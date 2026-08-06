Klimaschutz wird zur Schlüsselkompetenz der Arbeitswelt

Extreme Wetterereignisse, steigende Temperaturen und Wasserknappheit? Solche Symptome des Klimawandels haben messbare Auswirkungen auf Standorte, Lieferketten und Geschäftsmodelle. Klimapolitische Untätigkeit ist für Unternehmen also keine Option. Laut EYs 2025 Global Climate Action Barometer könnte Abwarten künftig durchschnittlich 15 Prozent des Jahresumsatzes kosten. Mit steigender Intensität und Häufigkeit von klimabedingten Ereignissen dürften diese finanziellen Risiken sogar noch steigen. Daher verwundert es wenig, dass der Future of Jobs Report 2025 Klimaschutzmaßnahmen und nachhaltige Energien zum drittwichtigsten Trend weltweit erklärt. 47 Prozent der befragten Betriebe gehen davon aus, dass diese Entwicklung ihr Unternehmen verändern wird. In Deutschland sind es sogar 60 Prozent. Dabei entscheiden sich Nachhaltigkeits- und Klimaziele in der Praxis vor allem durch die Adaption operativer Einzelentscheidungen, etwa in Bezug auf Investitionen, Beschaffung, Produktentwicklung, Prozesse und Organisationsstrukturen. Also überall dort, wo Zielkonflikte zwischen Kosten, Effizienz, Risiko und Wirkung entstehen können. Hier braucht es Führungskräfte mit Green Skills, die Orientierung geben und unterschiedliche Anforderungen ausbalancieren.

Kein Reputationsprojekt mehr

Noch vor wenigen Jahren schien die sogenannte Triple Bottom Line – der Dreiklang aus People, Planet und Profit – in aller Munde. Unternehmen formulierten Klimaziele, bauten Nachhaltigkeitsabteilungen auf und verankerten ESG-Themen sichtbar in ihrer Kommunikation. Inzwischen sind diese Stimmen öffentlich leiser geworden. Wirtschaftliche Unsicherheit, hohe Energie- und Finanzierungskosten sowie Diskussionen über Berichtspflichten und regulatorische Entlastungen führen dazu, dass Nachhaltigkeit in zahlreichen Betrieben weniger offensiv nach außen kommuniziert wird. Das heißt allerdings nicht, dass Klimaschutz insgesamt an Bedeutung verloren hat. Sicher werden teilweise Investitionen verschoben, Programme verkleinert oder Nachhaltigkeitsziele einer strengeren wirtschaftlichen Prüfung unterzogen, allerdings bleiben die eigentlichen Anforderungen an Investitionen, Prozesse, Produkte und Führung bestehen. In vielen Fällen werden sie sogar konkreter. Nachhaltigkeit hat eine strategische Dimension bekommen, die beispielsweise auch McKinsey in seiner Analyse zur Net-Zero-Transformation unterstreicht. Demnach erfordert der Übergang zu klimaneutralen Geschäftsmodellen eine grundlegende Umsteuerung von Kapitalflüssen und Investitionsprioritäten. In der Folge wird Nachhaltigkeit zum integralen Bestandteil unternehmerischer Governance und zur Führungsaufgabe bei der Zielkonflikte zwischen Kosten und Wirkung, Effizienz und Resilienz sowie kurzfristiger Rentabilität und langfristiger Risikominimierung entstehen.

Klimaschutz findet im Kerngeschäft statt

Gefragt ist dabei Leadership, das tragfähige Lösungen entwickelt, die Wirtschaftlichkeit, Risiko und Wirkung sachlich ausbalancieren – und das ist nicht zwangsläufig das ökologisch maximal Mögliche. Klimaziele, regulatorische Anforderungen und Unternehmensstrategie müssen konsistent zusammengedacht werden, sodass Nachhaltigkeit Teil der Steuerungslogik eines Unternehmens wird. An die Stelle von reiner Projekt- oder Programmlogik müssen Lernschleifen, kontinuierliche Anpassung und konsequente Umsetzung unter realen betrieblichen Rahmenbedingungen treten. Dafür benötigen Führungskräfte neben einem belastbaren Verständnis von Energie- und Ressourceneffizienz, Wertschöpfungsketten und Lebenszykluskosten auch Kommunikations- sowie Moderationsfähigkeiten. Insbesondere Letztere spielen eine entscheidende Rolle, da ökologische Entscheidungen häufig mehrere unterschiedliche Stakeholder betreffen. Hier gilt es Zielkonflikte nicht nur transparent zu machen, sondern Entscheidungsprozesse konstruktiv zu steuern. Entsprechend geht es bei Green Skills weniger um Spezialwissen über Umweltfragen. Sie beschreiben vielmehr die Fähigkeit, ökologische Anforderungen systematisch in wirtschaftlich tragfähige Entscheidungen zu integrieren.

Auf echten Impact kommt es an

Angesichts der neuen Anforderungen an grüne Führung verändert sich auch die Suche nach geeigneten Talenten. Da formale Titel oder Zertifikate hier nur begrenzt Auskunft geben, werden Umsetzungserfahrung und Impact maßgeblich. Das heißt, künftig müssen Führungskräfte darlegen können, welche konkreten Maßnahmen sie bereits verantwortet haben, welche Zielkonflikte zu lösen waren und welche messbaren Ergebnisse erzielt wurden. Relevante Indikatoren sind je nach Branche unterschiedlich, können aber beispielsweise reduzierte Energieverbräuche, optimierte Prozesskosten oder belastbare Investitionsentscheidungen unter Berücksichtigung regulatorischer Entwicklungen sein. Hauptsache ist, dass sich eine nachvollziehbare Wirkungskette vom Ressourceneinsatz über die konkrete Maßnahme hin zu der bewirkten Veränderung und den betriebswirtschaftlich relevanten Ergebnissen ermitteln lässt.

Grün und wirtschaftlich zugleich

Regulatorischer Druck, steigende Energie- und Ressourcenkosten sowie Erwartungen von Kapitalgebern und Kunden verstärken die Dynamik in Nachhaltigkeitsfragen. In der Folge entwickelt sich Sustainability raus aus seiner Nische und rein in die Managementetagen, also genau dorthin, wo Investitionsrunden, Projektentscheidungen und Budgetgespräche über die Zukunft des Unternehmens entscheiden. Wer Nachhaltigkeit in Prozessen so verankert, gestaltet die Transformation aktiv. Als Teil moderner Führungskompetenz sind Green Skills dabei weder kommunikatives Add-on noch isoliertes CSR-Projekt. Im Gegenteil: Es sind solche Kompetenzen, die ökologische Anforderungen in wirtschaftliche Entscheidungen übersetzen. Betriebe, die das frühzeitig erkennen, stärken ihre Resilienz in Krisenzeiten und sichern sich langfristig ihre Handlungsfähigkeit.

Das könnte Sie auch interessieren: