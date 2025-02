Deutscher Preis für Unternehmensengagement UPJ

Erstmalig wird in diesem Jahr der Deutsche Preis für Unternehmensengagement verliehen. Der Preis ehrt Unternehmen, die sich freiwillig den drängenden gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit widmen. Ausgeschrieben wird der Preis von der gemeinnützigen Organisation UPJ. Interessierte können sich noch bis zum 18. April bewerben.

Das gesellschaftliche Engagement von Unternehmen leistet einen wichtigen Beitrag zum sozialen Zusammenhalt. Der Deutsche Preis für Unternehmensengagement zeichnet Unternehmen aus, die sich in herausragender Weise für drängende Themen wie Chancengleichheit, Teilhabe, Demokratie und Klimaschutz einsetzen.

Der Preis wird 2025 zum ersten Mal verliehen. Ausgeschrieben wird der Preis von UPJ, einer bundesweit tätigen gemeinnützigen Organisation für verantwortungsvolle Unternehmensführung, gesellschaftliches Engagement und sektorübergreifende Kooperationen. Die Preisverleihung findet am 27. Mai 2025 in der baden-württembergischen Landesvertretung in Berlin statt.

Kategorien des Deutschen Preises für Unternehmensengagement

Die Ehrung wird in fünf Kategorien vergeben:

Gemeinsam für Vielfalt, Teilhabe und Zusammenhalt

Gemeinsam für Bildung und Chancengerechtigkeit

Gemeinsam für Demokratie und Menschenrechte

Gemeinsam für Klima und Umwelt

Sonderpreis: Corporate Volunteering

Bewerben können sich gewerbliche Unternehmen aller Größen und Branchen, die ihren Sitz oder eine Niederlassung in Deutschland haben. Das Engagement muss in Deutschland stattfinden oder von Deutschland aus organisiert werden. Für die Bewerbung fällt eine Teilnahmegebühr an, deren Höhe abhängig von der Größe des Unternehmens ist.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Bewerbung finden Sie unter unternehmensengagementpreis.de.