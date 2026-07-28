Sind Hitzewellen nicht eher ein Thema für HR? Auf den ersten Blick scheint das plausibel: Arbeitsschutz, Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Mitarbeitenden liegen klassisch im Verantwortungsbereich von Personalabteilungen. Tatsächlich greift diese Sicht jedoch zu kurz. Denn die Auswirkungen von Hitze beschränken sich nicht auf einzelne Beschäftigte, sondern betreffen ganze Wertschöpfungsketten.

Hitzewellen können zu konkreten operativen Störungen führen: Anlagen fallen aus, Mitarbeitende sind weniger leistungsfähig, Lieferketten geraten unter Druck, Stromausfälle unterbrechen Prozesse und kurzfristige Schutzmaßnahmen verursachen zusätzliche Kosten. Viele dieser Effekte werden nicht sofort sichtbar, sondern schlagen sich zeitverzögert in Reparaturaufwand, Produktivitätsverlusten, höheren Beschaffungskosten, Sonderlogistik, Ausschuss, Überstunden oder geringeren Deckungsbeiträgen nieder.

Für Mitarbeitende im Rechnungswesen stellt sich daher eine zunehmend relevante Frage: Welche Kosten entstehen durch Hitzewellen und welche Kosten wären erforderlich, um diese Risiken präventiv zu begrenzen? Genau dieser Vergleich hilft, Hitzerisiken nicht nur als HR-Thema zu betrachten, sondern als betriebswirtschaftlich steuerbare Größe.

Hitze als operatives Risiko mit finanzieller Wirkung

Die Relevanz nimmt sichtbar zu: Nach Angaben des Copernicus Climate Change Service war der Juni 2026 in Westeuropa der wärmste Juni seit Beginn des ERA5-Datensatzes; die Durchschnittstemperatur lag dort bei 20,74 °C und damit 3,06 °C über dem Referenzzeitraum 1991–2020. Für Europa insgesamt war es der zweitwärmste Juni im Datensatz. Damit wird deutlich, dass Unternehmen Hitzewellen nicht mehr als seltene Ausnahmeereignisse behandeln sollten, sondern als wiederkehrende operative Risikofaktoren (Copernicus Climate Change Service, 2026, July 9, Record heatwave brings hottest June for western Europe during second-warmest June globally, European Centre for Medium-Range Weather Forecasts). Auch der Deutsche Wetterdienst warnte Ende Juni 2026 über einen längeren Zeitraum vor Hitze; vielerorts wurden Höchstwerte von 35 °C bis teilweise über 40 °C erwartet (Deutscher Wetterdienst, 2026, June 25, Deutscher Wetterdienst warnt über langen Zeitraum vor Hitze, DWD).

Für Unternehmen bedeutet das: Hitze ist kein singuläres Wetterereignis, sondern ein wiederkehrender Risikofaktor für Prozesse, Personal, Energieversorgung und Lieferketten. Trotzdem wird Hitze üblicherweise nicht als Treiber in unternehmensspezifischen Treibermodellen betrachtet. Die Folgen erscheinen verteilt in unterschiedlichen GuV-Positionen: Instandhaltungsaufwand, Personalaufwand, Energiekosten, Fremdleistungen, Logistikkosten, Materialaufwand, sonstige betriebliche Aufwendungen oder Mindererlöse. Damit besteht die Gefahr, dass Unternehmen die tatsächlichen Kosten von Hitzewellen unterschätzen.

Eine aktuelle Prognos-Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales beziffert die direkten betriebswirtschaftlichen Kosten eines einzelnen Hitzetages mit einer Tageshöchsttemperatur von mindestens 30 °C für Deutschland auf rund 431 Mio. EUR. Rund 97 % davon entfallen auf Produktivitätsverluste; hinzu kommen 13 Mio. EUR durch Arbeitsausfälle und Arbeitsunfälle sowie 76.500 Fehltage durch hitzeinduzierte Krankheiten und Unfälle pro Hitzetag (Prognos, 2026, Arbeitsschutz im Klimawandel: Hitzebedingte Risiken und Kosten für die Arbeitswelt, Prognos AG).

Eine Studie von Allianz Trade befasst sich ebenfalls mit den milliardenschweren Auswirkungen von Hitzewellen.

