Zinsschranke und Zinshöhenschranke

Der Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung von Wachstumschancen, Investitionen und Innovation sowie Steuervereinfachung und Steuerfairness ("Wachstumschancengesetz") enthält wesentliche Änderungen zur steuerlichen Abzugsfähigkeit von Vergütungen für Fremdkapital. Die Änderungen können erhebliche Auswirkungen auf bestehende und geplante Finanzierungsstrukturen haben.

Einerseits enthält der Gesetzentwurf Änderungen der Zinsschranke gem. § 4h EStG i. V. m. § 8a KStG. Andererseits ist in dem Gesetzentwurf eine neue Regelung enthalten, die den Zinsabzug der Höhe nach beschränken kann. Diese sogenannte Zinshöhenschranke soll als neuer § 4l EStG eingeführt werden.

Funktionsweise der Zinsschranke und aktuelle Regelungen

Die Zinsschranke gem. § 4h EStG verbietet den steuerlichen Abzug, soweit die Zinsaufwendungen die Zinserträge und eine steuerliche EBITDA-Größe (verrechenbares EBITDA gem. § 4h Abs. 1 Satz 2 EStG) eines Betriebs überschreiten. Ab einem bestimmten Verhältnis von Zinssaldo zur Ertragskraft des Betriebs, sind Zinsaufwendungen somit aufgrund der Zinsschranke nicht abzugsfähig.

In einem Wirtschaftsjahr nicht abziehbare Zinsaufwendungen sind als Zinsvortrag in die Zukunft vorzutragen. Soweit das verrechenbare EBITDA den Zinssaldo eines Betriebs übersteigt, entsteht ein EBITDA-Vortrag, der in die folgenden fünf Wirtschaftsjahre vorzutragen ist. Bei Aufgabe oder Übertragung eines Betriebs gehen nicht verbrauchte EBITDA-Vorträge und Zinsvorträge unter.

Die Zinsschranke enthält drei Ausnahmen. Ist eine der Ausnahmen erfüllt, ist die Zinsschranke nicht anwendbar:

Eine Freigrenze bei einem Zinssaldo eines Betriebs von weniger als drei Millionen Euro.

Eine Ausnahme für Betriebe, die nicht zu einem Konzern gehören (Konzernklausel oder Stand-alone-Klausel).

Die Möglichkeit über einen Eigenkapitalvergleich nachzuweisen, dass die Eigenkapitalquote des Betriebs eine für den zugehörigen Konzern typische Eigenkapitalquote ist und die Eigenkapitalquote des Konzerns um maximal zwei Prozentpunkte unterschreitet (Escapeklausel).

Für die zweite und dritte Ausnahme kann für Körperschaften eine Rückausnahme vorliegen, wenn eine schädliche Gesellschafterfremdfinanzierung vorliegt (§ 8a Abs. 2 und 3 KStG).

Im Gesetzentwurf des Wachstumschancengesetz vorgesehene Änderungen

Mit dem Wachstumschancengesetz plant der Gesetzgeber gleich mehrere Anpassungen der Zinsschranke. Als Begründung wird angeführt, dass die Zinsschranke durch das Wachstumschancengesetz an die EU-Anti-Steuervermeidungsrichtlinie (ATAD) angepasst wird. Die deutsche Regelung zur Zinsschranke entspricht den Vorgaben der ATAD allerdings bereits weitestgehend.

Die Änderungen sollen ab dem Tag des Gesetzesbeschluss des Deutschen Bundestages aber nicht vor dem 1.1.2024 anwendbar sein. Im Einzelnen sieht der Gesetzentwurf folgende zentrale Änderungen vor:

Definition Nettozinsaufwendungen

Der Zinssaldo eines Betriebs, also die Differenz von Zinsaufwendungen und Zinserträgen soll zukünftig als „Nettozinsaufwendungen“ definiert werden. Dadurch kann der Gesetzestext an mehreren Stellen verkürzt werden.

(Vermeintliche) Klarstellung zum EBITDA-Vortrag

Ein EBITDA-Vortrag entsteht im Rahmen der Zinsschranke nach aktuellem Gesetzeswortlaut nicht, wenn eine Ausnahme der Zinsschranke anwendbar ist. Zusätzlich soll mit dem Wachstumschancengesetz in den Gesetzeswortlaut aufgenommen werden, dass ein EBITDA-Vortrag ebenfalls nicht in Wirtschaftsjahren entsteht, in denen die Zinsaufwendungen die Zinserträge eines Betriebs nicht übersteigen. Es soll sich bei dieser Regelung lediglich um eine Klarstellung handeln.

