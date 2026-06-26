Wie schaffen wir Bedingungen, unter denen Kreativität, Transformation und echte Verbindung möglich werden? Fritjof Nelting zeigt, warum langfristige Leistung eine tragfähige Basis braucht. Er reagiert nicht nur auf Entwicklungen, sondern gestaltet Bedingungen, unter denen Zukunft überhaupt erst möglich wird.

Fritjof Nelting entwickelt einen kulturellen und neurobiologischen Gegenentwurf zu einer Gesellschaft, die versucht, Zukunftsfähigkeit durch permanente Optimierung zu erzeugen. Er macht darauf aufmerksam, dass dabei oft genau jene biologischen und sozialen Grundlagen untergraben werden, durch die unsere Freude an Verbindungen entsteht und die uns entscheidungsfähig und langfristig handlungsfähig machen.

Fritjof Nelting ist Mitgründer der Gezeiten Haus Gruppe, einer Klinikgruppe für integrative Psychosomatik und Traditionelle Chinesische Medizin. Über viele Jahre hat er sich intensiv mit klinischer Psycho-Neuro-Immunologie beschäftigt, also mit den Wechselwirkungen zwischen Nervensystem, Immunsystem, Hormonsystem und Psyche. All diese Ansätze bringt er ein in seine therapeutische Arbeit, aber auch in seine Begleitung von Führungskräften, Sportlern und Menschen in Schlüsselpositionen in China und Deutschland.

Mich fasziniert an ihm besonders, dass er damit unterschiedliche Welten verbindet, die selten gemeinsam gedacht werden. Psychosomatische Medizin, klinische Psycho-Neuro-Immunologie, verkörperte Praxis, Führungsverantwortung und die Frage, wie Menschen unter komplexen Bedingungen gute Entscheidungen treffen. Diese Denkweise könnte auch damit zusammenhängen, dass er längere Zeit in China lebte und dort regelmäßig Gesundheitsvorträge auf chinesisch hält, also fest in der westlichen und als auch der östlichen Kultur verankert ist.

Räume für Resonanz

Mit Fritjof bin ich selbst über gemeinsame Wegbegleiter verbunden. Was mich von Anfang an angezogen hat, sind die Räume, die er schafft. Ob die Casa Connection oder die Kern Auszeit – immer entstehen sehr besondere Gespräche und Verbindungen. Menschen aus unterschiedlichen Bereichen kommen zusammen: Medizin, Unternehmertum, Kunst, Wissenschaft, Organisationsentwicklung oder gesellschaftlicher Transformation.

Es sind keine klassischen Networking-Räume. Eher Orte, an denen etwas anderes möglich wird: echte Aufmerksamkeit, gemeinsames Denken und eine Form von Präsenz, die im Alltag vieler Entscheidungsträger selten geworden ist. Viele Menschen sehnen sich heute nicht primär nach noch mehr Information, sondern nach Räumen, in denen sie wieder sinnvoll wahrnehmen, vertrauen und entscheiden können.

Die Biologie der Zukunftsfähigkeit

Viele seiner Gedanken wirken zunächst fast irritierend einfach. Atmung. Bewegung. Verbindung. Natur. Sicherheit. Gleichzeitig beschreibt er damit hochkomplexe neurobiologische Prozesse. Unter dauerhaftem Stress verlieren Menschen die Fähigkeit, weit zu denken, kreativ zu handeln und Situationen differenziert wahrzunehmen. Der Körper schaltet auf Alarm. Zukunft schrumpft auf Reaktion. Gerade deshalb beschäftigt ihn die Frage, wie Menschen wieder in Zustände kommen, in denen langfristiges Denken und Handeln überhaupt möglich wird.

Nicht Ausgleich, sondern Basis

Fritjof argumentiert dabei nicht gegen Leistung. Im Gegenteil. Er arbeitet mit vielen Menschen, die Verantwortung tragen und gestalten wollen. Führungskräfte, Unternehmerinnen, Sportler oder Menschen in gesellschaftlichen Schlüsselrollen. Sein Blick richtet sich jedoch auf die Bedingungen, unter denen Leistung in Verbindung mit nachhaltiger Gesundheit dauerhaft möglich bleibt.

Er beschreibt, dass moderne Arbeitswelten Kreativität, Transformation und Zukunftsfähigkeit erwarten, während sie gleichzeitig physiologische Dauer-Alarmzustände erzeugen, unter denen genau das kaum entstehen kann. Statt permanentem Funktionieren spricht er deshalb von Kohärenz, Regulation, Absichtslosigkeit und einer tragfähigen Basis.

„Wir brauchen keinen Ausgleich. Wir brauchen eine Basis.“ Dieser Satz beschreibt vielleicht am besten, worum es ihm geht: um Bedingungen, unter denen Menschen sich überhaupt wieder verbunden, orientiert und handlungsfähig erleben und so in komplexen Zusammenhängen Weitsicht entwickeln können.

Verkörperte Führung

Fritjof praktiziert seit vielen Jahren intensiv chinesische Bewegungs- und Körperkünste wie Taiji und Bailong Ball. Auch wenn er also so viele verschiedene Dinge macht, passt es am Ende doch sehr gut zusammen. Veränderung entsteht für ihn schließlich nicht allein über Kognition.

Außerdem müssen Menschen Sicherheit erleben, bevor sie sich wirklich öffnen, lernen oder verändern können. Gerade in Organisationen wird das relevant. Viele Systeme produzieren enorme Inkohärenz. Menschen kompensieren Widersprüche dauerhaft über persönliche Energie, Konfliktmanagement oder Anpassung. Das kostet Kraft und verhindert oft genau jene Form von Kooperation und Zukunftsfähigkeit, die eigentlich entstehen soll.

Fritjof interessiert deshalb die Frage, wie in Individuen, Teams und Organisationen wieder Vertrauen entsteht. Wie Menschen sich gegenseitig regulieren. Wie Verbindung entsteht, ohne dass Individualität verloren geht.

Bedingungen für Wandel

Als Gestalter des Wandels hat Peter Zens auf Fritjof hingewiesen, weil dieser nicht nur am Thema Gesundheit im klassischen Sinn arbeitet, sondern an Bedingungen für Zukunftsfähigkeit in einer Zeit wachsender Hyperkomplexität. Er sagt über Fritjof Nelting:

Fritjof ist für mich wie eine ganz besondere Jukebox: Man wirft ein Thema ein, drückt auf die passende Taste – und es entstehen Gespräche voller kluger Perspektiven, überraschender Gedanken und bereichernder Tiefe. Was ich daran besonders schätze: Bei ihm gibt es keine Phrasen und keine schnellen Antworten, sondern Haltung, Differenzierung und Ansichten, die zum Weiterdenken anregen. Genau das macht ihn für mich zu einem unglaublich wertvollen Freund und Gesprächspartner.

Fritjofs Arbeit verbindet Neurobiologie mit Kultur, Beziehung mit Führung und individuelle Regulation mit gesellschaftlicher Transformation. Wandel entsteht für ihn dort, wo Menschen wieder Zugang zu Orientierung, Verbindung und echter Wahrnehmung finden. Oder anders gesagt: Dort, wo die Bedingungen stimmen, um Wohlbefinden und Weitsicht zuzulassen.