Maschinen, Anlagen und IT: Wenn Hitze Verfügbarkeit kostet

Hohe Temperaturen können technische Systeme stärker belasten. Produktionsanlagen, Kühlaggregate, Kompressoren, Serverräume, Lagertechnik oder elektrische Komponenten arbeiten bei Hitze häufig näher an ihren Belastungsgrenzen. Die Folge können häufigere Störungen, reduzierte Maschinenlaufzeiten, ungeplante Stillstände oder eine verkürzte Lebensdauer einzelner Komponenten sein.

Typische negative Kostenfolgen sind Reparaturkosten, Ersatzteilkosten, externe Serviceeinsätze, Zuschläge für kurzfristige Wartung, Produktionsausfälle, Ausschuss, Nacharbeit, Qualitätsprüfungen, Vertragsstrafen bei Lieferverzug sowie Opportunitätskosten aus nicht realisierten Umsätzen. Hinzu kommen mögliche Mehrkosten beim Wiederanfahren von Anlagen, bei der Umplanung von Produktionsreihenfolgen oder bei zusätzlichen Sicherheits- und Qualitätskontrollen.

Präventionskosten entstehen insbesondere durch vorbeugende Wartung, Temperatur- und Zustandsmonitoring, zusätzliche Sensorik, bessere Belüftung und Kühlung, Wartungsverträge mit garantierten Reaktionszeiten, Ersatzteilbevorratung, Redundanzen bei kritischen Anlagen, Brandschutzmaßnahmen, technische Gebäudemaßnahmen sowie Investitionen in IT- und Serverraumkühlung. Für das Rechnungswesen ist entscheidend, diese Kosten nicht nur als Aufwand zu betrachten, sondern mit vermiedenen Stillstands- und Folgekosten zu vergleichen.

Stromausfälle und Netzstörungen bei Hitze: Kleine Unterbrechung, große Wirkung

Hitzewellen erhöhen den Strombedarf, insbesondere durch Kühlung, Lüftung, Klimaanlagen und technische Infrastruktur. Die Internationale Energieagentur zeigt, dass der Strombedarf an heißen Tagen stark durch Kühlung getrieben wird: Während früher Sommerhitze im Jahr 2025 lag der abendliche Strombedarf in Frankreich um 25 % über dem saisonalen Durchschnitt; in New York, mit deutlich höherer Klimaanlagenverbreitung, lag der Wert sogar 90 % darüber. Für Indien berechnet die IEA, dass ein zusätzlicher Grad Außentemperatur im Jahr 2024 mit rund 7 GW zusätzlicher Spitzenlast verbunden war (International Energy Agency, 2025, July 28, Staying cool without overheating the energy system, IEA).

Für Unternehmen können selbst kurze Stromunterbrechungen erhebliche finanzielle Folgen haben. Dazu zählen Produktionsstillstände, Datenverluste, IT-Ausfälle, Störungen in automatisierten Prozessen, Ausschuss bei unterbrochenen Produktionschargen, Verderb gekühlter Waren, Zusatzaufwand für Neustarts, Sonderprüfungen, Überstunden zur Aufholung von Rückständen sowie Reputationsschäden bei Kunden.

Präventiv relevant sind Kosten für Notstromaggregate, unterbrechungsfreie Stromversorgung, Batteriespeicher, Lastmanagement, Netzqualitätsmessung, redundante Energieversorgung kritischer Prozesse, Wartung von Notfallsystemen, Blackout- und Wiederanlaufpläne, Testläufe, Schulungen und gegebenenfalls Versicherungsprämien für Betriebsunterbrechungsrisiken. Auch diese Kosten sollten nicht isoliert betrachtet werden, sondern im Verhältnis zu potenziellen Ausfallkosten je Stunde oder je betroffenem Prozess.

Personal: Leistungsfähigkeit, Fehlzeiten und Arbeitsschutz

Natürlich bleibt Hitze auch ein klassisches HR-Thema. Sie wirkt unmittelbar auf Beschäftigte. Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin untersuchte in einer realitätsnahen Büroarbeitsplatzstudie Raumtemperaturen von 23–26 °C, 29–32 °C und 33–35 °C. Die Ergebnisse waren differenziert: Aufmerksamkeit, verbales und numerisches Denkvermögen zeigten in der vierstündigen Versuchsanordnung keine signifikanten Veränderungen; gleichzeitig nahmen die subjektive Akzeptanz höherer Temperaturen, die Erholtheit und die Anstrengungsbereitschaft ab (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, 2012, Hitzebeanspruchung und Leistungsfähigkeit in Büroräumen bei erhöhten Außentemperaturen, BAuA).

Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) weist zudem darauf hin, dass bei Überschreitung einer Lufttemperatur im Raum von 30 °C wirksame Maßnahmen erforderlich sind, um die Beanspruchung zu reduzieren. Dabei sind technische und organisatorische Maßnahmen den personenbezogenen Maßnahmen vorzuziehen. Beispiele sind Sonnenschutz, Lüftung, klimatisierte Räume, angepasste Arbeitszeiten, zusätzliche Pausen, Bereitstellung von Getränken und Hitzeschutzpläne (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, 2026, Hitze und Trockenheit: Prävention im Klimawandel, DGUV).

Negative Kostenfolgen entstehen durch geringere Produktivität, langsamere Bearbeitungsgeschwindigkeit, höhere Fehlerquoten, mehr Pausenbedarf, krankheitsbedingte Fehlzeiten, Unfallrisiken, zusätzliche Vertretungen, temporäre Arbeitskräfte, Überstunden, Schichtumstellungen und möglicherweise geringere Servicequalität. In administrativen Bereichen kann dies etwa längere Durchlaufzeiten, verspätete Monatsabschlüsse oder verzögerte Kundenreaktionen betreffen. In Produktion, Logistik, Bau, Handel oder Außendienst sind die Effekte häufig noch unmittelbarer.

Präventionskosten umfassen technische Kühlung, Sonnenschutz, Verschattung, Lüftung, Ventilatoren, Trinkwasserversorgung, Kühlkleidung, persönliche Schutzausrüstung, arbeitsmedizinische Beratung, zusätzliche Pausenregelungen, Schichtverlagerungen in kühlere Tageszeiten, Homeoffice-Regelungen, Kommunikation, Unterweisungen und Anpassungen der Arbeitsorganisation. Für das Rechnungswesen ist hierbei wichtig, nicht nur die direkten Kosten der Maßnahmen zu erfassen, sondern auch deren Wirkung auf Produktivität, Fehlzeiten und Fehlerkosten abzuschätzen.

Beschaffung und Lieferketten: Hitze endet nicht am Werkstor

Hitzewellen können auch Lieferanten, Transportdienstleister und Vorprodukte betreffen. Besonders relevant ist dies bei temperaturkritischen Materialien, Lebensmitteln, pharmazeutischen Produkten, chemischen Stoffen, Elektronikkomponenten oder saisonal stark nachgefragten Produkten wie Kühltechnik, Ventilatoren, Ersatzteilen, Getränken oder Arbeitsschutzartikeln. Steigt die Nachfrage abrupt oder fallen Lieferanten hitzebedingt aus, können Engpässe, Preissteigerungen und längere Lieferzeiten entstehen.

Dass sich Hitzerisiken nicht auf den eigenen Standort beschränken, zeigen neuere Modellierungen zu globalen Lieferketten. Eine 2024 in Nature veröffentlichte Studie schätzt, dass hitzebedingte wirtschaftliche Verluste nicht nur durch Gesundheits- und Produktivitätseffekte entstehen, sondern zunehmend auch durch indirekte Verluste entlang globaler Lieferketten. Bis 2060 könnten die erwarteten globalen wirtschaftlichen Verluste je nach Szenario 0,6 % bis 4,6 % erreichen; indirekte Verluste entlang von Lieferketten machen dabei 12 % bis 43 % der Gesamtschäden aus (Sun et al., 2024, Global supply chains amplify economic costs of future extreme heat risk, Nature, 627, 797–804).

Mögliche negative Kostenarten sind höhere Einkaufspreise, Eilzuschläge, Sonderfrachten, Luftfracht statt Standardtransport, Lagermehrkosten, Vertragsstrafen, Produktionsstillstände wegen fehlender Komponenten, Kosten für kurzfristige Ersatzlieferanten, Qualitätsverluste durch Transporttemperaturen sowie Aufwand für Reklamationen und Nachverhandlungen.

Präventionskosten entstehen durch Lieferantenrisikoanalysen, Dual Sourcing, Sicherheitsbestände, Rahmenverträge, alternative Spezifikationen, temperaturüberwachte Transporte, zusätzliche Lagerkapazitäten, Frühwarnsysteme, Lieferantenaudits und die Integration klimabezogener Risiken in das Supply-Chain-Controlling. Gerade hier zeigt sich, dass Prävention häufig nicht nur Kosten verursacht, sondern auch Versorgungssicherheit und Verhandlungsposition verbessert.

