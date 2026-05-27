Konsolidierung im ESG-Softwaremarkt: Code Gaia und Planted fusionieren
Die ESG-Softwareanbieter Code Gaia und Planted gaben am 27. Mai ihren Zusammenschluss bekannt. Unter dem Dach der gemeinsamen Holding House of Gaia arbeiten beide Unternehmen weiter als eigenständige operative Einheiten – mit einer gemeinsamen Strategie. Mit mehr als 630 Kunden, über 50 Mitarbeitenden an fünf Standorten und einem nach eigenen Angaben profitablen Kerngeschäft willsich die neue Gruppe als einer der führenden integrierten Nachhaltigkeitsdienstleister für den europäischen Mittelstand positionieren.
Führung, Portfolio und Wachstumsstrategie
Die Führungsstruktur der neuen Gruppe bleibt intern besetzt. Markus Adler übernimmt als CEO das operative Geschäft von Code Gaia, Niklas Schönstein verantwortet die Produktstrategie. Wilhelm Hammes, Mitgründer von Planted, leitet als Head of M&A die Akquisitionsstrategie der Holding.
In den kommenden 24 Monaten plant House of Gaia den gezielten Zukauf weiterer spezialisierter ESG-Softwareanbieter mit ergänzenden Produktschwerpunkten. Das Ziel ist eine wachsende, integrierte Plattform. Zunächst bindet House of Gaia zugekaufte Lösungen über Partnerschaften und standardisierte Schnittstellen in einem Marktplatzmodell an. Erst danach sollen die Anbieter technisch vollständig auf die gemeinsame Plattform wechseln. Das übergeordnete Ziel lautet: weg von isolierten Einzellösungen, hin zu einem Plattformkonzept mit gemeinsamer Datenbasis, so Adler.
Das Portfolio deckt bereits heute ein breites Spektrum ab – von KI-gestützter ESG-Datenerhebung und Berichterstattung über EHS-Management bis hin zu konkreten Klimaschutzmaßnahmen durch regionale Firmenwälder und globale Klimaprojekte, die Planted beisteuert.
Markenstrategie: Eigenständigkeit als Flexibilitätsvorteil
Die Marken Code Gaia und Planted bleiben eigenständig bestehen. Planted konzentriert sich weiterhin auf Biodiversität und konkrete Umweltschutzmaßnahmen, Code Gaia betreibt die Softwareplattform. House of Gaia fungiert als Holdingstruktur und Akquisitionsvehikel. Diese Architektur soll Flexibilität ermöglichen: Bei künftigen Übernahmen kann je nach Situation entschieden werden, ob eine Marke eigenständig weitergeführt oder vollständig integriert wird. Adler betont, dass diese Struktur bewusst so gestaltet sei, um sowohl für Gründerteams als auch für Investoren attraktiv zu sein.
Wirtschaftliche These hinter dem Zusammenschluss
Die Fusion von Code Gaia und Planted zeigt, dass der ESG-Softwaremarkt im Mittelstand reift und die Konsolidierung beginnt. Beide Gründer heben den wirtschaftlichen Kern ihrer Strategie hervor. Adler formuliert es so: Nachhaltigkeit wirke nur dann, wenn sie sich rechne und die Widerstandskraft von Unternehmen stärke. Hammes verweist auf die steigende Geschwindigkeit regulatorischer Änderungszyklen und auf die Notwendigkeit einer Plattform, die sich dynamisch anpasst.
Ob es House of Gaia gelingt, mehrere Zukäufe in kurzer Zeit technisch und kulturell zu integrieren, wird zur entscheidenden Bewährungsprobe für die neue Gruppe.
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