Nach dem 5. Mai ist Deutschland rechnerisch auf Energieimporte angewiesen – und das ausgerechnet in einer Zeit, in der geopolitische Spannungen die Versorgungssicherheit gefährden. Die DENEFF schlägt Alarm: Ausgerechnet jetzt sollen zentrale Instrumente des Energieeffizienzgesetzes geschliffen werden.

Der 5. Mai markiert in diesem Jahr den sogenannten „Tag der Energieabhängigkeit“ Deutschlands. Rein rechnerisch ist es der letzte Tag, an dem der heimische Energiebedarf noch vollständig durch inländische Produktion gedeckt werden könnte – ab dem 6. Mai ist Deutschland auf Importe angewiesen. Die Rechnung dahinter: Bei einer Importabhängigkeit von rund 66 Prozent im Jahr 2025 kann die heimische Produktion lediglich für etwa 125 Tage – also bis Anfang Mai – den Gesamtenergiebedarf decken.

Im europäischen Vergleich steht Deutschland dabei schlecht da. Die EU als Ganzes erreicht diesen Punkt erst am 5. Juni, China sogar erst Anfang Oktober. Die USA verzeichnen gar einen Exportüberschuss und haben damit keinen vergleichbaren „Tag der Energieabhängigkeit“.

Konjunkturflaute statt Effizienzfortschritt

Besorgniserregend ist nicht nur die bloße Importabhängigkeit, sondern deren Ursache. Christian Noll, geschäftsführender Vorstand der Deutschen Unternehmensinitiative Energieeffizienz (DENEFF), betont, dass der zuletzt gesunkene Energieverbrauch nicht auf gestiegene Energieeffizienz zurückzuführen sei, sondern auf die schwächelnde Konjunktur. Eine strukturelle Entkopplung von Wirtschaftsleistung und Energieverbrauch – das eigentliche Ziel ambitionierter Effizienzpolitik – findet damit kaum statt.

Dabei zeigen historische Daten, welche Hebelwirkung konsequente Effizienzpolitik haben kann: Ohne die Produktivitätssteigerungen seit dem Jahr 2000 läge der Energieverbrauch heute rund 13 Prozent höher, die Importabhängigkeit wäre von aktuell rund zwei Dritteln auf über 80 Prozent gestiegen.

DENEFF kritisiert Novelle des EnEfG

Vor diesem Hintergrund kritisiert die DENEFF die geplante Novelle des Energieeffizienzgesetzes (EnEfG) scharf. Das federführende Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) plant, verbindliche Einsparverpflichtungen von Bund und Ländern zu streichen – jene Verpflichtungen also, die eine koordinierte Auflage von Förderprogrammen und Maßnahmen über alle Sektoren hinweg sichergestellt haben.

Darüber hinaus soll der Schwellenwert für die Pflicht zur Einführung von Energiemanagementsystemen von 7,5 auf 23,6 GWh angehoben werden – mit der Folge, dass rund 7.800 Unternehmen künftig aus dieser Anforderung herausfallen. Auch Regelungen zur industriellen Abwärmenutzung, deren Potenzial auf 385 Mrd. kWh geschätzt wird – annähernd die Hälfte des gesamten Wärmebedarfs aller deutschen Gebäude –, sollen deutlich reduziert werden. Noll fasst die Tragweite der Novelle zusammen: „Die Novelle ist keine Vereinfachung, sondern ein struktureller Kahlschlag.“

Strategische Effizienzreserve statt teurer Gasreserven

Als Alternative zum Aufbau kostenintensiver strategischer Gasreserven bringt die DENEFF das Konzept einer „strategischen Effizienzreserve“ ins Spiel. Ein gebündeltes Paket kurzfristig umsetzbarer Effizienzmaßnahmen könnte den Energieverbrauch in vergleichbarer Größenordnung senken – dauerhaft und ohne zusätzliche Importkosten.

Konkret beziffert die DENEFF das kurzfristig realisierbare Potenzial: Allein im Gebäudebereich – etwa durch Heizungsoptimierung und Verbesserungen an Gebäudetechnik und Gebäudehülle – ließen sich im ersten Jahr bis zu 10 TWh einsparen. Gleiches gilt für die Industrie, wo effizientere Nutzung von Wärme und Strom ein vergleichbares Einsparpotenzial bietet. Insgesamt könnte ein Drittel der gesamten Einsparungen bereits binnen zwölf Monaten realisiert werden.

Langfristig gedacht: Würde Deutschland die im EnEfG verankerten Ziele konsequent verfolgen und den Energieverbrauch bis 2045 um rund 45 Prozent senken, ließe sich die Importabhängigkeit rechnerisch auf etwa 38 Prozent reduzieren – der Tag der Energieabhängigkeit würde sich damit bis in die Mitte des Augusts verschieben.

Versorgungssicherheit als politische Priorität

Die Sperrung der Straße von Hormus, die seit über zwei Monaten andauert, macht die systemische Verwundbarkeit importabhängiger Energiesysteme einmal mehr sichtbar. Für Noll ist die Schlussfolgerung klar: „Energieeffizienz ist nationale Sicherheit. Wer über strategische Gasreserven diskutiert und gleichzeitig Effizienzgesetze aufweicht, spielt mit der Versorgungssicherheit.“

Für ESG- und Nachhaltigkeitsverantwortliche in Unternehmen dürfte die Debatte um das EnEfG damit nicht nur energiepolitische, sondern auch unmittelbar betriebliche Relevanz gewinnen – gerade mit Blick auf regulatorische Anforderungen und die Resilienz unternehmenseigener Energieversorgung.





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