Auswirkungen von Hitze auf Absatz, Service und Kundenversprechen

Hitze kann auch die Marktseite beeinflussen. In manchen Branchen steigt die Nachfrage kurzfristig stark, etwa bei Kühlprodukten, Getränken, Klimatisierung, Wartungsleistungen oder bestimmten Gesundheits- und Sicherheitsprodukten. In anderen Bereichen sinkt die Nachfrage, weil Kunden Aktivitäten verschieben oder Betriebsabläufe einschränken. Beides kann Kosten verursachen.

Negative Folgen zeigen sich etwa in entgangenen Umsätzen durch Nichtverfügbarkeit, höheren Servicekosten, zusätzlichen Hotline- und Kundendienstkapazitäten, Lieferverzögerungen, Preisnachlässen, Kulanzleistungen oder Vertragsstrafen bei nicht eingehaltenen Service Level Agreements. Auch Marketing- und Vertriebskosten können steigen, wenn Unternehmen kurzfristig auf veränderte Nachfrage reagieren müssen.

Präventiv können Unternehmen in bessere Absatzprognosen, Szenarioplanung, flexible Kapazitäten, priorisierte Kundenbelieferung, Notfallkommunikation, Servicepartnernetzwerke und transparente Kundeninformationen investieren. Für das Rechnungswesen bietet sich hier eine Verbindung von Absatzplanung, Kapazitätsplanung und Risikomanagement an.

Finanzielles Risiko: Was Unternehmen hinsichtlich Hitzewellen konkret tun können

Der erste Schritt besteht darin, Hitzeereignisse als auswertbare Ursache in den internen Daten sichtbar zu machen. Dazu können Unternehmen hitzebedingte Stillstände, Reparaturen, Fehlzeiten, Ausschuss, Eiltransporte, Stromunterbrechungen und Sondermaßnahmen mit geeigneten Kostenarten, Projektnummern oder Ereigniscodes erfassen. Dadurch entsteht eine Grundlage, um wiederkehrende Muster zu erkennen.

Der zweite Schritt ist ein Kostenvergleich zwischen Schadenskosten und Präventionskosten. Auf der Schadensseite stehen insbesondere Instandhaltung, Produktionsausfall, Ausschuss, Personalmehrkosten, Fehlzeiten, Logistikmehrkosten, Vertragsstrafen und Mindererlöse. Auf der Präventionsseite stehen technische Schutzmaßnahmen, organisatorische Anpassungen, Schulungen, Redundanzen, Notfallplanung, Lagerhaltung und Monitoring.

Der dritte Schritt betrifft die Einbindung in Planung und Reporting. Hitzewellen sollten in Forecasts, Risikoberichte, Investitionsrechnungen und Business-Continuity-Planungen integriert werden. Für größere Unternehmen kann zudem relevant sein, ob klimabezogene Risiken im Lagebericht, im Risikobericht oder in der Nachhaltigkeitsberichterstattung angemessen adressiert werden. Entscheidend ist dabei nicht, Hitze pauschal als Klimarisiko zu benennen, sondern die konkreten finanziellen Wirkungsketten im eigenen Geschäftsmodell zu verstehen.

Fazit zu Hitzewellen: Mehr als ein HR-Thema

Hitzewellen sind zweifellos auch ein Thema für HR, aber eben nicht nur. Sie wirken sich auf nahezu alle Unternehmensbereiche aus und schlagen sich in vielen Positionen der GuV nieder. Genau deshalb sind die Mitarbeitenden im Rechnungswesen gefragt. Sie können Transparenz schaffen, Kostenarten strukturieren, Präventionsmaßnahmen betriebswirtschaftlich bewerten und Entscheidungsgrundlagen für Management, Produktion, Personal, Einkauf und Risikomanagement liefern.

Wer Hitze ausschließlich als Personalthema betrachtet, unterschätzt ihre wirtschaftliche Tragweite. Wer sie als operatives und finanzielles Risiko versteht, kann gezielt vorsorgen und die Kosten der Prävention den potenziellen Kosten von Ausfällen, Produktivitätsverlusten und Lieferstörungen gegenüberstellen.