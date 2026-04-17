Nachhaltigkeitsberichterstattung

VSME-Bericht: So machen es Unternehmen - von 17 bis 174 Seiten

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Christoph Herzog
Christoph Herzog
 Redakteur Haufe Sustainability
ESG Reporting Daten visualisiert
Bild: Moment RF/Gettyimages Die wachsende Zahl veröffentlichter VSME-Berichte zeigt, dass der Standard in der Praxis ankommt.

Für kleine und mittlere Unternehmen, die strukturiert über ihre Nachhaltigkeitsleistungen berichten wollen, ohne in die Komplexität der CSRD-Berichtspflicht einzusteigen, bietet der VSME eine praxisnahe Alternative. Ein Überblick über den Standard und die bisher bekannten Praxisbeispiele.

Was ist der VSME?

Der Voluntary Sustainability Reporting Standard for SMEs (VSME) ist ein von der European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) entwickelter freiwilliger EU-Standard, der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) einen strukturierten, aber handhabbaren Einstieg in die Nachhaltigkeitsberichterstattung ermöglicht. Er soll die freiwillige Berichterstattung vereinheitlichen, praxisnah gestalten und als Grundlage für weiterführende Analysen und Nachhaltigkeitsreports dienen – etwa um Datenanfragen von Banken, Kunden oder Investoren entlang der Lieferkette zu erfüllen.

In der Praxis wird der VSME-Bericht häufig genutzt, um konkrete Anforderungen von Finanzinstituten, Kunden oder Investoren zu erfüllen – etwa im Rahmen von Lieferketten-Due-Diligence oder ESG-Ratings. Der Bericht kann dabei separat erstellt oder in den Lagebericht integriert werden.

Empfehlung der Redaktion:

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Modularer Aufbau: Einsteigen und wachsen

Der VSME gliedert sich in zwei aufeinander aufbauende Module:

Basic Module
Das Basismodul deckt alle wesentlichen Angaben zu Nachhaltigkeitsstrategie, Governance, Umwelt und Soziales, Mitarbeitenden sowie zur Lieferkette ab. KMU können darin beschreiben, wie sie Nachhaltigkeit angehen und welche Themenbereiche für ihr Geschäftsmodell relevant sind – ohne übermäßige Detailtiefe.

Comprehensive Module
Aufbauend auf dem Basismodul ermöglicht das erweiterte Modul eine vertiefte Berichterstattung mit zusätzlichen Kennzahlen und Leistungsindikatoren, zum Beispiel zu Treibhausgasemissionen, Energieverbrauch oder Governance-Strukturen. Es richtet sich an Unternehmen, die gegenüber Investoren, Kunden oder anderen Stakeholdern ein höheres Maß an Transparenz schaffen wollen.

Das „if applicable“-Prinzip sorgt dafür, dass nur tatsächlich relevante Themen berichtet werden müssen.

Warum VSME-Berichte nicht immer öffentlich sind

Da der VSME ein freiwilliger Standard ist, entscheiden Unternehmen selbst, ob und wie sie ihren Bericht veröffentlichen. Auch eine externe Prüfungspflicht besteht nicht. Die folgende Übersicht veröffentlichter VSME-Berichte kann daher keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Sie soll jedoch Orientierung geben und Nachhaltigkeitsverantwortlichen erste Praxisbeispiele liefern.

Veröffentlichte VSME-Berichte im Überblick

UnternehmenHauptsitzBerichtsjahrSeitenBranche 
Bayer Leverkusen (Leverkusen, D)Deutschland202380Sport
Schneider Holding GmbH (Öhringen, D)Deutschland202317Bau
aconnic AG (München, D)Deutschland202438Elektrotechnik
Action Composites GmbH (Aurolzmünster, AT)Österreich202428Automotive
ALANOD GmbH & Co. KG (Ennepetal, D)Deutschland202425Metallverarbeitung
Alba Project Group (Kopenhagen, DK)Dänemark202423Beratung
AT-Thurner Bau GmbH (Imst, A)Österreich202435Bau
bsw Beratung GmbH (Essen, D)Deutschland202435Wirtschaftsprüfung
Fracht AG (Basel, CH)Schweiz2024174Logistik
Genossenschaftsverband Bayern e.V. (München, D)Deutschland202435Finanzwesen
Hofmann Global (Pfungstadt, D)Deutschland202457Messtechnik
Lederer GmbH (Ennepetal, D)Deutschland202424Metallverarbeitung
ml&s GmbH & Co. KG (Greifswald, D)Deutschland202443Elektrotechnik
OREXES GmbH (Fulda, D)Deutschland2024IT-Beratung
Studierendenwerk Freiburg (Freiburg, D)Deutschland202441Verwaltung
ten23 health AG (Basel, CH)Schweiz202428Pharma
Terra Institute (Brixen, IT)Italien202441Beratung
Trianel GmbH (Aachen, D)Deutschland2024105Energie
VDM Metals (Werdohl, D)Deutschland202439Metallverarbeitung
WISKA Hoppmann GmbH (Kaltenkirchen, D)Deutschland202458Elektrotechnik
YouSustain Group AS (Oslo, NO)Norwegen202418Beratung
Kirchhoff Consult GmbH (Hamburg, D)Deutschland202517Beratung


Kennen Sie weitere veröffentlichte VSME-Berichte?
Wir freuen uns über Hinweise an  sustainability@haufe.de!

Fazit: VSME als pragmatischer Einstieg

Die wachsende Zahl veröffentlichter VSME-Berichte zeigt, dass der Standard in der Praxis ankommt – quer durch Branchen, Unternehmensgrößen und Länder. Die Bandbreite reicht vom 17-seitigen Einstiegsbericht bis zum 174-seitigen Dokument, was die Flexibilität des modularen Ansatzes belegt. Für Nachhaltigkeitsverantwortliche, die einen eigenen VSME-Bericht in Angriff nehmen wollen, bieten die veröffentlichten Beispiele wertvolle Orientierung.


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Schlagworte zum Thema:  Nachhaltigkeitsberichterstattung
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