Keine Anwendung von Ausnahmen, soweit ein Zinsvortrag Zinsaufwendungen erhöht

Ausnahmen der Zinsschranke sollen nicht anwendbar sein, soweit Zinsaufwendungen in einem Wirtschaftsjahr durch einen Zinsvortrag erhöht wurden. Zweck dieser Regelung ist, dass Zinsvorträge nicht allein aufgrund der Anwendung von Ausnahmereglungen der Zinsschranke genutzt, sondern nur mit ausreichendem verrechenbaren EBITDA verrechnet werden sollen.

Verschärfung der Freigrenze (Antifragmentierungsregelung)

Die wohl bedeutsamste Änderung ist die Einführung einer Antifragmentierungsregelung im Rahmen der Freigrenze. Gleichartige Betriebe, die unter der einheitlichen Leitung derselben Person oder Personengruppe stehen oder auf deren Leitung dieselbe Person oder Personengruppe unmittelbar oder mittelbar beherrschenden Einfluss ausüben kann, gelten in der geplanten Fassung der Zinsschranke als ein Betrieb.

Entsprechend findet die Freigrenze in diesen Fällen insgesamt nur einmal für alle betroffenen Betriebe Anwendung und ist auf diese nach den Verhältnissen der Nettozinsaufwendungen aufzuteilen. Diese Regelung wird insbesondere Auswirkungen auf Unternehmensstrukturen haben, in denen mehrere (nicht organschaftlich angebundene) Konzernunternehmen ähnliche Geschäftstätigkeiten (zum Beispiel Bauvorhaben) ausüben und fremdfinanziert sind. In der aktuellen Fassung kann die Zinsschranke in diesen Fällen noch mehrfach genutzt werden.

Änderung der Stand-alone-Klausel und des Konzernbegriffs

Die Voraussetzung für die Ausnahme der Stand-alone-Klausel soll dahingehen angepasst werden, dass der Gesetzeswortlaut nicht mehr auf eine Konzernzugehörigkeit auf Basis von Konsolidierungsvorschriften abstellt, sondern Steuerpflichtige zukünftig keiner Person im Sinne des § 1 Abs. 2 AStG nahestehen dürfen, damit die Ausnahme Anwendung findet. Zudem darf der Steuerpflichtige keine Betriebsstätte in einem Staat haben, in dem sich nicht sein Wohnsitz, gewöhnlicher Aufenthalt, Sitz oder seine Geschäftsleitung befindet. Bei Betrieben von Personengesellschaften treten diese an die Stelle des Steuerpflichtigen.

Die Änderung hat nach der Gesetzesbegründung außerdem zur Folge, dass sich der Konzernbegriff für die Escapeklausel ändert. Dadurch wird der in der Praxis ohnehin nur schwer erfüllbare Escape vermutlich nicht einfacher werden.

Erweiterungen des Begriffs der Zinsaufwendungen und Zinserträge

Zinsaufwendungen im Sinne der Norm sind nicht nur klassische Zinsen, sondern generell Vergütungen für Fremdkapital. Dieser Begriff der Zinsaufwendungen wird durch das Wachstumschancengesetz an die ATAD angepasst und erweitert. Zinsaufwendungen im Sinne der Zinsschranke sollen zukünftig auch mit Vergütungen für Fremdkapital wirtschaftlich gleichwertige Aufwendungen und sonstige Aufwendungen im Zusammenhang mit der Beschaffung von Fremdkapital im Sinne des Art. 2 Abs. 1 der ATAD darstellen. Gleichzeitig wir der Begriff der Zinserträge erweitert. Es ist zu erwarten, dass deutsche Gerichte zukünftig öfter mit der Frage beschäftigt werden, was „wirtschaftlich gleichwertige Aufwendungen und sonstige Aufwendungen“ genau bedeutet.

Untergang EBITDA-Vortrag und Zinsvortrag bei Übertragung eines Teilbetriebs

Zukünftig sollen EBITDA-Vorträge und Zinsvorträge nicht nur bei der Übertragung oder Aufgabe von Betrieben, sondern auch bei der Übertragung oder Aufgabe von Teilbetrieben untergehen. Regelmäßig möchten Steuerpflichtige gerade das Teilbetriebsmerkmal erfüllen (zum Beispiel bei Übertragungen oder Umwandlungen). Durch die Änderung des Wachstumschancengesetz kann es zukünftig auch Fälle geben, in denen ein Teilbetrieb gerade nicht vorliegen soll, um Vorträge der Zinsschranke nicht zu verlieren.

Ausnahme für langfristige öffentliche Infrastrukturprojekte

Zinsaufwendungen für bestimmte langfristige öffentliche Infrastrukturprojekte sollen unter bestimmten Voraussetzungen nicht unter die Zinsschranke fallen. Die Möglichkeit einer solchen Ausnahme sieht auch die ATAD vor.

