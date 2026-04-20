Ein Transitionsplan ist das bessere Klimaziel

Hannah Helmke ist der Ansicht, jedes Unternehmen braucht einen Transitionsplan. Wie man Transitionspläne passend zur Ambition erstellt, wer entscheiden muss und wieso das auch die Stellung von Nachhaltigkeitsverantwortlichen verändert, erklärt sie in diesem Gastbeitrag.

Unternehmen verabschieden sich gerade reihenweise von ihren Klimazielen. Nicht unbedingt, weil ihnen der Wille fehlt, sondern weil sie sich übernommen haben. Zu ambitioniert, zu wenig durchdacht, zu weit weg von der Realität des eigenen Geschäfts. Das Ergebnis: Ziele werden mit großem Aufwand verkündet, intern verteidigt und später genauso aufwendig wieder kassiert. Nicht nur Zeit, sondern auch unbezahlbares Vertrauen geht verloren.

Klimamanagement ist also kein Experimentierfeld mehr. Die Erfahrungen der letzten Jahre liegen ernüchternd auf dem Tisch: zu ambitionierte, nicht durchdachte Ziele, die später zurückgezogen werden. Wer diese Learnings ignoriert und dieselben Fehler wiederholt, verspielt Zeit, Vertrauen und am Ende Wettbewerbsfähigkeit und im Zweifel auch die eigene Position an jemanden, der es besser macht.

Der Transitionsplan ist deshalb deutlich mehr als ein neues Buzzword. Er ist die überfällige Korrektur. Statt vom Ziel her zu denken, beginnt er bei den tatsächlichen Möglichkeiten: Welche Maßnahmen sind realistisch? Welche Investitionen sind tragfähig? Und was folgt daraus für Zielbild und Strategie? Das Ergebnis ist kein Versprechen, sondern ein belastbarer Pfad.

Der Klimawandel lässt sich keinesfalls wegmoderieren. Er findet statt - physikalisch, ökonomisch, regulatorisch und gesellschaftlich. Wer darauf keine Antwort hat, wird früher oder später aus dem Markt gedrängt. Es ist die Aufgabe von Nachhaltigkeitsleitern, das sichtbar zu machen.

Wie erstellt man einen Transitionsplan?

Ein guter Transitionsplan macht zwei Dinge gleichzeitig: Er reduziert Emissionen und stärkt das Geschäftsmodell. Wer beides nicht zusammenbringt, wird scheitern.

Am Anfang steht die Transparenz. Emissionen entlang der Scopes 1 bis 3 müssen sauber erhoben werden. Nicht perfekt, aber belastbar. Parallel dazu braucht es ein umfangreiches Verständnis des eigenen Geschäfts: Wo entsteht Wert? Wo entstehen Emissionen? Und wie stark hängen beide zusammen?

Denn ein Transitionsplan ist kein Standardprodukt. Er ist Ausdruck dessen, wie ein Unternehmen sich selbst versteht und verstanden werden will.

Ein Market Leader zum Beispiel kann sich nicht verstecken. Von ihm wird erwartet, dass er vorangeht: mit Innovation, mit klaren Entscheidungen, auch mit der Bereitschaft, sich angreifbar zu machen. Wer den Markt prägt, prägt auch die Debatte darüber, was ambitioniert ist, was machbar ist und wie Transformation konkret aussieht. Diese Rolle bringt Verantwortung mit sich. Und sie verlangt, dass man sich weiter aus dem Fenster lehnt als andere.

Das ist keine Frage der Unternehmensgröße. Auch ein mittelständisches Unternehmen kann Marktführer in seiner Nische sein und damit den Ton setzen.

Ein Unternehmen hingegen, dessen Strategie darauf basiert, leise zu bleiben, hat einen anderen Weg vor sich. Hier wird der Transitionsplan stärker von Risikominimierung, Effizienz und Anpassung geprägt sein. Weniger Sichtbarkeit, weniger Vorreiterrolle, aber trotzdem die Notwendigkeit, die eigene Zukunftsfähigkeit abzusichern.

Beide Wege sind legitim. Entscheidend ist, dass der Transitionsplan zur strategischen Positionierung passt und nicht versucht, ein Bild zu erfüllen, das mit der Realität des Unternehmens nichts zu tun hat.

Darauf aufbauend wird das 1,5°C-kompatible Emissionsbudget bestimmt. Also die Frage: Wie viel CO₂ darf dieses Unternehmen überhaupt noch ausstoßen, wenn es im Einklang mit den globalen Klimazielen wirtschaften will? Wissenschaftsbasierte Modelle - etwa das XDC-Modell - helfen, diese Grenze und damit eine wichtige Tatsache greifbar zu machen: Spielräume sind endlich.

Meilenstein 1: Das Design aufsetzen

Im ersten Schritt geht es nicht um Detailpläne, sondern um Orientierung. Welche grundsätzlichen Wege zur Dekarbonisierung gibt es? Wo lohnt es sich, genauer hinzuschauen?

Ein mittelständischer Maschinenbauer kann hier als Beispiel dienen: Die Analyse zeigt, dass der größte Teil der Emissionen nicht in der eigenen Produktion entsteht, sondern in der Lieferkette. Das verschiebt den Fokus weg von internen Effizienzmaßnahmen hin zu Materialien, Lieferanten und Produktdesign.

Diese erste Phase ist bewusst grob. Es geht darum, die entscheidenden Hebel sichtbar zu machen und intern zu diskutieren. Wo gehen wir tiefer rein? Was können wir selbst stemmen und wo brauchen wir Unterstützung? Für Nachhaltigkeitsverantwortliche bedeutet das vor allem eines: Diese Klarheit fällt nicht vom Himmel, sondern muss aktiv eingefordert werden.

Bevor aber überhaupt mit dem Design eines Transitionsplans begonnen wird, steht die wichtigste Aufgabe an: das Mandat klären. Und zwar direkt mit dem Management. Die zentrale Frage lautet: Wer wollen wir in der Transition sein? Sind wir Vorreiter, die bewusst vorangehen und auch Risiken in Kauf nehmen? Oder ein Unternehmen, das auf Sicht fährt und sich möglichst effizient anpasst? Wollen wir Themen setzen oder ihnen folgen?

Diese Entscheidung kann und darf nicht auf Ebene des Nachhaltigkeitsmanagements getroffen werden. Sie ist eine strategische Weichenstellung und gehört ins Top-Management.

Für Nachhaltigkeitsleiter heißt das konkret, dass sie diese Diskussion einfordern müssen. Nicht indirekt, nicht implizit, sondern explizit. Mit klaren Optionen, mit Konsequenzen und mit der notwendigen Zuspitzung. Ohne diese Entscheidung wird jeder Transitionsplan zwangsläufig widersprüchlich.

Meilenstein 2: Maßnahmen testen, Wirkung verstehen

Im zweiten Schritt geht es noch nicht darum, einen fertigen Plan zu bauen. Es geht darum, Wirkung zu verstehen.

Die identifizierten Hebel werden als potenzielle Maßnahmen konkretisiert, aber zunächst experimentell gedacht. Wie stark kann eine Maßnahme wirken? Was passiert, wenn man sie früher umsetzt? Oder später? Welche Intensität ist realistisch, welche nur theoretisch?

Genau hier setzt die Szenarioanalyse an. Sie ist kein „Best Case / Worst Case“-Gedankenspiel, sondern ein systematisches Durchtesten von Parametern: Geschwindigkeit, Skalierung, Kombination von Maßnahmen.

Im Beispiel des Maschinenbauers bedeutet das: Was passiert, wenn zentrale Lieferanten schneller dekarbonisieren als erwartet? Wie verändert sich der Pfad, wenn Materialumstellungen erst später greifen? Und welchen Unterschied macht es, wenn Investitionen vorgezogen oder gestreckt werden?

Der entscheidende Bezugspunkt bleibt das 1,5°C-Budget. Jede Variation wird daran gespiegelt: Bringt uns diese Maßnahme näher an das einhalten des Budgets oder nicht?

