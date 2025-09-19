Die „Sustainability People Watchlist 2025“ ehrt 16 Persönlichkeiten, die Nachhaltigkeit in Unternehmen vorantreiben – von innovativen Cradle-to-Cradle-Konzepten bis zur Förderung klimafreundlicher Lieferketten. So verändern sie mit kreativen Ansätzen und messbarer Wirkung ihre Branchen.

Die zweite Ausgabe der „Sustainability People Watchlist“ hat 16 herausragende Persönlichkeiten aus dem Nachhaltigkeitsmanagement ausgezeichnet. Diese Fachleute zeigen nicht nur, wie nachhaltige Lösungen in der Praxis umgesetzt werden können, sondern inspirieren auch andere dazu, sich für eine nachhaltigere Zukunft einzusetzen. Eine Jury aus erfahrenen Peers wählte die Preisträger:innen aus knapp 100 Nominierungen – ein starkes Signal für die Relevanz und Vielfalt von Nachhaltigkeit in Unternehmen.

Peer-Auszeichnung würdigt Wirkung und Inspiration

Die Sustainability People Watchlist wurde am 18. September 2025 im Bremer Weserstadion feierlich verliehen. Die Auszeichnung basiert auf einem Peer-to-Peer-Ansatz, bei dem aktive Nachhaltigkeitsmanager:innen ihre Kolleg:innen nominieren und anhand von Kriterien wie Wirksamkeit und Übertragbarkeit bewerten. Entscheidend sind dabei messbare Erfolge sowie die Fähigkeit, andere zu befähigen und zu inspirieren.

„Wir feiern Vorbilder, die praxisnah und anschlussfähig handeln – Menschen, die nicht auf perfekten Rückenwind warten“, betonte Alexander Kraemer, Gründer der sustainability people company und Mit-Initiator des Projekts.

Vielfalt entlang der Wertschöpfungskette

Die diesjährigen Preisträger:innen repräsentieren unterschiedliche Branchen entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von Industrie über Bauwesen bis hin zu Medien oder Gastronomie. Ausgezeichnet wurden:

Anton Klischewski (Sport) – Der Vertreter des FC Internationale Berlin entwickelte das erste Cradle-to-Cradle-Trikot für den Amateurfußball und setzt damit neue Maßstäbe für nachhaltige Sportbekleidung.

(Sport) – Der Vertreter des FC Internationale Berlin entwickelte das erste Cradle-to-Cradle-Trikot für den Amateurfußball und setzt damit neue Maßstäbe für nachhaltige Sportbekleidung. Bastian Bach (Industrie) – Mit seiner Arbeit bei Grillo-Werke und der Bergischen Universität Wuppertal kombinierte er strategische Planung mit Ökobilanzierung und praktischer Umsetzung.

(Industrie) – Mit seiner Arbeit bei Grillo-Werke und der Bergischen Universität Wuppertal kombinierte er strategische Planung mit Ökobilanzierung und praktischer Umsetzung. Dr. Markus Heidak (Bau & Immobilien) – Bei Zeppelin Rental übersetzt er ambitionierte Klimaziele in konkrete Produktentwicklungen sowie Strategien für Fahrzeugflotten.

(Bau & Immobilien) – Bei Zeppelin Rental übersetzt er ambitionierte Klimaziele in konkrete Produktentwicklungen sowie Strategien für Fahrzeugflotten. Incken Wentorp (Bau & Immobilien) – Sie integriert Nachhaltigkeit über drei Geschäftsbereiche hinweg bei der Zech Group und treibt so umfassende Transformationen voran.

(Bau & Immobilien) – Sie integriert Nachhaltigkeit über drei Geschäftsbereiche hinweg bei der Zech Group und treibt so umfassende Transformationen voran. Dr. Zoe Rost (Prüfung & Beratung) – In ihrer Funktion bei DEKRA Assurance Services verankert sie ESG-Kriterien tiefgreifend in Unternehmensprozessen.

(Prüfung & Beratung) – In ihrer Funktion bei DEKRA Assurance Services verankert sie ESG-Kriterien tiefgreifend in Unternehmensprozessen. Cara Gerlach (Finanzen & Beschaffung) – Bei Union Investment nutzt sie den Einkauf als Hebel zur Förderung nachhaltiger Lieferketten, unter anderem durch Audits und Lieferantenentwicklung.

(Finanzen & Beschaffung) – Bei Union Investment nutzt sie den Einkauf als Hebel zur Förderung nachhaltiger Lieferketten, unter anderem durch Audits und Lieferantenentwicklung. Ina Müller (Energie & Cleantech) – Als Expertin bei thermondo entwickelt sie praktische Lösungen, um regulatorische Anforderungen im Energiesektor umzusetzen.

