Niemand kennt die Kunden des Unternehmens besser als die Mitarbeiter im Vertrieb. Sie können also gut beurteilen, welche Abnehmer durch die veränderten Zölle betroffen sind, direkt und indirekt. Auch die zu erwartenden Umsatzveränderungen werden hier abgeschätzt. Das Rechnungswesen hat dabei eine Prüffunktion. Dieses Kapitel geht auf die Aufgaben ein, die entstehen.

Die Aufgaben des Rechnungswesens:

Mithilfe der Daten aus der Debitorenbuchhaltung werden alle betroffenen Kunden ermittelt und mit den Annahmen des Vertriebs abgeglichen.

Im Controlling werden die zu den erkannten Kunden gehörenden Absätze und Umsätze ermittelt und als Grundlage der Planung der zu erwartenden Rückgänge durch zusätzliche Zölle zur Verfügung gestellt.

Der Einkauf muss die Kosten der von ihm beschafften Waren neu kalkulieren und die bisherigen Beschaffungsentscheidungen überprüfen. U. U. muss der Lieferant gewechselt werden, Make or Buy-Entscheidungen müssen erneut getroffen werden.

In der Kreditorenbuchhaltung werden die Lieferanten identifiziert, die ihren Sitz in den betroffenen Ländern haben.

Gemeinsam mit dem Controlling prognostiziert der Einkauf mögliche Preisentwicklungen für Waren, die aus den betroffenen Ländern stammen und für die Zölle von den Importeuren an das Unternehmen ganz oder teilweise weitergegeben werden.

Die Kostenrechnung ermittelt neue Herstellungskosten unter Berücksichtigung der zusätzlichen Zölle und veränderter Gemeinkostenverteilungen. Letztere entstehen, weil es durch die Nachfrageveränderung zu Verschiebungen in Auslastungen und Verbräuchen kommt.

Viele andere Unternehmensbereiche sind betroffen, wenn die eigenen Umsätze aufgrund von zusätzlichen Zöllen in den Empfängerländern zurückgehen und wenn die Kosten für die eigenen Produkte durch Zölle bei der Einfuhr steigen. Es kommt zu Absatzrückgängen und Mengenverschiebungen, die Einfluss haben auf die Produktionsprogrammplanung, auf die innerbetriebliche und externe Logistik bis zur Entwicklung von alternativen Produkten.

Die Kostenrechnung liefert für Entscheidungen zur Veränderung von Planungen die grundlegenden Kostenstellen- und Kostenträgerdaten.

Im Controlling werden Szenariorechnungen durchgeführt, um die Planung der Fachbereiche zu unterstützen.

Grundlage für alle Entscheidungen in den Unternehmensbereichen ist die Einschätzung der Situation durch die Unternehmensleitung. Diese trifft grundsätzliche Annahmen über Dauer und Umfang der Auswirkungen und legt damit die Basis für Reaktionen in Einkauf, Verkauf, Fertigung, Materialwirtschaft, Entwicklung usw. Dabei verwendet sie die Informationen aus dem Rechnungswesen, wo frühzeitig auf mögliche Entwicklungen reagiert wird.