So entsteht kein fertiger Plan, sondern ein belastbares Gefühl für die Mechanik der Transformation. Wo sind die effizientesten Hebel? Welche Maßnahmen tragen wirklich? Und welche Rolle spielt Zeit?

Meilenstein 3: Ambition überprüfen und verhandeln

Am Ende steht keine einfache Erfolgsmeldung, sondern eine unbequeme Frage: Reicht das?

Diese Frage gehört nicht in einen kleinen Kreis, sondern auf den Tisch des Managements. Und zwar mit allen relevanten Funktionen: Strategie, Finanzen, Einkauf, Produktion. Der Nachhaltigkeitsmanager muss diesen Raum aktiv schaffen. Das ist kein „Nice-to-have“, sondern Kern der Rolle. Wer hier nicht durchsetzungsstark ist, wird keinen funktionierenden Transitionsplan bauen.

Damit diese Diskussion Substanz hat, müssen die Ergebnisse aus Meilenstein 1 und 2 sauber aufbereitet sein. Klar, nachvollziehbar, entscheidungsfähig. Welche Maßnahmen wirken wie stark? Welche Stellschrauben gibt es? Was bedeutet es konkret, wenn Tempo erhöht oder reduziert wird?

Gerade in dieser Phase zahlt es sich aus, komplexe Ergebnisse in eine verständliche Logik zu übersetzen – zum Beispiel in Grad Celsius. Die Übersetzung von Maßnahmenwirkungen in eine Temperaturperspektive macht abstrakte Budgeteinhaltungen greifbar, spart Zeit in der Diskussion und führt erfahrungsgemäß zu klareren Entscheidungen.

Die Vorbereitung dieses Moments kann man nicht ernst genug nehmen. Denn genau hier liegt die größte Chance für Nachhaltigkeitsverantwortliche, sich zu beweisen: nicht als Datenlieferant, sondern als strategischer Sparringspartner.

Wer es schafft, die richtigen Personen an einen Tisch zu bringen, komplexe Zusammenhänge verständlich zu machen und Entscheidungsoptionen klar aufzuzeigen, gewinnt Einfluss.

Im Idealfall trifft das Management auf dieser Basis eine klare Entscheidung zu strategischer Position und Ambition. Damit hat der Nachhaltigkeitsmanager ein ebenso klares Mandat, aus dem die Transition Story als Single Source of Truth entsteht: ein konsistenter Referenzrahmen, in dem alle zentralen Annahmen, Maßnahmen und Entscheidungen verankert sind.

Fazit: Aus der Deckung kommen

Die Klimatransition ist kein Szenario, das man aussitzen kann, weil einen die Komplexität übermannt, denn sie folgt physikalischen Gesetzen.

Dass Unternehmen ihre Klimaziele zurückziehen, ist deshalb kein Ausrutscher, sondern ein Symptom dafür, dass der Ansatz schlichtweg falsch war: zu viel Fokus auf Zielbilder, zu wenig auf Umsetzung. Transitionspläne drehen diese Logik um. Sie zwingen dazu, vom Machbaren aus zu denken und Klimastrategie damit fest in der Unternehmensstrategie zu verankern.

Das hat Konsequenzen für die Rolle der Nachhaltigkeitsverantwortlichen. Wer in der Transition bestehen will, kann nicht in der Fachecke bleiben. Klima wird strategisch und damit zur Führungsaufgabe. Das bedeutet: raus aus der Deckung. Rein in die Auseinandersetzung mit Geschäftsmodell, Wertschöpfung und Wettbewerb. Nur wer das eigene Unternehmen wirklich versteht, kann belastbare Antworten liefern.

Transitionspläne sind dafür das Instrument. Aber sie entfalten ihre Wirkung nur, wenn sie mit Klarheit, Durchsetzungsstärke und strategischem Anspruch entwickelt werden. Genau darin liegt die eigentliche Aufgabe – und die Chance für Vordenker aus dem Klimabereich, ganz neu gesehen zu werden.