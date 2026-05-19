„Transformation Unlocked“ in Frankfurt
Unter dem Motto „Transformation Unlocked“ versammelt der Summit Nachhaltigkeitsberatungen, Expert:innen und Entscheidungsträger:innen, um aktuelle Markttrends, Geschäftsmodelle und Praxisbeispiele wirksamer Nachhaltigkeitsberatung zu diskutieren.
Bereits die erste Ausgabe im Jahr 2025 zeigte, welche Themen die Branche bewegen: Angesichts eingefrorener Budgets und gestoppter Projekte rückte das Prinzip der „Coopetition" – also der gezielten Zusammenarbeit unter Wettbewerbern – in den Mittelpunkt. Wie kleinere Beratungen kooperieren können, um Qualität zu steigern und gegenüber großen Marktteilnehmern wettbewerbsfähig zu bleiben, bleibt eine zentrale Frage der Branche.
Einblick ins Programm 2026
Das diesjährige Programm greift grundlegende Fragen der Branche auf:
- Lena Engel (TÜV Rheinland Consulting) widmet sich dem Thema: „Radikal relevant: Haben wir Nachhaltigkeitsberatung selbst entkernt?“
- Stephan Bohle (Futurestrategy) fragt: „Vom Beraten zum Wirken: Machen Berater Unternehmen tatsächlich nachhaltiger?“
- Dr. Manuel Reppmann präsentiert exklusive Ergebnisse aus dem „sustainability people report 2026“
Haufe Sustainability ist Medienpartner der Veranstaltung.
Mit dem Code „Haufe“ erhalten Leser:innen 50 Euro Rabatt auf den Ticketpreis.
Weitere Informationen und Anmeldung unter www.sustainability-people.com/scs26/
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