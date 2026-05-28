Klimaanpassung: vom Kostenposten zur Investition

Klimaanpassung ist längst mehr als eine Reaktion auf Klimarisiken. Sie bietet messbare wirtschaftliche Vorteile und sollte als strategische Investition betrachtet werden. Wie der Perspektivwechsel gelingt, zeigt Oliver Marchand in diesem Gastbeitrag.

Lange galt Klimaanpassung als Eingeständnis – als stille Akzeptanz, dass Klimaschutz nicht ausreicht. Jeder Euro für eine Abschattung oder eine Dachbegrünung, so die implizite Logik, sei ein Euro weniger für Dekarbonisierung. Diese Sichtweise hält der Datenlage nicht mehr stand. Klimaanpassung ist keine Konkurrenz zum Klimaschutz, sondern dessen notwendige Ergänzung und sie ist eine der ökonomisch tragfähigsten Investitionen, die Unternehmen und Kommunen heute treffen können. Eine vom Schweizer Bundesamt für Umwelt beauftragte Wirtschaftlichkeitsanalyse von 81 Pilotprojekten weist ein durchschnittliches Nutzen-Kosten-Verhältnis von 4,7 aus. Kein einziges quantitativ bewertetes Projekt war unwirtschaftlich. Was bislang fehlt, ist nicht das Wissen über Wirksamkeit, sondern eine Entscheidungslogik, die es in fundierte Investitionsentscheidungen übersetzt.

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Daten allein reichen nicht: die Entscheidungslücke in der Anpassung

Klimarisikodaten sind heute reichlich vorhanden. Was fehlt, ist die Übersetzung dieser Daten in vergleichbare Investitionsentscheidungen.

Klassische Kosten-Nutzen-Analysen machen häufig nicht sichtbar, welche Maßnahme vor der Investition den größten erwartbaren Nutzen im Verhältnis zu ihren Kosten bietet. Wer zwischen Dachbegrünung, Klimaanlage und weißem Dach entscheiden will, findet selten Studien, die alle drei Optionen für den eigenen Standort quantifizieren. Des Weiteren ist der Nutzen von Anpassungsmaßnahmen mehrdimensional. Eine Dachbegrünung senkt Innenraumtemperaturen, reduziert Energiekosten, verlängert die Dachlebensdauer, entlastet die Kanalisation und mindert den Hitzeinseleffekt. Klassische Investitionsrechnungen nennen meist nur aggregierte Zahlen: ein Großteil des Nutzens bleibt damit unsichtbar. Drittens sind Maßnahmen standort- und zeitraumabhängig: Eine Lösung, die in Stuttgart funktioniert, kann in Hamburg unter- oder überdimensioniert sein.

So entsteht ein Engpass im Managementprozess: Die Risiken sind bekannt, aber sie lassen sich im Budgetprozess oft nicht überzeugend in priorisierte Investitionen übersetzen. Klimaanpassung bleibt dadurch zu häufig ein Aufwandsposten – statt als Investition mit messbarem Nutzen behandelt zu werden.

Eine standardisierte Renditelogik für Anpassung

Was es braucht, ist eine standardisierte Renditelogik für Anpassungsmaßnahmen, die drei Eigenschaften erfüllen muss: Sie muss den Nutzen vor der Investition projizieren und nicht erst rückblickend messen. Sie muss die „dreifache Dividende“ der Anpassung in einer einheitlichen Größe erfassen: vermiedene Schäden, direkter ökonomischer Nutzen wie Energie- und Produktivitätsgewinne sowie positive Externalitäten wie Gesundheit, Biodiversität oder soziale Wirkung. Und sie muss portfoliofähig sein, damit Standorte und Maßnahmen über eine konsistente Metrik vergleichbar werden, einschließlich des Risikos einer Fehlanpassung.

Gerade die Fehlanpassungsdimension ist mehr als eine theoretische Kategorie. Eine Klimaanlage etwa kann kurzfristig ökonomisch attraktiv sein, verschärft langfristig aber durch Stromverbrauch und städtischen Hitzeinseleffekt genau die Belastung, gegen die sie schützen soll.

Praxisbeispiel: 39 Spitäler im Kanton Zürich

Wie diese Logik konkret wird, zeigt eine Resilens-Analyse von 39 Spitalstandorten im Kanton Zürich. Heute liegt der Median bei rund neun Hitzetagen über 32°C pro Jahr, unter einem Hochemissionsszenario steigen diese Werte bis 2080 auf bis zu 60 Tage. Jährlich würden rund 51.000 Patient:innen und Mitarbeitende von umfassenden Hitzeschutzmaßnahmen profitieren.

