Reformen-Cockpit Steuern

Wie ist der Stand aktueller Gesetzgebungsverfahren im Steuerrecht? Was wurde bereits umgesetzt und was kommt noch? Hier finden Sie einen Überblick über alle wichtigen Steuerreformen.

Mo­der­ni­sie­rung des Kör­per­schaft­steu­er­rechts

Mit dem Ge­setz zur Mo­der­ni­sie­rung des Kör­per­schaft­steu­er­rechts (Kö­MoG) soll insbesondere eine Option zur Körperschaftsteuer für Personenhandelsgesellschaften und Partnerschaftsgesellschaften eingeführt werden. Zudem sollen künftig Verluste aus Währungskursschwankungen im Zusammenhang mit Gesellschafterdarlehen als Betriebsausgabe abgezogen werden können. Mit der Erweiterung des persönlichen Anwendungsbereichs für Umwandlungen im Sinne des UmwStG soll außerdem das Umwandlungsteuerrecht weiter globalisiert werden.

19. März 2021 Referentenentwurf 24. März 2021 Kabinettsbeschluss 21. Mai 2021 Verabschiedung Bundestag 25. Juni 2021 Verabschiedung Bundesrat (geplant) offen Verkündung

Aktueller Gesetzentwurf

Mehrwersteuer-Digitalpaket (Zweite Stufe)

Die zweite Stufe des MwSt-Digitalpakets bringt zur Jahresmitte erhebliche Änderungen für den E-Commerce. Ein Teil der Regelungen gilt bereits seit dem 1.4.2021. Setit diesem Tag können die betroffenen Unternehmen ihre Teilnahme an den sog. One-Stop-Shops (OSS) nach den §§ 18i (Nicht-EU-Regelung), 18j (EU-Regelung) und 18k UStG (Import-One-Stop-Shop) anzeigen (sprich: sich für diese besonderen Besteuerungsverfahren "anmelden"). Die übrigen neuen E-Commerce-Regelungen gelten dann ab dem 1.7.2021.

Die Umsetzung erfolgte im Jahr 2020 durch das Jahressteuergesetz 2020

Verkündete Gesetzesfassung

Weitere Informationen zu den Änderungen haufe.de/steuern bieten unsere News:

Neuregelungen im Umsatzsteuerrecht sind meist komplex. Insbesondere die Änderungen des MwSt-Digitalpakets stellt viele Unternehmen vor große Herausforderungen.

Weitere unterstützende Fachinhalte zum Download und eine interaktive Übersicht zur Reform finden Sie auf der Website: www.haufe.de/mwst-digitalpaket

Entlastung von Abzugsteuern und weitere Gesetzesänderungen

Das Gesetz zur Modernisierung der Entlastung von Abzugsteuern und der Bescheinigung von Kapitalertragsteuer zielt darauf ab, das Verfahren zur Entlastung beschränkt Steuerpflichtiger von der Kapitalertragsteuer und vom Steuerabzug nach § 50a EStG beim BZSt möglichst effizient zu gestalten und so weit wie möglich gegen Missbrauch und Betrug zu wappnen. Außerdem wird mit dem Gesetz die Zahlungsfrist für die Steuerbefreiung von Corona-Sonderzahlungen nach § 3 Nr. 11a EStG bis zum 31.3.2022 verlängert.

20. November 2020 Referentenentwurf 20. März 2021 Kabinettsbeschluss 5. Mai 2021 Verabschiedung Bundestag 28. Juni 2021 Verabschiedung Bundesrat offen Verkündung

Verkündete Gesetzesfassung

Weitere Informationen zu den Änderungen durch dieses Gesetz auf haufe.de/steuern bietet unsere News "Entlastung von Abzugsteuern und weitere Gesetzesänderungen".

ATAD-Umsetzungsgesetz

Mit dem Ge­setz zur Um­set­zung der An­ti-Steu­er­ver­mei­dungs­richt­li­nie sollen Art. 5 (Entstrickungs- und Wegzugsbesteuerung) und Art 9, 9a, 9b (Hybride Gestaltungen) der ATAD umgesetzt werden sowie die Hinzurechnungsbesteuerung (Art. 7 und 8 ATAD) reformiert und zeitgemäß und rechtssicher ausgestaltet werden. In diesem Zusammenhang sollen die Regelungen zur Sicherstellung einer fairen Aufteilung der Besteuerungsrechte bei multinationalen Unternehmen zeitgemäß ausgestaltet (§ 90 AO, § 1 AStG) sowie eine klare Rechtsgrundlage für Vorabverständigungsverfahren (§ 89a AO) geschaffen werden. Auch die Fristen für die Einkommensteuererklärungen 2020 werden mit dem Gesetz verlängert.

