Puffer, die deren Ausbreitung abfedern.

Drittens: die License to operate

Wasserrechte, Genehmigungsverfahren, Auflagen. Wenn Niedrigwasser die Logistik drosselt oder Kühlwasser fehlt, ist das keine NGO-Kampagne – es ist ein Opex- und Capex-Thema mit direkter P&L-Wirkung. Wer die Abhängigkeit seines Geschäftsmodells von Wasser, Boden und funktionierenden Ökosystemen nicht kennt, kennt einen Teil seiner eigenen Kostenstruktur nicht.

Deshalb greift auch die Verengung auf CO₂ zu kurz. Klima ist nur das sichtbarste Glied der Risikokette – Wasser, Biodiversität und Boden sind die übrigen. Die Größenordnung liefert die EZB selbst: Rund 75 Prozent aller Unternehmenskredite im Euroraum hängen nach EZB-Analysen kritisch von mindestens einer Ökosystemleistung ab. Mit dem TNFD-Framework existiert ein Rahmen, der diese Abhängigkeiten in die Sprache von Risiko und Bewertung übersetzt – und mit der Übernahme der TNFD-Arbeit in die ISSB-Standardarchitektur der IFRS-Stiftung werden Naturrisiken Teil derselben Berichtsinfrastruktur wie Finanzzahlen. Institutionalisierter kann ein Thema kaum werden.

Und der ESG-Backlash?

Der ist real – aber er trifft das Etikett, nicht die Substanz. 87 Prozent der US-Unternehmen haben ihre Sustainability-Investitionen beibehalten oder erhöht; nur 7 Prozent haben aktiv gekürzt. Fast ein Drittel investiert mehr und redet zugleich weniger darüber, weitere 8 Prozent schweigen öffentlich ganz – bleiben aber im Plan (EcoVadis, 2025). Das ist kein US-Sonderfall: In der breitesten verfügbaren Datenbasis – über 3.500 Unternehmen weltweit – haben 82 Prozent ihre Klimaziele gehalten oder ihre Zeitpläne beschleunigt; 18 Prozent haben ihre Ambitionen reduziert (PwC, 2026).

Eine Untersuchung von 75 globalen Unternehmen zeigt dasselbe Muster: 13 Prozent Rückzug, 85 Prozent halten oder beschleunigen – zunehmend im Stillen (Harvard Business Review, 2025). Und während 87 Prozent der S&P-500-Unternehmen unverändert Klimaziele offenlegen, ist der Anteil der S&P-100-Berichte mit „ESG“ im Titel von 40 Prozent (2023) über 25 Prozent (2024) auf zuletzt 6 Prozent gefallen (Conference Board, 2025). Das ist kein Rückzug. Das ist ein Reifeprozess: Die Bekenntnis-Phase – Labels, Pledges, Ratings-Rhetorik – geht zu Ende. Was beginnt, ist die Bilanz-Phase, in der Versicherer, Banken und Käufer die Disziplin ohnehin erzwingen, ganz gleich, wie das Thema gerade heißt. Dass das Wort verschwindet, während die Ausgaben steigen, ist das deutlichste Zeichen dafür, dass das Thema dort angekommen ist, wo es hingehört: in der Betriebswirtschaft.

Zur Ehrlichkeit dieses Reifeprozesses gehört allerdings die Gegenrechnung – aus derselben Quelle: Das Median-Zieljahr für Klimaziele ist von 2030 auf 2035 gerutscht, und nur 13 Prozent der Sustainability-Executives äußern hohe Sicherheit, die eigenen Ziele zu erreichen. Man kann das als Rückzug lesen. Ich lese es als das Ende der Pledge-Ökonomie: Ziele, die ohne Machbarkeitsprüfung gesetzt wurden, werden durch Ziele ersetzt, für die ein Vorstand geradestehen kann – kleiner und später, aber verbindlich. Genau das ist Reife. Der Backlash erledigt die Entpolitisierung gewissermaßen selbst.

Wie hart diese Logik im Transaktionsmarkt durchschlägt, zeigen die einschlägigen Marktumfragen unter Dealmakern: 72 Prozent der Unternehmen haben bereits Akquisitionen wegen ESG-Red-Flags abgebrochen – 2022 waren es 49 Prozent (Deloitte, 2024). Mehr als die Hälfte der Investoren mit ESG-Due-Diligence-Praxis berichtet von mindestens einem Deal-Stopper, über ein Drittel von zusätzlichen Garantien oder Kaufpreisreduktionen (KPMG, 2024).

Denn es geht nicht um eine Prämien-Diskussion. Es geht um Risikomanagement – auf der Käuferseite längst Standard, auf der Verkäuferseite zu oft noch Überraschung. Die Konsequenz für Vorstand und Aufsichtsrat: Die Frage ist nicht, „wie wir es mit dem Klimathema halten“. Die Frage ist: Welche unserer Cashflows hängen an Wasser, Temperatur, Böden und Ökosystemleistungen – und wer bepreist diese Abhängigkeit bereits heute, während wir noch über die Verortung diskutieren?

Wer das Thema politisch sortiert, überlässt die Risikobewertung denen, die es längst betriebswirtschaftlich sortiert haben.

Quellen:

EIOPA, (05.12.2025) Dashboard on Insurance Protection Gap for Natural Catastrophes

Swiss Re Institute, sigma 1/2026: Natural catastrophes in 2025

Elderson, F. (2026), The green transition – benefits and barriers, Keynote, 7th World Congress of Environmental and Resource Economists, Lissabon

Altavilla, C., Boucinha, M., Pagano, M. & Polo, A. (2024), Climate Risk, Bank Lending and Monetary Policy, ECB Working Paper No. 2969

Albertazzi, U., Djekic, D. & Ponte Marques, A. (2026), Physical Climate Risk, Credit Risk and Lending Activity, ECB Working Paper No. 3224

TNFD, Recommendations of the Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (Sept. 2023) / IFRS Foundation (2026)

Deloitte, 2024 ESG in M&A Trends Survey (2025)

KPMG, Global ESG Due Diligence+ Study 2024 (2025)

PwC, Third Annual State of Decarbonization (April 2026)

Hawkins, N. & Cooper, K. (Sept. 2025), Are Companies Actually Scaling Back Their Climate Commitments?, Harvard Business Review

EcoVadis (15.07.2025), 2025 U.S. Business Sustainability Landscape Outlook

The Conference Board/ESGAUGE (28.04.2025), Sustainability Terminology & Climate Disclosures

Das könnte Sie auch interessieren:

Klimawandelanpassung: Risiken für die Wertschöpfungskette und innovative Lösungsansätze

ESRS E1: Anpassungsfähigkeit – klimaresiliente Geschäftsmodelle entwickeln

Praxisleitfaden: In vier Schritten zur Klimarisikoanalyse