Ein gewichtetes Multifaktormodell aus elf Indikatoren über die drei Risiko-Dimensionen Gefährdung, Exposition und Vulnerabilität liefert ein klares Resultat: Eine reine Betrachtung der klimatischen Gefährdung führt in die Irre. Universitätsspital Zürich und Kantonsspital Winterthur sind klimatisch nur durchschnittlich exponiert, weisen aber durch hohe Patientenzahl und ältere Gebäudesubstanz das höchste Gesamtrisiko auf. Umgekehrt das Kinderspital Zürich: trotz hoher Hitzeexposition senkt der 2025 fertiggestellte Neubau das Gesamtrisiko auf einen moderaten Wert.

Auf der Maßnahmenseite zeigt ein harmonisierter Fünf-Jahres-Vergleich klare Unterschiede. Stadtbäume erreichen das beste Nutzen-Kosten-Verhältnis (2,72) bei 30 Jahren Lebensdauer und niedrigem Fehlanpassungsrisiko. Dachbegrünungen liegen bei 1,25, dafür bei 40 Jahren Lebensdauer die langfristig robusteste Investition. Klimaanlagen sind kurzfristig wirtschaftlich (2,18), aber die einzige Maßnahme mit hohem Fehlanpassungsrisiko, weil sie genau jene Hitzebelastung verstärken, gegen die sie schützen sollen. Ohne diese Dimension kippen Entscheidungen systematisch in Richtung schneller Lösungen mit langfristigen Lock-ins.

Was Manager:innen heute tun können

Sechs Schritte machen in der Praxis den Unterschied zwischen Risikobewusstsein und aktiver Anpassung.

Risiken portfolioweit quantifizieren, nicht pauschal.

Eine reine Hitzegefahrenkarte reicht nicht. Sinnvoll ist eine multifaktorielle Analyse aus Gefährdung, Exposition und Vulnerabilität für jeden Standort. Erst dieser Schritt zeigt, an welchen Standorten das Zusammenspiel von Klimabelastung, Nutzungsintensität und Gebäudesubstanz tatsächlich kritisch ist Maßnahmen über eine einheitliche Renditemetrik vergleichen.

Wer Äpfel mit Birnen vergleicht, entscheidet meist konservativ, also gar nicht. Eine standardisierte Metrik macht Anpassungsinvestitionen für den CFO so anschlussfähig wie jede andere Kapitalentscheidung und schafft die Grundlage dafür, dass Anpassung in den regulären Investitionsausschüssen überhaupt verhandelt wird. Co-Benefits sichtbar machen.

Wer nur die Energieersparnis ausweist, lässt einen Großteil des Nutzens unter den Tisch fallen. Erst die vollständige Rechnung über Schadensvermeidung, ökonomische Erträge sowie soziale und ökologische Wirkung zeigt das tatsächliche Renditeprofil. In vielen Fällen kippt die Wirtschaftlichkeit einer Maßnahme erst durch diese Erweiterung ins Positive. Fehlanpassungsrisiko explizit ausweisen.

Maßnahmen, die heute günstig wirken, aber Lock-ins schaffen oder Risiken räumlich verlagern, müssen kenntlich gemacht werden, bevor Kapital gebunden ist. Eine eigene Bewertungsdimension neben Kosten und Nutzen verhindert, dass kurzfristige Effizienz langfristige Verwundbarkeit erzeugt. Anpassung in bestehende Investitionszyklen koppeln.

Wenn eine Dachsanierung oder Fassadenrenovierung ohnehin ansteht, sind die Grenzkosten für eine Begrünung am niedrigsten. Anpassung als Add-on auf geplante Investitionen reduziert den Budgetwiderstand erheblich und macht aus einem zusätzlichen Posten eine inkrementelle Entscheidung. Wirkung kontinuierlich nachverfolgen.

Anpassung ist kein Einmalprojekt. Eine laufende Wirkungsmessung erlaubt es, Budgets zu rechtfertigen, Annahmen zu kalibrieren und in der nächsten Allokationsrunde präziser zu steuern. Ohne Messung bleibt jede Anpassungsstrategie eine Wette, mit Messung wird sie zur lernenden Investitionsentscheidung.

Vom Kostenposten zur Kapitalanlage-Frage

Die wichtigste Verschiebung ist semantisch und zugleich grundlegend. Solange Anpassung als unvermeidlicher Aufwand verstanden wird, konkurriert sie mit anderen Budgetposten und verliert. Sobald sie als Investitionsentscheidung mit messbarer Rendite erscheint, wird sie Teil regulärer Kapitalallokation und skaliert. Die Daten und die methodische Grundlage dafür sind vorhanden. Was fehlt, ist die konsequente Anwendung in den Entscheidungsprozessen, in denen Anpassung am Ende tatsächlich gebaut wird.





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