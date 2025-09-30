CoPilot Finance: KI-Assistent für alle Praxisfragen im Rechnungswesen
Das Wissen des Copilot Finance basiert ausschließlich auf den rechtssicheren Inhalten des Haufe Finance Office. Die verwendeten Quellen sind am Ende jeder Antwort angegeben und verlinkt, so dass Sie mit einem Klick zur Originalquelle gelangen.
Schritt 1: Frage stellen
Formulieren Sie Ihre Frage einfach so, wie Sie sie auch einer Kollegin oder einem Kollegen stellen würden. CoPilot Finance analysiert Ihre Eingabe, versteht den fachlichen Kontext und liefert eine fundierte, präzise Antwort. Je nach Thema erhalten Sie zusätzlich Formulierungshilfen, Entscheidungsvorlagen oder Praxisbeispiele – direkt nutzbar für Ihre tägliche Arbeit.
Schritt 2: Quellen prüfen
CoPilot Finance basiert ausschließlich auf den geprüften, rechtssicheren Fachinhalten des Haufe Finance Office. Damit ist er deutlich verlässlicher als frei zugängliche Chat-KIs. Die Quellen jeder Antwort sind transparent ausgewiesen und direkt verlinkt. So können Sie jede Aussage nachvollziehen, prüfen und bei Bedarf gezielt weiter recherchieren.
Schritt 3: Antworten verfeinern
Sie möchten tiefer ins Thema einsteigen oder eine Antwort weiter konkretisieren? Bleiben Sie im Dialog mit CoPilot Finance – durch gezielte Rückfragen oder präzisierende Anweisungen. So erhalten Sie genau die Information, die Sie brauchen: vom schnellen Überblick bis zur detaillierten Entscheidungshilfe.
Wie kann ich den CoPilot Finance ausprobieren?
Sie sind Abonnent eines Haufe Finance Produkts? Der CoPilot Finance steht allen Abonnenten des Haufe Finance Office zur Verfügung. Er ist in allen Versionen integriert und kann bequem über die Startseite Ihres Haufe Finance Office aufgerufen werden. Melden Sie sich einfach in Ihrem Haufe Finance Produkt an.
Sie haben kein Haufe Finance Produkt und möchten sehen, wie der CoPilot Finance funktioniert? Dann melden Sie sich zur kostenlosen Produktpräsentation an!
Sie möchten den CoPiloten Finance direkt testen? Dann können Sie vier Wochen kostenfrei ein Produkt der Haufe Finance Familie testen.
Wichtiger Hinweis: Das Fachwissen des Der CoPilot Finance besteht ausschließlich aus den rechtssicheren Inhalten des Haufe Finance Office. Der CoPilot Finance stellt aber keine Rechtsberatung dar; wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen. Die automatisch generierten Antworten sollten daher stets sorgfältig überprüft werden.