10. Dezember 2019 Referentenentwurf 24. März 2021 Kabinettsbeschluss 21. Mai 2021 Verabschiedung Bundestag 25. Juni 2021 Verabschiedung Bundesrat (geplant) offen Verkündung

Aktueller Gesetzentwurf

Weitere Informationen zu den Änderungen durch dieses Gesetz auf haufe.de/steuern bietet unsere News "ATAD-Umsetzungsgesetz und längere Steuererklärungsfristen".

Einen ausführlichen Beitrag zur Reform des internationalen Steuerrechts finden Sie in Haufe Steuer Office Gold.

Die Online-Seminarreihe "Steuerrecht aktuell" legt den Fokus die Änderungen aus Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwaltung, die Steuerberater und deren Mandanten (Unternehmen und Privatpersonen) beachten müssen. Die Reform des internationalen Steuerrechts wird am 21.7.2021 thematisch behandelt. Sichern Sie sich jetzt Ihren Platz.

Steueroasen-Abwehrgesetz

Das sog. Steueroasen-Abwehrgesetz soll die Schlussfolgerungen des Rates der Europäischen Union zur EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke (sog. "schwarze Liste") sowie die seitdem in diesem Zusammenhang durch die Gruppe Verhaltenskodex verhandelten und vom Rat gebilligten Maßnahmen durch die Schaffung eines neuen Stammgesetztes "Gesetz zur Abwehr von Steuervermeidung und unfairem Steuerwettbewerb" in das deutsche Recht umsetzen.

15. Februar 2021 Referentenentwurf 31. März 2021 Kabinettsbeschluss 10. Juni 2021 Verabschiedung Bundestag 25. Juni 2021 Verabschiedung Bundesrat (geplant) offen Verkündung

Aktueller Gesetzentwurf

Weitere Informationen zu den Änderungen durch dieses Gesetz auf haufe.de/steuern bietet unsere News "Steueroasen-Abwehrgesetz".

Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes

Das Gesetz zur Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes dient der Eindämmung von Steuergestaltungen mittels Share Deals im Grunderwerbsteuerrecht. Die Änderungen waren zunächst im Referentenentwurf eines Gesetzes zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften ("JStG 2019") vorgesehen. Sie wurden dann in ein eigenes Gesetzgebungsverfahren ausgelagert.

- Referentenentwurf 31. Juli 2019 Kabinettsbeschluss 21. April 2021 Verabschiedung Bundestag 7. Mai 2021 Verabschiedung Bundesrat 17. Mai 2021 Verkündung

Verabschiedete Gesetzesfassung

Weitere Informationen zu den Änderungen durch dieses Gesetz auf haufe.de/steuern bietet unsere News "Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes".

zu den Änderungen durch dieses Gesetz auf haufe.de/steuern bietet unsere News "Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes".

Fondsstandortgesetz

Für Beschäftigte in Start-ups und anderen Kleinunternehmen soll es attraktiver werden, Anteile an ihrer Firma zu übernehmen. Daher sollen derartige Kapitalbeteiligungen steuerlich stärker gefördert werden. Zudem wird für Arbeitnehmer von Startup-Unternehmen eine neue Regelung aufgenommen, nach der die Einkünfte aus der Übertragung von Vermögensbeteiligungen am Unternehmen des Arbeitgebers zunächst nicht besteuert werden. Außerdem soll die Umsatzsteuerbefreiung für die Verwaltungsleistung von Investmentfonds auf die Verwaltung von Wagniskapitalfonds ausgedehnt werden.

3. Dezember 2020 Referentenentwurf 20. Januar 2021 Kabinettsbeschluss 26. März 2021 Verabschiedung Bundestag 28. Mai 2021 Verabschiedung Bundesrat 10. Juni 2021 Verkündung

Verkündete Gesetzesfassung

Weitere Informationen zu den Änderungen durch dieses Gesetz auf haufe.de/steuern bietet unsere News "Fondsstandortgesetz verbessert Rahmenbedingungen für Mitarbeiterbeteiligungen".

Grundsteuerreform

2018 wurde die bisherige Regelung der Grundsteuer vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt. 2025 muss die Berechnung auf neuer Grundlage erfolgen.

Im Bundesmodell ermöglicht eine Öffnungsklausel den Ländern, eigene Wege bei der Grundsteuer zu gehen. Sachsen, Hamburg, Niedersachsen, Baden-Württemberg, Bayern und Hessen haben bereits eigene Gesetzentwürfe auf den Weg gebracht. Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen wollen das Bundesmodell komplett übernehmen. Das Saarland will das Bundesmodell weitgehend übernehmen - von der Öffnungklausel für die Bundesländer soll hier aber trotzdem Gebrauch gemacht werden.

Mit einem neuen GrStG-Kommentar von Michael Roscher, zunächst als "Erstkommentierung zum reformierten Grundsteuergesetzes mit Bewertungsrecht", verschaffen Sie sich rasch einen fundierten Überblick über die Grundsteuerreform des Bundes.