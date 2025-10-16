Was ist der ESRS VSME?

Die Entwicklung des ESRS VSME

Die EU-Kommission beauftragte EFRAG, einen freiwilligen Nachhaltigkeitsberichtsstandard für nicht kapitalmarktorientierte KMU zu entwickeln (ESRS VSME). Im Januar 2024 veröffentlichte EFRAG den Exposure Draft (ED ESRS VSME) und die „Basis for Conclusions“ zur öffentlichen Konsultation und übermittelte am 17.12.2024 den finalisierten ESRS VSME samt „Basis for Conclusions“ an die EU-Kommission.

Am 30.7.2025 verabschiedete die EU-Kommission ihre Empfehlung für den Standard für die freiwillige Nachhaltigkeitsberichterstattung kleiner und mittlerer Unternehmen (C(2025) 4984 final). Ausdrücklich empfiehlt die EU-Kommission nicht börsennotierten KMU und Kleinstunternehmen, die freiwillig Nachhaltigkeitsinformationen vorlegen möchten, den von EFRAG entwickelten ESRS VSME anzuwenden. Gleichzeitig empfiehlt die EU-Kommission Finanzinstituten, Finanzmarktteilnehmern, Versicherungsunternehmen, Kreditinstituten und anderen Unternehmen, die Nachhaltigkeitsinformationen von KMU benötigen, ihre Informationsersuchen so weit wie möglich auf die im VSME ESRS definierte freiwillige Nachhaltigkeitsberichterstattung zu beschränken. Hierbei wird auf den VSME ESRS in Gänze, nicht etwa nur auf das Basis-Modul verwiesen. Darüber hinaus spricht die EU-Kommission auch Empfehlungen für die Mitgliedstaaten aus, denen demnach bei der Förderung der Anwendung des VSME eine wichtige Rolle zukommt.

Grund zur Entwicklung des ESRS VSME

Der VSME ESRS kann bereits jetzt von allen Unternehmen, die nicht in den Anwendungsbereich der CSRD fallen, angewendet werden. Auch wenn keine gesetzliche Pflicht zur Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichts vorgesehen ist, können KMU – aber auch andere nicht von der CSRD betroffene Unternehmen, wie insbesondere Personengesellschaften – durch den wachsenden gesellschaftlichen Druck oder vermehrte Nachhaltigkeitsanfragen von Stakeholdern dazu gedrängt werden, über Nachhaltigkeitsthemen zu berichten. Infolgedessen entwickelte die EFRAG den VSME ESRS, um freiwillig berichtenden KMU ein einfaches und standardisiertes Rahmenwerk bereitzustellen, das es ihnen ermöglicht, Anfragen nach Nachhaltigkeitsinformationen von Stakeholdern effizient und adäquat zu beantworten und somit ihre Beteiligung am Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft zu erleichtern.

ESRS VSME als value chain cap für Informationsabfragen

Das Hauptziel besteht darin, dass der VSME ESRS zur Grundlage für Kreditgeber, Investoren und Geschäftspartner in der Wertschöpfungskette wird, wenn sie ihre ESG-Datenanforderungen für KMU definieren. Konkret bedeutet dies, dass der VSME ESRS – basierend auf der Marktakzeptanz – die derzeit zahlreichen ESG-Datenanforderungen (die für KMU mit erheblichen Vorbereitungsaufwänden verbunden sind) begrenzen soll, indem er die verschiedenen unkoordinierten ESG-Fragebögen ersetzt. Dabei berücksichtigt der ESRS VSME dieselben Nachhaltigkeitsthemen wie die vollständigen ESRS. Der Standard ist jedoch mit Rücksicht auf die spezifischen Merkmale von KMU in seiner Ausgestaltung verhältnismäßig an deren Anforderungen und Ressourcen angepasst (ESRS VSME, Tz. 3).