(Energie & Cleantech) – Als Expertin bei thermondo entwickelt sie praktische Lösungen, um regulatorische Anforderungen im Energiesektor umzusetzen. Laura Steden (Reisebranche) – Bei DERTOUR Group fördert sie Klimatransparenz sowie bewusstes Reisen durch innovative Maßnahmen innerhalb der Reiseindustrie.

(Reisebranche) – Bei DERTOUR Group fördert sie Klimatransparenz sowie bewusstes Reisen durch innovative Maßnahmen innerhalb der Reiseindustrie. Mariam En Nazer (Verlage & Medien) – Sie verbindet Umweltkennzahlen mit sozialer Verantwortung beim Verlag Penguin Random House Deutschland.

(Verlage & Medien) – Sie verbindet Umweltkennzahlen mit sozialer Verantwortung beim Verlag Penguin Random House Deutschland. Christian Fikentscher (Verlage & Medien) – Als Vertreter von ProSiebenSat.1 stärkt er den gesellschaftlichen Einfluss („Handprint“) seines Unternehmens durch gezielte Maßnahmen.

(Verlage & Medien) – Als Vertreter von ProSiebenSat.1 stärkt er den gesellschaftlichen Einfluss („Handprint“) seines Unternehmens durch gezielte Maßnahmen. Fabienne Schulte (Gastronomie) – In ihrer Rolle bei FR L’Osteria arbeitet sie an Reduktionen entlang Scope-3-Kategorien sowie am Aufbau eines ESRS-konformen Reportingsystems.

(Gastronomie) – In ihrer Rolle bei FR L’Osteria arbeitet sie an Reduktionen entlang Scope-3-Kategorien sowie am Aufbau eines ESRS-konformen Reportingsystems. Meike Frese (Transformation & Organisation) – Mit ihrem Unternehmen Fährmann vermittelt sie Transformationskompetenzen zur Unterstützung nachhaltiger Veränderungen in Organisationen.

(Transformation & Organisation) – Mit ihrem Unternehmen Fährmann vermittelt sie Transformationskompetenzen zur Unterstützung nachhaltiger Veränderungen in Organisationen. Victoria Seidl (Produktion & Kreisläufe) – Bei der Stieglbrauerei liegt ihr Fokus auf dem Schließen von Stoffkreisläufen innerhalb des Produktionsprozesses.

(Produktion & Kreisläufe) – Bei der Stieglbrauerei liegt ihr Fokus auf dem Schließen von Stoffkreisläufen innerhalb des Produktionsprozesses. Franziska Altenrath (Profifußball) – Beim FC St. Pauli verankert sie Gemeinwohlorientierung als zentralen Bestandteil der strategischen Ausrichtung des Vereins.

(Profifußball) – Beim FC St. Pauli verankert sie Gemeinwohlorientierung als zentralen Bestandteil der strategischen Ausrichtung des Vereins. Nicole Daschner (Re-Commerce) – Für momox gestaltet sie innovative Konzepte zur Reduktion von Emissionen entlang Scope 3 sowie nachhaltigere Verpackungslösungen.

(Re-Commerce) – Für momox gestaltet sie innovative Konzepte zur Reduktion von Emissionen entlang Scope 3 sowie nachhaltigere Verpackungslösungen. Gerrit Neuhaus (Hochschule Eberswalde/HNEE) – Er prägt als Hochschuldozent zukünftige Generationen von Nachhaltigkeitsmanager:innen mit einem starken Praxisbezug.

Perspektiven des Nachhaltigkeitsmanagements

Für die Auswahl waren erfahrene Fachkräfte verantwortlich, die selbst im strategischen Nachhaltigkeitsmanagement tätig sind. Dazu zählen unter anderem Franziska Huber (meistro GmbH), Frieder Olfe (TUI), Sandra Broschat (Werder Bremen) sowie Meike Rapp (BRITA Group). Ihre Expertise soll eine fundierte Bewertung auf Basis praxisnaher Kriterien gewährleisten.

Die Preisträger:innen verdeutlichen die Bedeutung nachhaltiger Strategien als Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit und Resilienz von Unternehmen sowie zur Förderung gesellschaftlicher Verantwortung. Mit den Worten von Mit-Initiator Nico Kunkel wird deutlich: „Nachhaltigkeit ist kein Trend mehr; sie ist essenziell für Resilienz und Wettbewerbsfähigkeit.“ Die Watchlist zeigt eindrucksvoll, dass Fortschritt möglich ist – durch konkrete Maßnahmen ebenso wie durch Inspiration innerhalb einer engagierten Community.

Unterstützt wurde das Projekt von Partnern wie EY, Jungheinrich und SCHOTT.