Aus dem Referentenentwurf nicht übernommene Regelungen

Im Referentenentwurf zum Wachstumschancengesetz waren weitere Anpassungen der Zinsschranke vorgesehen, die es nicht in den Gesetzentwurf geschafft haben. Unter anderem sah der Referentenentwurf noch eine Umwandlung der Freigrenze in einen Freibetrag, sowie den Wegfall der Stand-alone-Klausel und der Escapeklausel vor.

Einordnung der Änderungen

Insbesondere unter Berücksichtigung des Referentenentwurfs sind die geplanten Änderungen der Zinsschranke aus Perspektive der Steuerpflichtigen enttäuschend. Die Umwandlung der Freigrenze in einen Freibetrag hätte die positive Folge gehabt, dass die Auswirkungen der Zinsschranke für betroffene Unternehmen insgesamt abgeschwächt worden wären und Unternehmen mit Nettozinsaufwendungen in der Nähe der Grenze sich nicht mehr krampfhaft unter die Grenze von drei Millionen Euro gestalten müssten.

Die Antifragmentierungsregelungen hat insbesondere für Branchen, die typischerweise hohe Fremdkapitalquoten aufweisen und Investitionen über mehrere Tochtergesellschaften streuen, starkes Gefährdungspotential. Als Beispiel kann die ohnehin schon wirtschaftlich angeschlagenen Baubranche genannt werden.

Einführung einer Zinshöhenschranke (§ 4l EStG neu)

Steuerliche Regelungen, die den Zinsabzug bei unangemessen hohen Zinsen begrenzen, findet man im deutschen Steuerrecht bereits an mehreren Stellen (Zinsschranke, verdeckte Gewinnausschüttung, § 1 AStG). Es gibt zudem bereits mehrere Regelungen gegen die in der Gesetzesbegründung für die Einführung der Zinshöhenschranke genannten aggressive Gestaltungen mit zwischengeschalteten substanzlosen Gesellschaften (Hinzurechnungsbesteuerung, Mindestbesteuerung, § 42 AO).

All diese Regelungen scheinen dem Gesetzgeber jedoch noch nicht auszureichen und der Gesetzentwurf zum Wachstumschancengesetz beinhaltet einen neuen § 4l EStG, die sogenannte Zinshöhenschranke. Laut der Gesetzesbegründung ist die Zinshöhenschranke notwendig, um bestehende Gestaltungsmöglichkeiten mit Gewinnverlagerungspotential zu verhindern.

Räumlicher Anwendungsbereich der Zinshöhenschranke

Obwohl die Zinshöhenschranke grenzüberschreitende Gestaltungen verhindern soll, ist sie grundsätzlich auch auf rein nationale Fälle anwendbar. Dies soll vermutlich Diskriminierungen und einhergehende Verstöße gegen internationales Recht (zum Beispiel gegen die europäischen Grundfreiheiten) verhindern.

Rechtsfolge und Voraussetzungen der Zinshöhenschranke

Nach der Zinshöhenschranke sind Zinsaufwendungen nicht abzugsfähig, soweit diese auf einem über dem Höchstsatz liegenden Zinssatz beruhen. Bei dem Höchstsatz handelt es sich um den um zwei Prozentpunkte erhöhten Basiszinssatz nach § 247 BGB.

Der Basiszinssatz wird jeweils zum 1. Januar und zum 1. Juli eines jeden Jahres durch die Deutsche Bundesbank bekannt gegeben. Der Basiszinssatz beträgt seit dem 1. Juli 2023 3,12 %, sodass der aktuelle Höchstsatz der Zinshöhenschranke bei Anwendbarkeit der Norm 5,12% betragen würde.

Ausnahmen von der Zinshöhenschranke

Die Regelung im Gesetzentwurf des Wachstumschancengesetzes zur Zinshöhenschranke enthält mehrere Ausnahmen/Entlastungsmöglichkeiten:

Finanzierungsmöglichkeiten der obersten Muttergesellschaft

Der Steuerpflichtige kann nachweisen, dass sowohl der Gläubiger als auch die oberste Muttergesellschaft (Verweis auf § 4 Abs. 3 Mindeststeuergesetz) bei sonst gleichen Umständen das jeweilige Kapital nur zu einem über dem Höchstsatz liegenden Zinssatz erhalten können. In diesem Fall gilt der unter gleichen Umständen im günstigsten Fall erzielbare Zinssatz als Höchstsatz.

Als Nachweis sollen zum Beispiel Datenbankstudien auf den Zeitpunkt des Abschlusses der Finanzierungsbeziehung dienen können. Nicht ausreichend sollen nach der Gesetzesbegründung Angebote von Banken oder anderen Gläubigern sein. Die Durchführung von Datenbankstudien führt in der Praxis zu einem erheblichen Mehraufwand für Steuerpflichtige.

