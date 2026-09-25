Awards

Sustainability People Watchlist 2026: Eine Community feiert ihre Macherinnen und Macher

Zum dritten Mal ehrt die Sustainability People Watchlist Menschen, die die Transformation zu mehr Nachhaltigkeit trotz wachsendem Druck aktiv vorantreiben. Mit zwölf Ausgezeichneten, zwei Sonderpreisen und einer neuen digitalen Plattform setzt das Format im Jahr 2026 ein Zeichen für Wertschätzung in der Branche.
Christoph Herzog
Christoph Herzog
 Redakteur Haufe Sustainability
Sustainability People Watchlist Dinner
Bild: Sustainability People Die „Sustainability People Watchlist“ würdigt Impulsgeber im Nachhaltigkeitsmanagement. 2025 fand das Watchlist Dinner im Stadion des SV Werder Bremen statt.

Sichtbarkeit in schwierigen Zeiten

Die dritte Auflage der Watchlist steht unter einem besonderen Vorzeichen. Budgets stehen unter Druck, Stellen werden in Frage gestellt, und das politische sowie wirtschaftliche Umfeld erschwert nachhaltige Unternehmensführung. Umso bewusster setzt das Format ein Gegenzeichen.

„Gerade in instabilen Zeiten ist es wichtig, den Menschen zu zeigen: Euer Einsatz wird gesehen“, sagte Tabea Leukhardt, Chief Impact Officer bei Sustainability People.

Meike Rapp, Director Sustainability bei der Brita Group und Mitglied der Jury, bringt den Gedanken hinter der Watchlist auf den Punkt. Es geht um stille Erfolgsgeschichten – um Menschen, die mit Herzblut und Durchhaltekraft etwas bewegt haben, ohne zwingend im Rampenlicht zu stehen.

Die Ausgezeichneten 2026

Im Jahr 2026 stehen zwölf Personen auf der Watchlist. Zwei Sonderpreise ergänzen die Liste. Die Ausgezeichneten kommen aus unterschiedlichen Branchen und Unternehmensgrößen – von der Wohnungswirtschaft über den Lebensmitteleinzelhandel bis zur Medizintechnik und Energiewirtschaft.

Watchlist 2026

  • Alissa Ritter, Corporate Sustainability Lead, Rosenthal (Arcturus Group)
  • Anne Jacobs, Head of Sustainability, RAD-x Gruppe
  • Christine Mengelée, Senior Projektmanagerin, Lebensmitteleinzelhandel
  • David Klein, Director Sustainability Strategy EMEA, Knauf
  • Dr. Janinne Ladda, Global Head of Sustainability, Tiefenbacher Group
  • Dr. Sebastian Rhein, ESG-Manager, Fonds Finanz Maklerservice
  • Felix Lüter, Leiter Kompetenzcenter Nachhaltigkeitsmanagement, Nassauische Heimstätte Wohnen
  • Joshua Edding, Sustainable Products & Circularity Specialist, Dräger
  • Jule Kauert, Lead Sustainability & Change Management, Loft Concerts
  • Luise Schob, Sustainability Managerin, UKA
  • Marie Wendling, Sustainability Manager, Danone Deutschland
  • Martina Scherer, Head of Corporate Sustainability, United Internet

Sonderpreise 2026

Zwei Sonderpreise vervollständigen die diesjährige Watchlist.

  • Daniel Mendes Jenner und Julian Schmidt, Co-Founder des Young Forum, erhalten den Sonderpreis „Netzwerk“.
  • Prof. Dr. Jan-Diederich Lüken von der Technischen Hochschule Rosenheim erhält den Sonderpreis „Wissenschaft“.

Damit würdigt die Watchlist den Brückenbau zwischen akademischer Forschung und unternehmerischer Praxis sowie die Stärkung von Netzwerken in der Nachhaltigkeitscommunity.

Peer-Prozess soll Unabhängigkeit gewährleisten

Die Sustainability People Watchlist unterscheidet sich durch ihren communitygetragenen Ansatz von anderen Auszeichnungen. Die Auszeichnung kommt aus der Branche und geht zurück an die Branche. Unterstützt wurde das Projekt von Partnern wie Brita, EY, Jungheinrich und Schott.

Der Auswahlprozess hat zwei Stufen. Zuerst treffen ehemalige Preisträgerinnen und Preisträger eine Vorauswahl. Danach entscheidet eine unabhängige Jury über die finale Watchlist. Die Peer School for Sustainable Development e.V. begleitet den Prozess als Expert Partner und stärkt die Unabhängigkeit des Formats. Der Rahmen wird von der Sustainability People Company organisiert, die jedoch kein Stimmrecht bei der Auswahl hat.

Zeitgleich zur Preisverleihung am Abend des 24. September startete die digitale Plattform „ people-stories.de “, die Wege, Erfahrungen und Perspektiven aus dem Nachhaltigkeitsmanagement zeigen soll. Die Geschichten der Ausgezeichneten sind hier dauerhaft zugänglich. Das passt zum Signal der Auszeichnung: Transformation braucht Menschen – und diese Menschen verdienen Sichtbarkeit.

 

Das könnte Sie auch interessieren:

Sustainability People Watchlist 2025 ehrt 16 Vorbilder

Deutscher Nachhaltigkeitspreis wird europäisch

Awards und Nachhaltgkeit: „Viele kleinere Unternehmen nehmen gar nicht an Awards teil.“

Schlagworte zum Thema:  Award , Nachhaltigkeitsmanagement
Meistgelesene Beiträge
Neueste Beiträge
0 Kommentare
Sie haben noch keinen Text eingegeben.
Noch keine Kommentare - teilen Sie Ihre Sicht und starten Sie die Diskussion
Zum Haufe Shop
Zum Thema Debatte
Studien-Whitepaper: Neu: Sustainability People Report 2026
Sustainability People Report 2026 Titel

Der Sustainability People Report schafft Klarheit über Gehälter und Stimmung im Nachhaltigkeitsmanagement. Wie entwickeln sich die Budgets, wer bangt um seinen Job? Alle Ergebnisse finden Sie im Studien-Whitepaper.
Sustainability Office: Jetzt KI-gestützt mit CoPilot
NEU Sustainability Office

KI trifft auf fundiertes Nachhaltigkeitswissen: Erhalten Sie passendes Fachwissen, praktische Umsetzungshilfen, effiziente Checklisten und inspirierende Weiterbildung. Jetzt im aktuellen Haufe Sustainability Office mit CoPilot!
Bessere Suchergebnisse: Haufe als bevorzugte Quelle festlegen
Haufe als bevorzugte Quelle festlegen

Sie wollen mehr Qualität in Ihren Google-Suchergebnissen? Machen Sie Haufe mit wenigen Klicks zu Ihrer wichtigen Nachrichtenquelle!
Haufe Shop: Erfolgsfaktor Klimaneutralität im Unternehmen
Erfolgsfaktor Klimaneutralität im Unternehmen

Warum Nachhaltigkeit für Unternehmen entscheidend ist und wie der Wandel zu zukunftsfähigen Unternehmenskonzepten gelingt, erläutert dieses Buch. Es entlarvt Denkfehler und Hindernisse und bietet praxisnahe Lösungen für klimaneutrale Geschäftsmodelle.

Bleiben Sie immer Up-to-date mit dem Sustainability Newsletter - kostenlos und unverbindlich