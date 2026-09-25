Sichtbarkeit in schwierigen Zeiten

Die dritte Auflage der Watchlist steht unter einem besonderen Vorzeichen. Budgets stehen unter Druck, Stellen werden in Frage gestellt, und das politische sowie wirtschaftliche Umfeld erschwert nachhaltige Unternehmensführung. Umso bewusster setzt das Format ein Gegenzeichen.

„Gerade in instabilen Zeiten ist es wichtig, den Menschen zu zeigen: Euer Einsatz wird gesehen“, sagte Tabea Leukhardt, Chief Impact Officer bei Sustainability People.

Meike Rapp, Director Sustainability bei der Brita Group und Mitglied der Jury, bringt den Gedanken hinter der Watchlist auf den Punkt. Es geht um stille Erfolgsgeschichten – um Menschen, die mit Herzblut und Durchhaltekraft etwas bewegt haben, ohne zwingend im Rampenlicht zu stehen.

Die Ausgezeichneten 2026

Im Jahr 2026 stehen zwölf Personen auf der Watchlist. Zwei Sonderpreise ergänzen die Liste. Die Ausgezeichneten kommen aus unterschiedlichen Branchen und Unternehmensgrößen – von der Wohnungswirtschaft über den Lebensmitteleinzelhandel bis zur Medizintechnik und Energiewirtschaft.

Watchlist 2026

Alissa Ritter, Corporate Sustainability Lead, Rosenthal (Arcturus Group)

Anne Jacobs, Head of Sustainability, RAD-x Gruppe

Christine Mengelée, Senior Projektmanagerin, Lebensmitteleinzelhandel

David Klein, Director Sustainability Strategy EMEA, Knauf

Dr. Janinne Ladda, Global Head of Sustainability, Tiefenbacher Group

Dr. Sebastian Rhein, ESG-Manager, Fonds Finanz Maklerservice

Felix Lüter, Leiter Kompetenzcenter Nachhaltigkeitsmanagement, Nassauische Heimstätte Wohnen

Joshua Edding, Sustainable Products & Circularity Specialist, Dräger

Jule Kauert, Lead Sustainability & Change Management, Loft Concerts

Luise Schob, Sustainability Managerin, UKA

Marie Wendling, Sustainability Manager, Danone Deutschland

Martina Scherer, Head of Corporate Sustainability, United Internet

Sonderpreise 2026

Zwei Sonderpreise vervollständigen die diesjährige Watchlist.

Daniel Mendes Jenner und Julian Schmidt, Co-Founder des Young Forum, erhalten den Sonderpreis „Netzwerk“.

Prof. Dr. Jan-Diederich Lüken von der Technischen Hochschule Rosenheim erhält den Sonderpreis „Wissenschaft“.

Damit würdigt die Watchlist den Brückenbau zwischen akademischer Forschung und unternehmerischer Praxis sowie die Stärkung von Netzwerken in der Nachhaltigkeitscommunity.

Peer-Prozess soll Unabhängigkeit gewährleisten

Die Sustainability People Watchlist unterscheidet sich durch ihren communitygetragenen Ansatz von anderen Auszeichnungen. Die Auszeichnung kommt aus der Branche und geht zurück an die Branche. Unterstützt wurde das Projekt von Partnern wie Brita, EY, Jungheinrich und Schott.

Der Auswahlprozess hat zwei Stufen. Zuerst treffen ehemalige Preisträgerinnen und Preisträger eine Vorauswahl. Danach entscheidet eine unabhängige Jury über die finale Watchlist. Die Peer School for Sustainable Development e.V. begleitet den Prozess als Expert Partner und stärkt die Unabhängigkeit des Formats. Der Rahmen wird von der Sustainability People Company organisiert, die jedoch kein Stimmrecht bei der Auswahl hat.

Zeitgleich zur Preisverleihung am Abend des 24. September startete die digitale Plattform „ people-stories.de “, die Wege, Erfahrungen und Perspektiven aus dem Nachhaltigkeitsmanagement zeigen soll. Die Geschichten der Ausgezeichneten sind hier dauerhaft zugänglich. Das passt zum Signal der Auszeichnung: Transformation braucht Menschen – und diese Menschen verdienen Sichtbarkeit.

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