Anwendung nur auf Geschäftsbeziehungen zwischen nahestehenden Personen

Die Zinshöhenschranke findet nur auf Finanzierungsbeziehungen zwischen nahestehenden Personen Anwendung. Für die Bestimmung nahestehender Personen gelten die Grundsätze des § 1 Abs. 2 AStG.

Substanztest

Die Zinshöhenschranke findet außerdem keine Anwendung, wenn der Gläubiger im Staat seines Sitzes oder seiner Geschäftsleitung hinsichtlich der Finanzierungstätigkeit einer wesentlichen wirtschaftlichen Tätigkeit nachgeht. Für die Bestimmung der wesentlichen wirtschaftlichen Tätigkeit gelten die Grundsätze des im Rahmen der Hinzurechnungsbesteuerung anwendbaren Substanztests (§ 8 Abs. 2 AStG). Der Substanztest ist nicht anwendbar, wenn mit dem jeweiligen Staat kein ausreichender Informationsaustausch besteht.

Vorgesehene Anpassungsmöglichkeit der Zinshöhenschranke

Da der Höchstsatz aufgrund der halbjährigen Anpassung des Basiszinssatzes gem. § 247 BGB dynamisch ist, soll der Steuerpflichtige bei einer Reduktion des Basiszinssatzes von der Zinshöhenschranke betroffene Finanzierungsbeziehungen anpassen. Dafür gibt der Gesetzgeber den Steuerpflichtigen eine gewisse Reaktionszeit.

Gem. § 4l Abs. 2 EStG neu finden die Regelungen der Zinshöhenschranke bei einer Anpassung des Basiszinssatzes erst nach Ablauf eines Monats Anwendung. Damit bleibt dem Steuerpflichtigen ein Monat Zeit, Zinssätze zu korrigieren. Steuerpflichtige mit Finanzierungsbeziehungen, die potentiell von der Zinshöhenschranke betroffen sein könnten, sollten daher zukünftig zweimal im Jahr die Bekanntgebungen der Deutschen Bundesbank verfolgen.

Einordnung der Zinshöhenschranke

Es überrascht etwas, dass neben der bereits bestehenden Anzahl an Missbrauchsvermeidungsnormen, die Gewinnerlagerungen mit Hilfe von grenzüberschreitenden Finanzierungsbeziehungen verhindern sollen, nun noch eine weitere Norm mit entsprechendem Ziel eingeführt werden soll. Fraglich ist, ob es tatsächlich Fälle geben wird, bei denen allein aufgrund der Zinshöhenschranke eine steuerliche Einkommenskorrektur erfolgt.

Spannend ist auch die Frage, in welchem Verhältnis die Zinshöhenschranke zu den bereits bestehenden Regelungen steht, die den Zinsabzug einschränken. Die Finanzverwaltung wird die Zinshöhenschranke sicherlich als Ergänzung neben den bereits bestehenden Regelungen anwenden. Andernfalls könnte argumentiert werden, dass Finanzierungsbeziehungen mit Zinssätzen unterhalb des Höchstzinssatzes der Höhe nach generell steuerlich fremdüblich sind.

Fazit

Die geplanten Änderungen der Zinsschranke und Einführung der Zinshöhenschranke werden die Finanzierung mit Fremdkapital zunehmend unattraktiver machen. Die Regelungen stellen im Hinblick auf die deutlich gestiegenen Fremdkapitalkosten eine weitere Belastung für die Steuerpflichtigen dar. Für ohnehin schon wirtschaftlich angeschlagene Unternehmen können die Änderungen weitreichende Konsequenzen haben. Steuerpflichtige sollten potenzielle Auswirkungen der beiden Regelungen auf ihre eigenen Unternehmen prüfen.

Es scheint politisch gewollt zu sein, Fremdkapital zunehmend unattraktiver zu machen. Ein alternativer Ansatz könnte aber auch sein, Eigenkapitalfinanzierungen attraktiver zu machen, indem ein fiktiver steuerlicher Zinsabzug auf Eigenkapital zugelassen würde. Andere Länder haben solche Regelungen bereits seit einiger Zeit implementiert. Dadurch könnten Finanzierungen durch Fremdkapital im Verhältnis zu Finanzierungen mit Eigenkapital unattraktiver gemacht werden, ohne weitere wirtschaftliche Nachteile bei Steuerpflichtigen zu generieren.

Tipp der Redaktion: Hier finden Sie einen nach Steuerarten geordneten Überblick über alles wichtigen Änderungen durch das Wachstumschancengesetz