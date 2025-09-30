Haufe Online Redaktion
Haufe Online Redaktion
Bild: YouTube Der CoPilot Finance basiert ausschließlich auf den rechtssicheren Fachinhalten des Haufe Finance Office.

Erleben Sie den nächsten Schritt in der Fachrecherche: Der CoPilot Finance ist ein auf Künstlicher Intelligenz (KI) basierender Assistent, welcher im Dialog Ihre Praxisfragen im Rechnungswesen schnell und bequem beantwortet. Aber wie funktioniert das eigentlich? Wir geben einen Einblick und zeigen wie und wo Sie den CoPilot Finance testen können.

Das Wissen des Copilot Finance basiert ausschließlich auf den rechtssicheren Inhalten des Haufe Finance Office. Die verwendeten Quellen sind am Ende jeder Antwort angegeben und verlinkt, so dass Sie mit einem Klick zur Originalquelle gelangen.

Schritt 1: Frage stellen

Formulieren Sie Ihre Frage einfach so, wie Sie sie auch einer Kollegin oder einem Kollegen stellen würden. CoPilot Finance analysiert Ihre Eingabe, versteht den fachlichen Kontext und liefert eine fundierte, präzise Antwort. Je nach Thema erhalten Sie zusätzlich Formulierungshilfen, Entscheidungsvorlagen oder Praxisbeispiele – direkt nutzbar für Ihre tägliche Arbeit.

Schritt 2: Quellen prüfen

CoPilot Finance basiert ausschließlich auf den geprüften, rechtssicheren Fachinhalten des Haufe Finance Office. Damit ist er deutlich verlässlicher als frei zugängliche Chat-KIs. Die Quellen jeder Antwort sind transparent ausgewiesen und direkt verlinkt. So können Sie jede Aussage nachvollziehen, prüfen und bei Bedarf gezielt weiter recherchieren.

Schritt 3: Antworten verfeinern

Sie möchten tiefer ins Thema einsteigen oder eine Antwort weiter konkretisieren? Bleiben Sie im Dialog mit CoPilot Finance – durch gezielte Rückfragen oder präzisierende Anweisungen. So erhalten Sie genau die Information, die Sie brauchen: vom schnellen Überblick bis zur detaillierten Entscheidungshilfe.

Wie kann ich den CoPilot Finance ausprobieren?

Sie sind Abonnent eines Haufe Finance Produkts? Der CoPilot Finance steht allen Abonnenten des Haufe Finance Office zur Verfügung. Er ist in allen Versionen integriert und kann bequem über die Startseite Ihres Haufe Finance Office aufgerufen werden. Melden Sie sich einfach in Ihrem Haufe Finance Produkt an.

Sie haben kein Haufe Finance Produkt und möchten sehen, wie der CoPilot Finance funktioniert? Dann melden Sie sich zur kostenlosen Produktpräsentation an!

Sie möchten den CoPiloten Finance direkt testen? Dann können Sie vier Wochen kostenfrei ein Produkt der Haufe Finance Familie testen.

Wichtiger Hinweis: Das Fachwissen des Der CoPilot Finance besteht ausschließlich aus den rechtssicheren Inhalten des Haufe Finance Office. Der CoPilot Finance stellt aber keine Rechtsberatung dar; wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen. Die automatisch generierten Antworten sollten daher stets sorgfältig überprüft werden.

Schlagworte zum Thema:  Künstliche Intelligenz (KI) , Finance , Rechnungswesen
Meistgelesene Beiträge
Neueste Beiträge
Zum Haufe Shop
Zum Thema Buchführung & Kontierung
Kostenloser Download: Was Sie im Rechnungswesen über KI-Assistenten und Chatbots wissen müssen
Kommunikation AI KI Künstliche Intelligenz

In einer Welt, die zunehmend von Digitalisierung und Automatisierung geprägt ist, verändert Künstliche Intelligenz (KI) die Art und Weise, wie Unternehmen arbeiten – auch im Rechnungswesen. 
Zu wenig Zeit für Ihre vielfältigen Aufgaben: Nicht mit Haufe
Haufe Finance Office Premium

Sparen Sie sich lange Recherchen mit Haufe Finance Office Premium und finden schnell die richtige Lösung. Verlassen Sie sich auf rechtssicheres Fachwissen, zeitsparende Arbeitshilfen und Tools sowie passgenaue Online-Weiterbildung. 
Künstliche Intelligenz: KI-Assistenten in der Steuerberatung: So werden sie genutzt
KI CoPilot Tax Sprechblase

KI-Assistenten wie CoPilot Tax revolutionieren die Steuerberatung. Mit einer Million bearbeiteten Anfragen in nur acht Monaten zeigt CoPilot Tax seine schnelle Integration und den Mehrwert, den diese Technologie bietet. Sie unterstützt bei Mandantenfragen, Buchhaltung und strategischer Planung, und steigert die Effizienz und Präzision der täglichen Arbeit von Steuerberatern.
Haufe Shop: E-Rechnung wird zur Pflicht
E-Rechnung_Whitepaper_3D

Die verpflichtende Einführung der E-Rechnung im B2B-Bereich zum 1.1.2025 stellt eine wesentliche Neuerung für viele Unternehmen dar.
CoPilot Finance - Ihr persönlicher KI-Assistent
CoPilot Finance - Ihr persönlicher KI-Assistent

Kurzbeschreibung Der CoPilot Finance ist ein auf künstlicher Intelligenz (KI) basierender Assistent, dem man alle Praxisfragen rund um das Rechnungswesen stellen und mit dem man in einen Dialog treten kann. Sein Wissen basiert ausschließlich auf den ...

4 Wochen testen