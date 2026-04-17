Treiber des Wandels im Portrait

Silke Stremlau – Kapital mit Verantwortung lenken

Serie
Anna Katharina Meyer
Anna Katharina Meyer
 Expertin für Nachhaltigkeitsstrategie und Leadership
Serienelemente
Silke Stremlau
Bild: Haufe Online Redaktion Silke Stremlau ist eine prägende Stimme im Themenfeld „Sustainable Finance“ und gestaltet in verschiedenen Aufsichtsräten mit.

Wie können Kapitalströme auf Zukunftsfähigkeit ausgerichtet werden? Silke Stremlau zeigt, wie nachhaltige Finanzarchitektur entsteht – von der ESG-Pionierarbeit über strategische Governance bis hin zur Transformationsfinanzierung. Mit Weitblick und Praxisnähe gestaltet sie die Finanzwelt von morgen.

Mit dieser Artikelserie stelle ich Menschen vor, die Wandel treiben. Mich interessieren jene, die sich dieser oftmals unbequemen Rolle nicht entziehen.

Silke Stremlau gehört für mich genau in diese Reihe. Für sie ist unser bestehendes Finanzsystem nicht alternativlos, sondern gestaltbar. Ihre Expertise speist sich aus Praxis, Regulierungserfahrung und strategischem Weitblick. Im Kern geht es ihr meist um die Frage, wie Bewertungsmaßstäbe verändert werden müssen, damit Kapital eine gesellschaftliche Relevanz erhält. Immer wieder macht sie dafür deutlich, dass Finanzströme nie neutral sind und dass es sich lohnt, genauer hinzusehen.

Nachhaltigkeit als Finanzarchitektur

Silke studierte Sozialwissenschaften mit Schwerpunkt Umweltpolitik in Oldenburg. Früh verband sie ökologische Fragestellungen mit ökonomischen Steuerungsmechanismen.

Ab dem Jahr 2000 baute sie bei der imug Beratungsgesellschaft den Bereich „Nachhaltiges Investment“ auf. Sie entwickelte Bewertungsansätze, analysierte Kapitalanlagen und arbeitete an der Professionalisierung von ESG-Kriterien, als ESG noch lange nicht in aller Munde war. Nachhaltigkeit wurde für sie zur Frage der Systemlogik. Wer Risiken anders bewertet, verschiebt Kapitalströme. Wer Transparenz schafft, verändert Märkte. Diese Denkweise prägt ihren gesamten Werdegang.

Verantwortung für Vermögen

Als Generalbevollmächtigte der Bank im Bistum Essen und später als Vorständin der Hannoverschen Kassen verantwortete sie die Bereiche Kapitalanlage, Nachhaltigkeit und Personal. Bereits in diesen Positionen integrierte Silke Nachhaltigkeitskriterien in Anlageentscheidungen und schärfte Governance-Strukturen. Auch ich engagiere mich seit vielen Jahren im Themenfeld „Sustainable Finance“. Aber Silke kennt den Maschinenraum einfach so viel besser als die meisten in unserem Gebiet. Sie kennt die Realität von Investmentprozessen, Ausschüssen und Risikomodellen. Auch in ihrer Rolle als Aufsichtsrätin, unter anderem bei der UmweltBank sowie seit 2024 bei der NORD/LB, richtet sie den Blick darauf, dass Kapital Verantwortung trägt für Realwirtschaft, Infrastruktur und Transformation.

Sustainable Finance als Staatsaufgabe

Von 2022 bis 2025 führte sie den Sustainable-Finance-Beirat der Bundesregierung. In diesem Gremium trafen unterschiedliche Perspektiven aufeinander: Finanzwirtschaft, Realwirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Silke strukturierte die Debatte, bündelte Positionen und formulierte Empfehlungen zur Mobilisierung privaten Kapitals für die Transformation. Dabei ging es um Themen wie Taxonomie, Transparenzstandards und Impact-Messung. Silke spricht je nach Kontext die Sprache der Investoren ebenso wie die der Politik.

Finance for Transition

Seit 2026 leitet sie „Finance for Transition“ (F4T), eine von der Mercator-Stiftung initiierte Organisation, deren Ziel die konkrete Ausgestaltung von Transformationsfinanzierung ist.

Ein zentrales Handlungsfeld liegt in der Verbindung von Kapitalangebot und Projektpipeline. Kommunale Infrastruktur, industrielle Dekarbonisierung, Wärmewende – es braucht Strukturen, die Risiken verteilen und Investitionen skalieren. Silke arbeitet an Instrumenten, Partnerschaften und Governance-Modellen, die diese Lücke schließen.

Systemische Wirkung

Silke Stremlau versteht ihre Arbeit als Gestaltungsauftrag und ist für mich eine prägende Stimme im Themenfeld „Sustainable Finance“. Sie verschiebt Bewertungsmaßstäbe, stärkt Transparenz und richtet Kapitalströme auf Zukunftsfähigkeit aus.

Sie wurde für dieses Portrait vorgeschlagen von Dr. Daniel Dahm, den wir hier bereits als Treiber des Wandels vorgestellt haben. Über Silke sagt er:

Transformation im Finanzsystem entsteht durch Menschen, die Institutionen und systemische Strukturen verstehen, weiterentwickeln und helfen, diese umzugestalten oder zu überwinden. Silke Stremlau ist eine Pionierin im nachhaltigen Investment, die genau diese Trasnformationsbedarfe adressiert und so hilft, Zukunft zu gestalten.

Im nächsten Porträt geht es um eine weitere Person. Eine Person, die Silke, mich und viele andere Menschen dazu inspiriert, dranzubleiben und einen konkreten Beitrag zu wirkungsvollem Wandel zu leisten.

Schlagworte zum Thema:  Finance , Nachhaltigkeit , Nachhaltigkeitsmanagement
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