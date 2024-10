Vordruck: vereinfachte Veranlagung von Rentnern und Pensionären

Das BMF hat neue Erklärungsvordrucke ab VZ 2022 zur vereinfachten Veranlagung von Rentnern und Pensionären veröffentlicht.

Neue Vordrucke zur Veranlagung von Alterseinkünften

Mit Unterstützung des BMF haben die Länder Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen haben im Jahr 2018 ein Pilotprojekt gestartet, um Steuererklärungen für Rentner und Pensionäre zu vereinfachen. Das Projekt wird fortgesetzt und der Vordruck ab VZ 2022 so gestaltet, dass dieser auch am Computer ausgefüllt und mit individuellen Daten gespeichert werden kann. Der Vordruck kann dann ausgedruckt, unterschrieben und an das Finanzamt geschickt werden.

Weitere Informationen: BMF, Meldung v. 16.10.2024