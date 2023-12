Teile des Wachstumschancengesetzes ausgelagert

Bild: Adobe Systems, Inc. Teile des Wachstumschancengesetzes können nun doch noch zum Jahreswechsel umgesetzt werden.

Teile des Wachstumschancengesetzes wurden mittels Änderungsanträgen in das Kreditzweitmarktförderungsgesetz übernommen, das am 13.12.2023 im Finanzausschuss des Bundestages beraten wurde. Enthalten sind dort nun auch die für die Praxis wichtigen Anpassungen an das MoPeG.